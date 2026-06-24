Što je knjiga zlokobnog imena koja je zadala muku maturantima na Engleskom? Mnogi nisu bili spremni na ovo

Od ovogodišnjih matura, po prvim reakcijama maturanata, najteži je bio ispit više razine Engleskog jezika. Maturante je neugodno iznenadio dio ispita koji provjerava čitanje s razumijevanjem, a najviše je problema bilo s tekstom o knjizi Domesday, dokumentu iz 1086. godine.

Ovogodišnji ispit toliko je potresao neke polaznike, da je jedna maturantica odlučila poslati pismo medijima. U pismu traži provjeru adekvatnosti tekstova i pitanja ispitu iz stranog jezika te prilagodbu kriterija ocjenjivanja tome što je ispit bio tako težak. Njeno pismo u cijelosti možete pročitati ovdje.

Ako imate nedoumice oko toga kako ste napisali ispit ili želite provjeriti što je to na ispitu bilo tako kritično, zadatke i rješenja ovogodišnje mature možete pogledati na poveznici.

Čitanje s razumijevanjem o gotovo tisuću godina starom dokumentu

Kao što smo već spomenuli, većina maturanata s kojima smo razgovarali istaknulo je da je najviše problema bilo s drugim zadatkom na ispitu iz čitanja s razumijevanjem. Polazni tekst koji su dobili nazvan je 'Domesday Book - An Echo of the Past' (Domesday knjiga - odjek prošlosti). Mnogim maturantima iz teksta koji je bio pred njima nije bilo posve jasno o kakvoj je to knjizi riječ i zašto joj naziv zvuči kao sudnji dan (eng. doomsday), pa se nisu ni snašli u pronalaženju odgovora na šest postavljenih pitanja.

Na ispitu nije došao isječak iz latinskog originala gotovo tisuću godina starog dokumenta, već prepričavanje njegovog sadržaja na modernom engleskom. Jezik koji se koristi u polaznom tekstu nije arhaičan i nalikuje na članak iz enciklopedije ili poglavlje u udžbeniku iz povijesti. To ne znači da nije zahtjevan i da može biti zbunjujuć. U tekstu se spominju povijesne pokrajine današnjeg Ujedinjenog Kraljevstva i brojne lokacije za koje većina maturanata vjerojatno nikad nije ni čula.

Prema nazivu knjige zvuči kao da je riječ o isječku iz biblijskog Otkrivenja, međutim u stvari je riječ o popisu stanovništva i katastarskom izvješću čije je sastavljanje naredio Vilim Osvajač, nakon što je pobjedom u bitci kod Hastingsa 1066. postao kralj čitave Engleske. U trenutku nastajanja knjiga se zvala 'Winchester Book', jer se čuvala u kraljevskoj riznici koja se nalazila u tom gradu nedaleko Londona. Naziv djela nema veze sa sudnjim danom, već dolazi od saksonske riječi za zakon i pravdu.

Na internetu se može pronaći i interaktivna karta vezana za knjigu

Knjiga sadrži podatke o domaćim životinjama, poljoprivrednim zemljištima, imenima vlasnika zemlje, ribnjacima, solanama, mlinovima i drugim gospodarskim dobrima u kraljevstvu. Ukupno sadrži iskaze 268.984 glava kućanstava od kojih su autori prikupili podatke.

Knjiga se danas čuva u Nacionalnom arhivu u londonskom Kewu. Dokument je bogata riznica informacija za povjesničare, jer je usprkos tome što je stara gotovo tisuću godina iznimno detaljan. Bilo tko koga zanima povijest Engleske može dokument proučiti na ovoj poveznici, a dostupna je i interaktivna karta koja na atraktivan način prezentira podatke s popisa.

Ispit iz Engleskog sad je iza njih, a maturanti su u posljednjem tjednu ljetnog roka. U utorak su pisali Psihologiju i Informatiku. U srijedu 24. lipnja pišu se Kemija i Sociologija, u četvrtak obje razine Matematike, a u petak se piše Glazbena umjetnost, Etika i Vjeronauk.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.