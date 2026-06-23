Neki ostali izbezumljeni nakon popodnevnog ispita mature: 'Bilo je teško bez kalkulatora'

Maturanti su u popodnevnom terminu odradili maturu iz Informatike. I ove godine mnogima je muke zadavalo to što kalkulator nije dozvoljen.

Želite li upisati studij informatike ili računalstva, izgledno je da ste ovog utorka polagali ispit državne mature iz Informatike. S oko 2.300 prijava jedan je to od najčešće prijavljivanih studija među maturantima. Svi oni koji su mu danas i pristupili za rješavanje 36 zadataka na raspolaganju su imali 100 minuta.

Neki su nakon ispita optimistični

I ovogodišnju generaciju mučio je stari problem - računski zadaci na kojima nije dozvoljen kalkulator, a dojmovi su podijeljeni.

- Dojam nakon ispita je okej, nisam imao nekakva velika očekivanja, a i lakše se osjećam jer je predmet izborni pa mi ne ovisi toliko za faks. Iskreno, teže mi je bilo prošle godine na maturi, ove godine teorijska pitanja, a i kodovi su bili lakši za razumjeti, barem meni. Nemam neka velika očekivanja, bio bih zadovoljan prolazom, kaže nam nakon ispita David koji je završio Elektrotehničku školu.

Dodaje i da je malo nezgodno što na ispitu nema kalkulatora jer se događa da učenici moraju računati s velikim brojevima, pa stvari zna zakomplicirati računanje napamet. David će još u četvrtak polagati maturu iz Matematike, a namjerava upisati studij elektrotehnike. Drugi David iz Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti isto je pozitivnog dojma nakon ispita.

- Bilo je ultra lagano i očekivano. Osjećam se samopouzdano. Najteži dio bio je samo pisanje koda, ali ni to nije bilo pretjerano problematično. Od pitanja o kojima smo raspravljali nakon ispita izdvojio bih ono vezano uz složeni broj - kako izgleda i kako bih ga složio iz koda, kaže nam drugi David. Očekuje na ispitu vrlo dobar, možda čak i odličan. Malo je, kaže, 'zeznuto' što učenici ne smiju koristiti kalkulator na Informatici.

- Ali može se logikom i znanjem riješiti, smatra David koji namjerava upisati studij zrakoplovnog inženjerstva na FSB-u.

'Nisam očekivala tako kompliciranu teoriju, tako da sam već nakon nje bila izbezumljena'

Informatiku je danas pisao i Fran iz Tehničke škole Daruvar. Iako se nakon ispita osjeća dobro, smatra da test baš i nije bio jednostavan.

- Test je bio težak, zadaci s produženim odgovorom i programski zadaci bili su najteži i trebalo se dosta toga računati. Ispit je bio teži i od onih iz 2024. i 2025. koje sam rješavao za pripremu, a najvjerojatnije ću dobiti dovoljan. Poprilično nam otežava to što na ispitu ne možemo koristiti kalkulator, gubi se puno vremena na to, ističe Fran.

Ni maturantica Melani iz VII. gimnazije nije pozitivnih dojmova kao naša prva dva sugovornika.

- Nisam očekivala tako kompliciranu teoriju, tako da sam već nakon nje bila izbezumljena. Trenutno se nadam prolazu. Najteži dio su definitivno bila zadnja tri zadatka s pisanjem. Ne sjećam se baš previše zadataka, ali ove godine je 34. zadatak imao dva programa za napisati, a ne kao svake prošle da je to trebalo samo u drugom dijelu tog zadatka. Tako da se nadam trojci. Prošlogodišnje mature bile su izrazito lakše, teorija se mogla iz glave riješiti, a ostatak je ove godine bio puno kompliciraniji. Bilo je teško bez kalkulatora, dosta vremena ode na ručno dijeljenje i množenje. Pripremala sam se možda tjedan dana, ali bolje da nisam - znala bih jednako. Planirala sam upisati računarstvo na TVZ-u, ali kako je krenulo možda ću nešto drugo, razočarana je Melani.

Inače, za prolazak mature iz Informatike nužno je prikupiti 25 posto bodova, dok pragove za ostale ocjene možete pronaći na poveznici. Podsjetimo, maturanti su jutros pisali i maturu iz Psihologije, a dojmove s tog ispita pročitajte na linku.

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