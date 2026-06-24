Maturanti kiksali na ovom pitanju na maturi iz Fizike: Biste li dobili bod?

Listić zlata namučio je maturante na državnoj maturi iz Fizike, rekli su nam u prvim dojmovima nakon pisanja ispita. Pitanje je glasilo: Na slici je prikazan postav pokusa Ernesta Rutherforda u kojemu α čestice izlijeću iz izvora okomito na tanki listić zlata okružen fluorescentnim zastorom. α čestice uslijed sudara s fluorescentnim zastorom ostavljaju tragove. Neka su područja s mogućim tragovima na zastoru označena s T1, T2, T3 i T4. U kojemu su području na fluorescentnome zastoru u opisanome pokusu α čestice ostavile najviše tragova?

Ponuđeni odgovori bili su pod A. u području T1; B. u području T2; C. u području T3 i D. u području T4. Točan odgovor možete pronaći u videozapisu u nastavku.

Podsjetimo, Rutherford je s timom fizičara izveo pokus s alfa-česticama i zlatnim listićem 1909. godine. Bio je to jedan od najznačajnijih pokusa u nuklearnoj fizici jer je to bio prvi dokaz da u atomu postoji atomska jezgra. Naime, raniji Thomsonov model atoma je predviđao da će alfa-čestice proći kroz tanki metalni film i raspršiti se pod određenim malim kutovima. No, Rutherford i njegov tim ustanovili su raspršenje i pod velikim kutovima, a neke su se helijeve jezgre od metalne folije odbile potpuno unatrag.

Dodajmo za kraj da je za ocjenu dovoljan na Fizici nužno zadovoljiti prag od 25 posto bodova, dok pragove za ostale ocjene možete vidjeti ovdje.

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