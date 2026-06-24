Pljušte neočekivane reakcije nakon mature iz Kemije: ‘Izašla sam samo da ne platim izostanak’

Možda na iznenađenje mnogih, nakon mature iz Kemije nanizale su se pozitivne reakcije pristupnika. No bilo je i onih koji su izašli 'turistički'.

Oko 3.800 kandidata prijavilo je ove godine ispit iz Kemije, a taj izborni predmet polagao se ove srijede. Specifičnost tog ispita je da veći udio zadataka ispituje razumijevanje gradiva i primjenu znanja, a ne puko ispitivanje činjenica.

Na današnjem ispitu pred maturantima se našlo 35 zadataka, a učenici su imali 180 minuta za njegovo rješavanje. Među gotovo četiri tisuće pristupnika našla se i Melani iz Gimnazije Velika Gorica, koja je, kao i većina onih s kojima smo razgovarali, poprilično pozitivnih dojmova.

- Najlakši su bili zadaci na zaokruživanje jer se brzo rješavaju, a kod zadataka s postupcima treba malo više razmišljati pa su bili teži. Nije bilo nijednog pitanja koje bih izdvojila kao teško ili nejasno. Svi su zadatci bili korektni. Mislim da je ispit podjednake težine kao i prošlih godina, možda čak i lakši. Što se tiče ocjene, ne volim to predviđati i iznositi pa se mogu samo nadati. Zadnje dvije godine idem na dodatnu iz Kemije i imam odličnog profesora što mi je puno pomoglo jer nisam puno ponavljala prije same mature s obzirom da sam učila i za druge predmete. Zadnjih par dana sam stavila fokus samo na kemiju i prolazila kroz skriptu i ponovila sve bitne formule i neke stvari koje su mi bile teže, kaže Melani koja bi voljela upisati studij medicine.

Neki izašli na ispit jer ga nisu stigli odjaviti

Paula iz X. gimnazije sličnih je dojmova, ni njoj ovaj ispit nije bio pretežak.

- Nisam pretjerano učila jer mi Kemija nije pretjerano bitna za studij psihologije koji želim upisati, ali sam se mnogo toga sjećala s priprema na koje sam išla tijekom cijele godine. Ni jedno pitanje mi se nije istaknulo kao 'trik pitanje' ili nešto nerješivo. Mislim da je bilo dosta slično prošlim maturama, ništa sad previše novo ili zbunjujuće, kaže Paula pred kojom je sutra ispit više razine Matematike.

Javljamo se i Nini iz Srednje škole Braća Radić u Nehaju. Kaže, ne bi nam mogla odgovoriti na pitanja kako joj je bilo niti koji su se zadaci našli na ispitu. Razlog nije previše kompliciran – Nina je, naime, izašla na Kemiju da ne mora platiti izostanak s ispita, jer je nije stigla odjaviti na vrijeme. Pa je, kaže, na ispitu samo zaokružila što joj je zvučalo dobro.

- Prijavila sam Kemiju jer sam na prvu planirala studirati fizioterapiju ili medicinsku laboratorijsku dijagnostiku u Splitu pa da pokupim više bodova. Međutim, shvatila sam da mi je Zagreb možda bolja opcija gdje mi za te studije Kemija ne treba, odnosno ne nosi nikakve bodove. Tad je već bilo prekasno da odjavim Kemiju pa sam odlučila da je uopće neću spremati, nego samo izaći na ispit i zaokružiti prvih 35 zadataka. Pa šta bude. Tko zna, možda ću imati više sreće nego pameti, kaže Nina.

'Nije bilo nijedno zbunjujuće pitanje'

Sara iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu kaže nam da je poprilično opuštena nakon ispita.

- Dok sam pisala, shvatila sam da se ne trebam stresirati jer je test poprilično lagan. Zadovoljna sam kako je prošlo. Nije bilo nijedno zbunjujuće pitanje. Međutim, u zadnjem pitanju na zaokruživanje trebalo je iskoristiti drugi Faradayev zakon, ali mnogo je ljudi zaboravilo da to postoji pa je pogađalo. Sve ostalo je bilo korektno. Očekujem 5 ili 4, ali prije 5 nego 4. Meni je ova matura čak bila lakša od prijašnjih. Također, dva pitanja su se ponovila s prijašnjih matura. Večer prije mature čitala sam pojedina gradiva i imala sam sreće jer su se pojavila pitanja baš iz gradiva koje mi je bilo svježe. Nisam se pretjerano pripremala za ispit jer kemiju jako dobro znam jer nas je škola odlično pripremila i 'naučila razmišljati kao kemičari', kaže Sara koja namjerava upisati medicinu, a ako taj plan propadne, ići će na farmaciju.

Niko, gimnazijalac iz Srednje škole Donji Miholjac, kaže nam da su on i njegovi razredni kolege zadovoljni ovogodišnjim pitanjima.

- Mislim da su skoro sva pitanja bila na tragu onih s prijašnjihgodina, te računski zadatci nisu zahtijevali puno kompliciranih postupaka, za razliku od natjecanja koje je puno teže, što govorim iz iskustva. Jedino me zbunio zadatak s dokazivanjem CO2. Morali smo napisati reakciju NaHCO3 s octenom kiselinom te imenovati produkt koji nastaje u Erlenmeyerovoj tikvici, zaključuje Niko koji bi volio upisati studij farmacije.

Nekima je ipak bilo teško

Ipak, ima i onih koji nisu u potpunosti pozitivnih dojmova i javljaju nam se s porukama kako je ispit bio težak. Među njima je i Alesia iz Gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci.

- Ne osjećam se baš zadovoljno nakon pisanja. Bilo mi je teško, a najteži mi je bio drugi dio ispita, onaj s pitanjima otvorenog tipa/kratkog odgovora. Nakon ispita u razredu nismo komentirali jer smo se raspršili, svi idu doma učiti matematiku, ali je meni osobno najzbunjujuće pitanje bilo broj 47. gdje je bio prikazan kemijski eksperiment. Nadam se prolazu, u najboljem slučaju trojci jer nikad nisam bila jaka u Kemiji. Ispit je možda bio i teži od matura prijašnjih godina, po mom mišljenju, bilo je dosta gradiva koje je zahtijevalo detaljnije znanje. Pripremala sam se četiri dana prije ispita jer sam polagala ukupno sedam matura, pa nemam baš vremena za sve, veli Alesia koja namjerava upisati dentalnu medicinu.

Dodajmo za kraj da je za prolazak mature iz Kemije nužno prikupiti 25 posto bodova, dok pragove za ostale ocjene možete pronaći na poveznici. Podsjetimo, maturanti ove srijede polažu i Sociologiju, a četvrtak je za mnoge dan D – na rasporedu je matura iz Matematike.

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