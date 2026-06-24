Nakon 12 godina ponovno se pisala 'zaboravljena matura': Maturanti su konačno dobili razlog da je polože

Ove godine četvero učenika Gimnazije Daruvar pisalo je maturu iz Češkog. Ako polože taj ispit, učenici imaju izravan upis na Bohemistiku na FFZG-u.

Državna matura iz Češkog konačno se pisala i to nakon 12 godina u kojima nitko nije prijavio ispit iz tog predmeta. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović potvrdio nam je da je ove godine tu maturu pisalo četvero kandidata, svi učenici Gimnazije Daruvar.

Nakon te vijesti odmah smo se javili ravnateljici spomenute škole Romani Herout, koja nam je rekla da učenici ove godine potaknuti značajnom promjenom. Naime na idućim upisima polaganje Češkog jezika garantira automatski upis na smjer Bohemistika na Filozofskom fakuletu u Zagrebu te tako postaje isplativa opcija učenicima koji razmatraju upis tog studija.

Na to su se ove godine samo odvažili učenici Gimnazije Daruvar, njih četvero. Ravnateljica nam navodi da u svakoj generaciji u školi imaju po jedan razred ili barem dio razreda koji čine učenici češke nacionalne manjine. U prvom razredu šest je Čeha integrirano u hrvatski razred, dok ostale generacije imaju poseban češki razred, u kojem je na drugoj godini šest, trečoj devet, a četvrtoj 12 učenika.

Učenici koji polaži Češki moraju pisati i Hrvatski

Ravnateljica Herout govori nam da učenici na maturi iz Češkog polažu i češku književnost, iako kaže da je ispit manje kompleksan od ispita Hrvatskog. Učenici češke nacionalne manjine u Gimnaziji Daruvar slušaju četiri sata Češkog tjedna, a i Geografiju i Povijest slušaju na češkom jeziku. Iako imaju opciju i druge predmete polagati na češkom, nisu se odlučili za to, ravnateljica Herout kaže da im je jednostavnije pisati ispite na hrvatskom.

Inače prema Pravilniku o polaganju državne mature, učenici koji pišu jezik nacionalne manjine na maturi moraju polagati i ispit iz Hrvatskog jezika. Ako žele mogu biti pošteđeni polaganja stranog jezika ili Matematike, međutim to ne rade. Ravnateljica Herout pojašnjava nam da bi u praksi to značilo da neće moći upisati fakultet, jer svi traže polaganje stranog jezika i Matematike.

- Smatram da Hrvatski jezik trebaju obavezno polagati. To je službeni jezik države u kojoj žive i ne mislim da bi trebali biti istog pošteđeni. Naši učenici koji su odlučili pisati ispit iz Češkog jezika će polagati i preostala tri obvezna predmeta, jer nema fakulteta koji će im priznati Češki umjesto Engleskog ili Matematike. Ispit iz Češkog jezika, ako ga polože, od ove godine im donosi beneficiju - izravan upis na Bohemistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. To je nešto za što smo se godinama zalagali, kako bi učenici koji su pohađali češku osnovnu školu po Modelu A i gimnaziju po Modelu B na neki način dobili zasluženu prednost pri upisu Češkog jezika, rekla nam je ravnateljica Gimnazije Daruvar.

'Postojeće odredbe nisu iskoristive u praksi'

Ona smatra da je potrebna revizija pravilnika jer postojeće odredbe nisu iskoristive u praksi. Kaže nam da učenici do sad nisu polagali Češki jer ga fakulteti do sad nisu vrednovali, što se sad konačno promijenilo jer im polaganje mature iz Češkog daje izravan upis na Bohemistiku.

- Zahvalni smo Katedri za bohemistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, što su ugradili ovu novu odredbu u svoje uvjete upisa, jer time je dosadašnje školovanje na češkom jeziku dobilo novu mogućnost i značajnu dodanu vrijednost, kaže ravnateljica.

'Ispit nije bio pretežak'

Među četvero učenika koji su ove godine pisali Češki bila je i Anja Holeček. Uz taj jezik polaže sve obvezne ispite te Politiku i gospodarstvo. Maturu iz Češkog prijavila je jer želi upisati Bohemistiku.

- Ispit nije bio pretežak. Zadovoljna sam kako mi je prošao i nadam se dobrom rezultatu. Mislim da će matura iz Hrvatskog jezika biti nešto zahtjevnija jer je gradivo opsežnije i obuhvaća velik broj književnih djela. Ipak, vjerujem da se uz redovito učenje može uspješno položiti, rekla nam je odmah nakon ispita iz Češkog.

Morala je učiti i hrvatsku i češku književnost

Anja je za razliku od većine učenika za maturu pripremala i hrvatsku i češku književnost. Kaže da bi bilo smisleno razmotriti sustav u kojem bi učenici bili oslobođeni jednog dijela književnosti, no dodaje da razumije važnost poznavanja hrvatskog jezika kao službenog jezika u Hrvatskoj.

- Pripreme za četiri obvezna ispita zahtijevaju dosta vremena i dobru organizaciju. Nije uvijek lako uskladiti sve obveze, ali uz planiranje i redovito učenje uspijevam se pripremati za sve predmete. Ponekad je naporno, no trud se na kraju isplati, priča nam Anja.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.