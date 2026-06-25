Izašla rješenja matura iz Psihologije i Informatike: Pogledajte što vam je točno, a što ne

Proteklog utorka na ljetnom roku mature polagali su se ispiti iz Psihologije i Informatike. Rješenja tih ispita već su objavljena.

I dok maturanti pišu ispite iz Matematike, stigla su ovoga četvrtka rješenja ispita iz Psihologije i Informatike. Oba ispita pisala su se u utorak. Prag prolaznosti na maturi iz Psihologije je 30 posto, a pragove ostalih ocjena možete pronaći ovdje.

- Ispit je bio podjednake težine kao i ispiti od prijašnjih godina, dosta pitanja su na istu foru pa se može pohvatati. Pitanje koje je meni bilo malo teže je bilo u vezi klasičnog uvjetovanja jer mi je trebala koja minuta da ga oblikujem u shemu. Uglavnom pitanje je išlo na foru da brendovi koriste mirise da ih se prepozna pa smo trebali napraviti shematski prikaz klasičnog uvjetovanja, rekla nam je nakon ispita iz Psihologije maturantica Tea.

Na Informatici je prag prolaznosti 25 posto.

- Najteži dio su definitivno bila zadnja tri zadatka s pisanjem. Ne sjećam se baš previše zadataka, ali ove godine je 34. zadatak imao dva programa za napisati, a ne kao svake prošle da je to trebalo samo u drugom dijelu tog zadatka. Tako da se nadam trojci, rekla nam je nakon Informatike maturantica Melani.

U nastavku možete vidjeti zadatke i rješenja s ovogodišnjih matura iz Psihologije i Informatike. Napomenimo da su u dokumentima prvo zadaci, a potom ključevi za odgovore i listovi za odgovore.

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