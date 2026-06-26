Stigla rješenja mature iz Kemije i Sociologije: Riješite sve nedoumice

Ljetni rok državne mature približava se kraju, a danas su stigla rješenja ispita koji su se pisali u srijedu - Kemije i Sociologije.

Zadnji tjedan ljetnog roka državne mature privodi se kraju, a sad su izašla rješenja ispita ispita Kemije i Sociologije. Oba ispita maturanti su pisali u srijedu 24. lipnja. Prag prolaznosti na ispitu iz Kemije je 25 posto, a na ispitu iz Sociologije 30 posto, a pragove ostalih ocjena možete pronaći ovdje.

- Mislim da su skoro sva pitanja bila na tragu onih s prijašnjihgodina, te računski zadatci nisu zahtijevali puno kompliciranih postupaka, za razliku od natjecanja koje je puno teže, što govorim iz iskustva. Jedino me zbunio zadatak s dokazivanjem CO2. Morali smo napisati reakciju NaHCO3 s octenom kiselinom te imenovati produkt koji nastaje u Erlenmeyerovoj tikvici, rekao nam je nakon ispita iz Kemije maturant Niko.

Ispit iz Sociologije piše relativno mali broj maturanata, jer kao alternative obično odabiru Politiku i gospodarstvo ili Psihologiju, ovisno o studiju koji žele upisati. Ispit iz Sociologije pisao se 90 minuta, a sastojao se od 16 zadataka višestrukoga izbora, 12 zadataka kratkog odgovora te 12 zadataka vezanih za polazni sadržaj. U ispitu se tražilo znanje iz tri područja, Sociološka imaginacija, Pojedinac i društvo te Analiza suvremenoga društva.

U nastavku možete vidjeti zadatke i rješenja s ovogodišnjih matura iz Kemije i Sociologije. Napomenimo da su u dokumentima prvo zadaci, a potom ključevi za odgovore i listovi za odgovore.

Kemija

Sociologija

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