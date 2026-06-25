'Gore' poruke nakon B razine Matematike: 'Idem na kavu vratiti živce koje sam izgubio'

Geometrija, a posebno tri pravokutna trokuta, računanje s aritmetičkim nizom i izračunavanje volumena – samo su neki od dijelova ispita koji su stvarali probleme maturantima na B razini Matematike. Pred kandidatima se našlo 35 zadataka za čije su rješavanje imali 150 minuta. Pritom je 20 zadataka bilo ‘na zaokruživanje’, dok ih je 15 bilo otvorenog tipa u kojima maturanti moraju pisati rješenje.

Ispit B razine Matematike ove je godine prijavilo 18 tisuća kandidata, pa ne čudi da su nam 'sandučići' na društvenim mrežama prepuni reakcija maturanata. Među onima koji su polagali B razinu Matematike su i naši sugovornici Katarina, Nikolina, Nikola, Marina i Bruna.

- Zadovoljna sam zadacima i u razgovoru s prijateljima saznala sam da je većina odgovora točna. Najteži dio ispita su bili mi geometrijski zadaci, a najlakši je bio prvi dio ispita, na zaokruživanje, kaže nam Katarina, učenica Glazbene škole Zlatka Grgoševića​ u Sesvetama.

Aritmetička sredina i tri pravokutna trokuta nekima su stvarali probleme

Prisjeća se da se u njenoj ekipi nakon ispita najviše komentirao zadatak s aritmetičkim nizom, no njoj je to bilo dosta lagano. Najteži joj je, pak, bio zadatak u drugom dijelu ispita s pravokutnim trokutima i računanjem visine.

- U zadatku s aritmetičkim nizom bili su zadani 5. i 11. član i trebali smo izračunati 8. član. U zadatku s pravokutnim trokutima je bila skica s tri pravokutna trokuta i trebali smo izračunati visinu |CD|, kaže Katarina koja bi željela upisati glazbenu pedagogiju na Muzičkoj akademiji.

Dodaje i da na ispitu očekuje ocjenu vrlo dobar ili dobar, ali priznaje da se sama pripremala samo dva dana prije ispita. No, s profesoricom u školi rješavali su stare ispite kroz čitavu godinu. Katarina smatra i da je ispit bio malo teži od onih koje je rješavala za ponavljanje. Zadatak s računanjem visine pravokutnih trokuta i aritmetičkim nizom bio je težak i Nikolini iz Privatne škole Linigra.

- Nije mi neki dobar dojam nakon ispita, nisam sigurna da sam dobro riješila. Teška mi je bila geometrija i zadaci s jednadžbama, a bilo mi je zbunjujuće i jedno pitanje s volumenom. Iskreno, od ocjene ne očekujem baš puno, možda je to samo zbog treme. Nisam rješavala ispite s prijašnjih rokova, ali sam čula vani komentare da današnji ispit baš i nije bio osnovna razina. Meni je osobno matematika najteža bila od svega što sam do sada pisala, kaže Nikolina koja se priprema još od ožujka, a planira upisati Učiteljski fakultet.

'Jedva čekam ići popiti kavu i povratiti živce koje sam izgubio'

Zadatak s aritmetičkom sredinom pravio je probleme i Nikoli, maturantu Ugostiteljsko-turističkog učilišta u Zagrebu.

- Mene je prijateljica naučila kako računati aritmetičku sredinu, ali me dočekalo pitanje gdje treba dodati jedan broj da bi zaokružio da bude pet kao meridijan. Ali koji god broj dodao nikako pet da bude meridijan, i ja lijepo zaokružio na blef, pa kako prođe. Sada kad sam napokon završio ispit jedva čekam ići popiti kavu i povratiti živce koje sam izgubio, veli nam Nikola.

Od ostalih težih zadataka izdvaja zadatak s vektorima i grafovima, a najlakši mu je bio zadatak s postotkom stanovnika koji su nezaposleni. Na B razini Matematike mučio ga je i zadatak s dimenzijama trokuta.

- Ja jadan i geometrija, ništa - ja to s ravnalom mjerio pa kako je ispalo tako napisao. Nadam se da bude dvojka na Matematici. Rješavao sam i ispite s prijašnjih rokova, ali sam i tamo padao, kaže Nikola koji se pripremao od početka godine, kako je stizao, a želi upisati Učiteljski u Petrinji ili Slavonskom Brodu.

Bilo je i kandidata koji drugi put pišu Matematiku na maturi

Marina je prošlogodišnja maturantica Ekonomske škole Split i na ispit izlazi drugi put.

- Iskreno, ispit je po mome mišljenju bio dosta zahtjevniji nego prošle godine kada sam ga ja polagala prvi put. Na današnjem ispitu najteži su mi bili zadaci s riječima i statistika, a i među geometrijom je bilo dosta zahtjevnih zadataka, tako da na ispitu očekujem dovoljan. Čini mi se da se u odnosu na prošlu godinu na ispitu tražilo više logike i da su zadaci bili manje općeniti, smatra Marina koja je učila od sredine travnja i namjerava upisati Ekonomski ili Filozofski fakultet.

S druge strane, Bruna iz Srednje škole Ivanec, koja prvi put piše maturu, ali se pripremala s pomoću starih ispita, smatra da je prošlogodišnji ispit B razine Matematike bio teži od današnjeg.

- Današnja matura bila je u skladu s mojim očekivanjima, nije bilo preteško, a ni prelako. Bilo je, naravno, težih zadataka koji su meni bili problem jer mi matematika nije baš jača strana, ali evo, sve u svemu - mislim da bude u redu. Bilo je dosta geometrije, i baš su mi ti zadaci bili problem jer više nisam znala otkud započeti. Jedan zadatak s visinom trokuta je i meni bio dosta težak, a volumen i aritmetička sredina su mi bili okej, kaže Bruna koja se pripremala od početka ovog polugodišta, a namjerava upisati Pravni fakultet u Rijeci.

Dodajmo za kraj i da je prag prolaznosti na B razini Matematike i ove godine 25 posto, a pragove za ostale ocjene možete pronaći ovdje. Matematika je posljednji obvezni ispit ljetnog roka državne mature, a još su preostali izborni ispiti Glazbena umjetnost, Vjeronauk i Etika, koji se polažu u petak. A kako su napisali Matematiku i ostale predmete, učenici će doznati 8. srpnja kada izlaze prvi rezultati mature, dok će konačni biti objavljeni 15. srpnja.

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