Maturante na višoj razini zeznuo zadatak sa stošcem i kuglom: 'Stvarno teško i dio zbunjujuć'

'Gore' poruke nakon B razine Matematike: 'Idem na kavu vratiti živce koje sam izgubio'
Oko 18 tisuća kandidata jutros je pisalo B razinu ispita mature iz Matematike. Najviše problema stvarali su im geometrijski zadaci.
12:46 11 h 25.06.2026
25. lipanj 2026.
Danas su se pisali ispiti iz Matematike, a maturantima je najteža bila geometrija. Ističu težak zadatak sa stošcem i kuglom.
Maturanti koji su danas pisali višu razinu Matematike su podijeljeni, neki se osjećaju razočarano, a drugi kažu da se nisu stresirali. Matura je po iskustvima učenika s kojima smo razgovarali bila teža nego prošlih godina, a najviše je problema bilo s geometrijom, specifično zadatkom sa stošcem i kuglom. Maturante na osnovnoj razini danas je pak najviše mučio zadatak s tri pravokutna trokuta, ali i računanje aritmetičke sredine.
Ispit je sadržavao 45 zadataka, od kojih je 20 na zaokruživanje, 19 zadataka kratkog odgovora, a šest je zadataka produženog odgovora u kojima je potrebno prikazati postupak rješavanja. Viša razina Matematike nosi maksimalno 60 bodova, a piše se najviše 180 minuta. Upravo A razinu Matematike ove je godine prijavilo 10.642 maturanata. Nakon ispita razgovarali smo s Nikom, Lukom , Markom, Sarom, Lanom, Lori i Petrom, koji su bili među ovogodišnjim maturantima. Prag prolaznosti na obje razine iz Matematike ove godine je 25 posto.
Maturantica Nika koja je pisala A razinu kaže da se osjeća razočarano i demotivirano. Za pripremu je riješila posljednjih pet matura i kaže nam da je u odnosu na njih ova bila najteža te da je bilo previše geometrije.
- Bilo mi je stvarno teško i dio zbunjujuć, geometrija je bila najteža. Zadnji dio ispita bio je zadatak sa stošcem i kuglom, mislim da je bio 43. i zadatak s vjerojatnostima mi je bio prezbunjujuć, kao i prijateljima. Nisam ga uopće znala ni postaviti. I uopće na testu nije bilo pitanja za neke lake bodove kao prethodnih godina, već su od početka bili baš teški, priča nam Nika.
Kaže da se dugo pripremala i išla na PMF-ove pripreme te rješavala njihove zadatke i stare mature. Ovo joj je bila najteža matura na ljetnom roku, iako kaže da su i ostali ispiti bili dosta teži nego prošlih godina. Voljela bi upisati građevinu, međutim kaže da se boji da će pasti.
'Gore' poruke nakon B razine Matematike: 'Idem na kavu vratiti živce koje sam izgubio'
Oko 18 tisuća kandidata jutros je pisalo B razinu ispita mature iz Matematike. Najviše problema stvarali su im geometrijski zadaci.
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- Najgori mi je bio drugi dio ispita. Zadnji 45. zadatak je bio dosta zeznut i stvorio mi je najviše problema. Bilo je pitanje o jednakokračnom trokutu gdje su bile dvije jednadžbe, priča nam Luka.
Što se tiče učenja, kaže da nije rješavao ni prošlogodišnje mature ni probnu. Išao je na ispit bez velikih očekivanja jer se više fokusirao na druge ispite državne mature. Zimus je bio na pripremama i jučer je malo prešao skriptu. Najteže su mu bile mature iz Engleskog i Biologije, a planira upisati dentalnu medicinu.
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Za razliku od Luke, Marko iz Gimnazije fra Grge Martića u Mostaru, za ovaj se ispit daleko najviše pripremao, pa kaže da nije imao većih poteškoća.
- Najteže je bilo zadnjih nekoliko zadataka, u jednom si imao dvije jednadžbe pravca i točku na osnovici, dobio si da je jednakokračni trokut pa si morao izračunati površinu trokuta i dobiti obujam prizme, drugi je bio ako je polumjer baze stošca 5 cm a visina 12 i ucrtamo mu kuglu koliki postotak obujma stošca zauzima kugla, priča nam Marko.
Dodaje da je težak zadatak bio i onaj u kojem je dana bila jedna komponenta hipotenuze trokuta koja je podijeljena visinom i druga stranica, a trebalo je izračunati duljinu te stranice. Marko se za maturu pripremao pola godine, a išao je na plaćene pripreme i rješavao stare mature. Najteža od matura mu je bila ona iz Engleskog, a želi upisati Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.
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- Neki zadatci su bili okej ali je bilo čak dosta i onih teških koje sam pokušavala riješiti čisto da ne ostane prazno... Sjećam se pitanja u vezi dva kvocjenta i to je pitanje koje smo svi komentirali nakon mature kad smo sjeli na kavu, prepričala nam je Sarah.
Rješavala je prošlogodišnje mature i kaže da je ove godine ispit teži. Povremeno je učila od početka godine, a aktivno je krenula učiti nakon norijade. Pisala je i ispite iz Psihologije i Biologije, a cilj joj je upisati psihologiju, sociologiju ili pedagogiju.
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- Više manje trebalo mi je neko vrijeme da se fokusiram u ispit, ali i da izađem iz njega. Ove godine mogu priznati da je puno teže nego iz probnih i ništa što sam očekivala se nije pojavilo. Bilo je dosta pitanja na koja sam morala stati i promisliti što se događa. Bilo nas je samo četvero stoga je sve prošlo ugodno, ali međusobni pogledi očaja su bili neopisivi, ispričala nam je Lana.
I njoj je ovo bio najteži ispit na maturi do sad, a kaže da joj je bilo puno lakše zapamtiti opširno gradivo Kemije i Biologije. Kaže da ako bude dobre sreće planira upisati Medicinsku biokemiju na FBF-u.
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- Prošlogodišnja mi se definitivno činila lakša, za konceptualne baš nisam imala puno ni vremena, većina njih što su vježbali mjesecima nisu baš najbolje prošli, ali čula sam da su se neki i snašli tako da ne bih sad preuveličala da je nerješiva, ali definitivno treba truda i vremena. Meni nije išlo u prilog što je ovo zadnja matura koju pišem, jer nakon Hrvatskog sam izgubila volju. Engleski čitanje je po meni bio najgori ispit, jer se od njega najlakše očekivalo, pa nas je sve iznenadio i učenike koji ga redovito pričaju, sve skupa definitivno prosječno mišljenje, komentirala je Lori.
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- Rekao bih da je ove godine bio teži, inače sam prošle mature rješavao po 70-80 posto, dok s ovom nisam baš zadovoljan. Bilo je pitanje u vezi presjeka nekih pravaca koji tvore trokut i onda pomoću tog trokuta i zadane visine treba odrediti obujam prizme te zadatak gdje moraš odrediti šiljasti kut paralelograma uz pomoć nekih podataka i bio je malo zbunjujući zadatak gdje imamo funkciju o pređenom putu i ovisna je o vremenu, glasi f(x)=1.15t^2+t i moraš odrediti u šestoj sekundi prosječnu brzinu, ispričao nam je Petar.
Kaže da se najviše pripremao na satima, jer je od travnja kad bi mu bilo dosadno na nastavi rješavao stare mature. Ističe i da je zadnjih tri dana pročitao skripte za pripremu i riješio još jednu maturu, a sveukupno ih je riješio devet. Cilj mu je upisati Strojarstvo na FSB-u.
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