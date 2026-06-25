Pitanje o tramvajima privuklo pažnju na maturi iz Psihologije: Znate li vi odgovor?

Maturante je na državnoj maturi iz Psihologije dočekalo jedno pitanje o ukrcavanju na pogrešni tramvaj. Podsjetimo, prag za proći ispit je 30 posto.

Sigurno ste bar jednom 'fulali' tramvaj u Zagrebu, a možda se ta greška može opisati jednim pojmom iz psihologije. Maturante je na ovogodišnjoj državnoj maturi iz Psihologije dočekalo upravo pitanje o ukrcavanju u pogrešni tramvaj.

Pitanje glasi: Marko se nedavno preselio u novu gradsku četvrt do koje vozi tramvaj broj 11. No, često se zabuni pa se ukrca na tramvaj broj 6 koji vozi u četvrt u kojoj je nekada živio. Koji je uzrok zaboravljanja opisan u primjeru? Ponuđeni odgovori su pod A. proaktivna interferencija; B. motivirano zaboravljanje; C. retroaktivna interferencija i D. postupno gubljenje tragova pamćenja. Točan odgovor možete pronaći u videozapisu u nastavku.

Dodajmo da je za ocjenu dovoljan na Psihologiji nužno zadovoljiti prag od 30 posto bodova, dok pragove za ostale ocjene možete vidjeti ovdje.

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