Matura Zadnja matura je napisana, ali nema opuštanja: Ovo su rokovi koje ne smijete zaboraviti

Zadnja matura je napisana, ali nema opuštanja: Ovo su rokovi koje ne smijete zaboraviti

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

26. lipanj 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Zadnja matura je napisana, ali nema opuštanja: Ovo su rokovi koje ne smijete zaboraviti

Maturantica | foto: srednja.hr/Unsplash

Prijemni ispiti, privremeni rezultati, eventualno ulaganje prigovora, a onda konačni rezultati mature i upisa - sve to još je pred maturantima.

Matura je završila, no za mnoge maturante najvažniji dio ljeta tek počinje. Iako su ispiti državne mature u ljetnom roku završili u petak, pred kandidatima su još objava rezultata, rok za prigovore, konačne rang-liste za upis na fakultete, upisi, a za neke i dodatne provjere odnosno prijemni ispiti. Zato smo na jednom mjestu izdvojili ključne datume koje maturanti u 2026. ne bi smjeli zaboraviti.

Neki maturanti još imaju prijemne i dodatne provjere

Iako je državna matura gotova, dio kandidata još nema potpuni odmor. Na nekim studijima ocjene i državna matura nisu jedini uvjet za rangiranje, nego se provodi i dodatna provjera.

Primjerice, dodatna provjera za studij arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održava se 27. lipnja 2026.  Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu provjere preduvjeta provode se od 29. lipnja do 3. srpnja 2026., isključivo prema rasporedu. Kandidati za Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu test iz Biologije, Kemije i Fizike pišu 3. srpnja 2026.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Privremeni rezultati mature izlaze 8. srpnja

Prvi veliki datum nakon završetka ispita je srijeda, 8. srpnja 2026. Tada se objavljuju prvi rezultati ispita državne mature u ljetnom roku.

Istoga dana, u 14 sati, objavljuju se i privremene rang-liste za upis na studije. To znači da će maturanti tada prvi put moći vidjeti kako stoje s bodovima na prijavljenim studijima, ali te liste još nisu konačne. One se mogu mijenjati sve do završetka prijava i promjene liste prioriteta.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Do 15. srpnja možete mijenjati listu studija

Srijeda, 15. srpnja 2026., jedan je od najvažnijih dana i na maturi i u cijelom upisnom postupku. Taj dan izaći će konačni rezultati državne mature.

Sve do 13:59 sati moguće je mijenjati listu prioriteta, brisati studije i dodavati ih na listu u sustavu Postani student. Nakon toga se liste zaključavaju i više nema popravljanja redoslijeda.

Lista prioriteta iznimno je važna jer sustav kandidatu dodjeljuje pravo upisa na najviši studij na listi na kojem ostvaruje dovoljan broj bodova i ispunjava uvjete. Zato studij koji stvarno želite upisati mora biti iznad onih koje želite manje.

Istoga dana, iza 15 sati,  u sustavu Postani student bit će vidljive konačne rang-liste za upis na studije. Ovo je trenutak u kojem kandidati vide jesu li ostvarili pravo upisa i na kojem studiju. Pored tog studija stajat će 'DA' i pisati upisni broj.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Prijave za jesenski rok mature od 18. srpnja

Za one koji nisu položili neki ispit, žele popraviti rezultat ili nisu izašli na ispit u ljetnom roku, važan je jesenski rok državne mature.

Prijave ispita u jesenskom roku traju od 18. do 29. srpnja, privremeni rezultati bit će poznati 9. rujna, a konačni rezultati u jesenskom roku bit će objavljeni 16. rujna. Jesenski rok mature počet će 19. kolovoza i traje do 4. rujna, a raspored se nalazi na poveznici.

Što se tiče upisa na studije, kandidati će moći prijavljivati samo one na kojima je ostalo mjesta za jesenski rok. Prijave fakulteta u jesenskom se roku otvaraju postepeno, kako fakulteti zatvaraju upise ljetnog roka

Početak registracije kandidata u jesenskom upisnom roku je 20. srpnja 2026., a 27. srpnja objavljuju se orijentacijske rang-liste. Privremene rang-liste za jesenski upisni rok objavljuju se 9. rujna u 14 sati. Završetak prijava, promjena liste prioriteta i brisanje studija mogući su do 16. rujna u 13:59 sati, a konačne rang-liste izlaze istoga dana iza 15 sati. Kalendar jesenskog roka upisa na studije je na poveznici.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.

matura državna matura rang-liste upisa na fakultete rezultati mature prijemni ispiti konačni rezultati mature matura 2026. upisi na fakultete 2026. rok za prijavu fakulteta važni datumi za maturante rok za prijavu fakulteta 2026. rezultati mature 2026. konačni rezultati mature 2026. datumi upisa na fakultete 2026. jesenski rok upisa na fakultete 2026. privremeni rezultati mature 2026. rezultati upisa na fakultete 2026.