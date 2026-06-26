Zadnja matura je napisana, ali nema opuštanja: Ovo su rokovi koje ne smijete zaboraviti

Prijemni ispiti, privremeni rezultati, eventualno ulaganje prigovora, a onda konačni rezultati mature i upisa - sve to još je pred maturantima.

Matura je završila, no za mnoge maturante najvažniji dio ljeta tek počinje. Iako su ispiti državne mature u ljetnom roku završili u petak, pred kandidatima su još objava rezultata, rok za prigovore, konačne rang-liste za upis na fakultete, upisi, a za neke i dodatne provjere odnosno prijemni ispiti. Zato smo na jednom mjestu izdvojili ključne datume koje maturanti u 2026. ne bi smjeli zaboraviti.

Neki maturanti još imaju prijemne i dodatne provjere

Iako je državna matura gotova, dio kandidata još nema potpuni odmor. Na nekim studijima ocjene i državna matura nisu jedini uvjet za rangiranje, nego se provodi i dodatna provjera.

Primjerice, dodatna provjera za studij arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održava se 27. lipnja 2026. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu provjere preduvjeta provode se od 29. lipnja do 3. srpnja 2026., isključivo prema rasporedu. Kandidati za Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu test iz Biologije, Kemije i Fizike pišu 3. srpnja 2026.

Privremeni rezultati mature izlaze 8. srpnja

Prvi veliki datum nakon završetka ispita je srijeda, 8. srpnja 2026. Tada se objavljuju prvi rezultati ispita državne mature u ljetnom roku.

Istoga dana, u 14 sati, objavljuju se i privremene rang-liste za upis na studije. To znači da će maturanti tada prvi put moći vidjeti kako stoje s bodovima na prijavljenim studijima, ali te liste još nisu konačne. One se mogu mijenjati sve do završetka prijava i promjene liste prioriteta.

Do 15. srpnja možete mijenjati listu studija

Srijeda, 15. srpnja 2026., jedan je od najvažnijih dana i na maturi i u cijelom upisnom postupku. Taj dan izaći će konačni rezultati državne mature.

Sve do 13:59 sati moguće je mijenjati listu prioriteta, brisati studije i dodavati ih na listu u sustavu Postani student. Nakon toga se liste zaključavaju i više nema popravljanja redoslijeda.

Lista prioriteta iznimno je važna jer sustav kandidatu dodjeljuje pravo upisa na najviši studij na listi na kojem ostvaruje dovoljan broj bodova i ispunjava uvjete. Zato studij koji stvarno želite upisati mora biti iznad onih koje želite manje.

Istoga dana, iza 15 sati, u sustavu Postani student bit će vidljive konačne rang-liste za upis na studije. Ovo je trenutak u kojem kandidati vide jesu li ostvarili pravo upisa i na kojem studiju. Pored tog studija stajat će 'DA' i pisati upisni broj.

Prijave za jesenski rok mature od 18. srpnja

Za one koji nisu položili neki ispit, žele popraviti rezultat ili nisu izašli na ispit u ljetnom roku, važan je jesenski rok državne mature.

Prijave ispita u jesenskom roku traju od 18. do 29. srpnja, privremeni rezultati bit će poznati 9. rujna, a konačni rezultati u jesenskom roku bit će objavljeni 16. rujna. Jesenski rok mature počet će 19. kolovoza i traje do 4. rujna, a raspored se nalazi na poveznici.

Što se tiče upisa na studije, kandidati će moći prijavljivati samo one na kojima je ostalo mjesta za jesenski rok. Prijave fakulteta u jesenskom se roku otvaraju postepeno, kako fakulteti zatvaraju upise ljetnog roka

Početak registracije kandidata u jesenskom upisnom roku je 20. srpnja 2026., a 27. srpnja objavljuju se orijentacijske rang-liste. Privremene rang-liste za jesenski upisni rok objavljuju se 9. rujna u 14 sati. Završetak prijava, promjena liste prioriteta i brisanje studija mogući su do 16. rujna u 13:59 sati, a konačne rang-liste izlaze istoga dana iza 15 sati. Kalendar jesenskog roka upisa na studije je na poveznici.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.