Izašla su rješenja mature iz Matematike u 2026. Provjerite koliko imate točnih

Iako su se ti ispiti pisali u četvrtak, NCVVO je već ovoga petka objavio zadatke i rješenja ispita mature iz Matematike.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio je zadatke i rješenja ovogodišnjeg ispita mature iz Matematike. Osnovnu razinu Matematike prijavilo je ove godine 18 tisuća, a višu preko 10 tisuća kandidata. Na obje razine prag prolaznosti iznosi 25 posto, dok pragove ostalih ocjena možete pronaći na linku.

Nakon pisanja osnovne razine, maturanti su nam rekli da su im najviše problema stvarali geometrijski zadaci, a slično je bilo i na višoj.

- Bilo mi je stvarno teško i dio zbunjujuć, geometrija je bila najteža. Zadnji dio ispita bio je zadatak sa stošcem i kuglom, mislim da je bio 43. i zadatak s vjerojatnostima mi je bio prezbunjujuć, kao i prijateljima. Nisam ga uopće znala ni postaviti. I uopće na testu nije bilo pitanja za neke lake bodove kao prethodnih godina, već su od početka bili baš teški, rekla nam je nakon A razine maturantica Nika.

Nakon B razine najviše se komentirao zadatak s aritmetičkim nizom. No maturantici Katarini najteži je bio zadatak u drugom dijelu ispita s pravokutnim trokutima i računanjem visine.

- U zadatku s aritmetičkim nizom bili su zadani 5. i 11. član i trebali smo izračunati 8. član. U zadatku s pravokutnim trokutima je bila skica s tri pravokutna trokuta i trebali smo izračunati visinu |CD|, rekla nam je nakon pisanja B razine maturantica Katarina.

U nastavku možete vidjeti zadatke i rješenja mature iz Matematike, a u dokumentima su prvo zadaci pa potom ključ za odgovore i list s odgovorima. Knjižica s formulama je na kraju dokumenta.

Matematika A razina

Matematika B razina

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