Problem na maturi iz Matematike uznemirio učenike, misle da se treba ponavljati: NCVVO dao odrješit odgovor

Maturanti misle da su zakinuti jer je učenica 15-ak minuta vrištala za vrijeme ispita. Ravnatelj NCVVO-a smatra da nema potrebe za ponavljanjem ispita

Nakon što su za vrijeme mature iz Hrvatskog slike ispita završile na društvenim mrežama, na državnoj maturi došlo je do još jednog problema, zbog kojeg učenici traže ponavljanje ispita, ovaj put tijekom pisanja mature iz Matematike u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb. Redakcija je primila poruku anonimnog učenika u kojoj opisuje incident, a o istoj situaciji učenici pišu i na društvenim mrežama.

Učenici su na društvenim mrežama opisali da je jedna polaznica na hodniku tijekom ispita vrištala i glasno i bolno plakala. Pristupnici koji su tome svjedočili navode i da učitelji koji su bili s njima u sobi nisu reagirali, osim što im rekli da se pokušaju koncentrirati. Neki pišu da je vrištanje trajalalo 15-ak minuta, a drugi pola sata. Par učenika opisalo je kako je u učionici bilo i nesnosno vruće. Po učenicu je u jednom trenutku došla hitna pomoć te joj je pružena pomoć.

'Smatramo da nije utjecalo na regularnost ispita'

Slučaj nam je potvrdio ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović. Na upit nam je odgovorio da je jednoj pristupnici, koja je pisala u odvojenoj prostoriji sukladno odobrenoj prilagodbi ispitne tehnologije, došlo do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

- Dežurni nastavnici, osobni pomagač i ispitni koordinator promptno su reagirali u nastojanju da riješe nastalu situaciju te su pozvane nadležne službe. Naglo pogoršanje zdravstvenog stanja pristupnice nitko nije mogao predvidjeti te smatramo da isto nije utjecalo na regularnost ispita, odgovorio nam je Filipović.

Učenici misle da su zakinuti

Međutim, učenici smatraju da su zakinuti jer se to vrijeme nisu mogli koncentrirati na ispit, a mnogi su na društvenim mrežama napisali da su osjećali i nelagodu i zabrinutost. Jedan učenik napisao je da je s ispita izašao ranije iako nije dovršio ispit jer više nije mogao podnijeti vrućinu i buku.

Na društvenim mrežama neki učenici su istaknuli da pojedine prostorije nisu bile dobro ventilacijski pripremljene je i vrućina doprinijela stresu nastalom zbog opisane situacije. Međutim ravnatelj NCVVO-a odgovorio nam je da smatra da događaj nije utjecao na regularnost ispita te nije najavio da će se dodatno pozabaviti ovim slučajem.

Kad se ponavlja ispit?

Podsjetimo, inače su definirana tri slučaja u kojima NCVVO može polaznicima promijeniti ocjenu ispita, odnosno dodijeliti dodatne bodove. Jedna od tih okolnosti je 'ako su u provedbi ispita ili dijelova ispita državne mature utvrđene okolnosti koje nisu rezultat učenikovih, odnosno pristupnikovih postupaka, a koje bi mogle utjecati na ocjenu', što neki učenici tvrde da se dogodilo u ovoj situaciji.

Ako dođe do nepravilnosti u provedbi ispita, prigovor se NCVVO-u podnosi najkasnije 24 sata nakon ispita na e-mail adresu Centra. Ako NCVVO odredi da je prigovor opravdan, može odrediti ponovno polaganje ispita. Ako učenik nije zadovoljan odlukom, može protiv nje pokrenuti upravni spor. Više o tome saznajte na poveznici.

Poslali smo upit o događaju i Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, međutim do objave članka nisu nam na njega odgovorili. Ako njihov odgovor stigne, objavit ćemo ga naknadno.

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