Matura Izašla rješenja posljednjih ispita državne mature, evo kako ste trebali odgovarati na pitanja

Izašla rješenja posljednjih ispita državne mature, evo kako ste trebali odgovarati na pitanja

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

29. lipanj 2026.

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Izašla rješenja posljednjih ispita državne mature, evo kako ste trebali odgovarati na pitanja

Matura | foto: srednja.hr/Unsplash

Posljednja tri ispita mature pisala su se proteklog petka. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je rješenja.

Protekli petak maturanti su odradili posljednja tri ispita državne mature – izborne predmete Vjeronauk, Etiku i Glazbenu umjetnost. Riječ je o ispitima koje polaže manji broj pristupnika. Vremenski najkraći među svim ispitima mature je ispit iz Vjeronauka, a maturanti koji su ga pisali imali su 70 minuta da riješe 40 zadataka.

Ispit iz Etike sadržava 26 zadataka, s time da je jedan zadatak esejskoga tipa. Ispit iz Glazbene umjetnosti se sastojao od ispitne cjeline Glazba u kontekstu i ispitne cjeline Slušanje i upoznavanje glazbe, a sadržavao je ukupno 51 zadatak.

U nastavku možete vidjeti zadatke i rješenja svih triju ispita, uz napomenu da su u dokumentima prvo zadaci, a potom ključevi za odgovore i list s odgovorima. Glazbene primjere za Glazbenu umjetnost možete preuzeti ovdje.

Glazbena umjetnost

Vjeronauk

Etika

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