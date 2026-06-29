Izašla rješenja posljednjih ispita državne mature, evo kako ste trebali odgovarati na pitanja

Protekli petak maturanti su odradili posljednja tri ispita državne mature – izborne predmete Vjeronauk, Etiku i Glazbenu umjetnost. Riječ je o ispitima koje polaže manji broj pristupnika. Vremenski najkraći među svim ispitima mature je ispit iz Vjeronauka, a maturanti koji su ga pisali imali su 70 minuta da riješe 40 zadataka.

Ispit iz Etike sadržava 26 zadataka, s time da je jedan zadatak esejskoga tipa. Ispit iz Glazbene umjetnosti se sastojao od ispitne cjeline Glazba u kontekstu i ispitne cjeline Slušanje i upoznavanje glazbe, a sadržavao je ukupno 51 zadatak.

U nastavku možete vidjeti zadatke i rješenja svih triju ispita, uz napomenu da su u dokumentima prvo zadaci, a potom ključevi za odgovore i list s odgovorima. Glazbene primjere za Glazbenu umjetnost možete preuzeti ovdje.

Glazbena umjetnost

Vjeronauk

Etika

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