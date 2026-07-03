Revolt nastavnika koji ocjenjuju maturu: 'Ni najiskusniji nisu bili spremni na ovo, neki su morali otići'

Nastavnici koji ocjenjuju državnu maturu uputili su oštro pismo u kojem upozoravaju na neadekvatne uvjete i vrućine u hangarima Velesajma.

Maturanti su odradili državnu maturu, nakon čega je započeo posao za njihove nastavnike - proteklih su dana ocjenjivali desetke tisuća ispita pristupnika. Međutim, proces nije tekao glatko, i ove godine zbog visokih temperatura uvjeti rada bili su gotovo nemogući.

Nastavnici koji ocjenjuju ispite prolaze kroz ozbiljnu selekciju

Problem je to koji je postojao i ranijih godina, a ove je još izraženiji, upozoravaju ocjenjivači koji su se pismom obratili našoj redakciji. Eskalirao je, tvrde, do te mjere da su neki zbog zdravlja morali ranije prekinuti s radom.

- Ocjenjivanje zadataka otvorenog tipa na državnoj maturi jedini je dio ispita uz koji se svih ovih godina nisu vezale ozbiljnije kontroverze. Dok se u medijima i na društvenim mrežama svake godine propituju težina i zahtjevnost pojedinih zadataka, pragovi prolaznosti i konačni rezultati, te se (s punim pravom) prozivaju osnivači i Ministarstvo zbog loših uvjeta u kojima učenici polažu ispite – pri čemu se najčešće spominju neklimatizirane učionice u velikom broju hrvatskih škola – o samom poslu ocjenjivača zna se vrlo malo. Vjerujemo da je razlog tomu činjenica da učenici, njihovi roditelji i šira javnost ipak imaju dovoljno povjerenja u svoje nastavnike te znaju da ćemo svoj dio posla obaviti savjesno i odgovorno, kako se od nas i očekuje. Svjesni smo težine i važnosti svakog ispravljenog ispita te odgovornosti koju taj posao nosi, započinju nastavnici svoje pismo.

Ni najiskusniji nisu bili spremni na to što ih je dočekalo, neki su napustili ocjenjivanje zbog zdravlja

Njih oko tisuću, kad se uzmu u obzir svi predmeti sa zadacima otvorenog tipa, svake godine ide na edukaciju i prolazi kroz selekciju, naglašavaju. Nakon toga, u razdoblju od dva do čak sedam dana, ovisno o predmetu, svakodnevno od 9 do 17 sati ocjenjuju učeničke ispite.

- Već desetak godina ocjenjivanje se održava u paviljonima Zagrebačkog velesajma. Budući da se odvija krajem lipnja ili početkom srpnja, zbog rokova za upise na fakultete, oduvijek smo bili svjesni da nas očekuju ljetni uvjeti rada. Visoke temperature u neklimatiziranim hangarima, uz vrlo ograničenu mogućnost prozračivanja, već su godinama stvarnost ocjenjivanja. Dodamo li tome da zbog sigurnosnih mjera koje unazad nekoliko godina provodi AKD, ne smijemo na stolovima imati bočice s vodom, te da se sanitarni čvorovi nalaze u drugoj zgradi, a da prilikom svakog ulaska i izlaska moramo prolaziti sigurnosne provjere, boravak na Velesajmu nikad nije bio pretjerano ugodan, navode nastavnici.

Međutim, poručuju, ovogodišnje ocjenjivanje bilo je nešto na što ni najiskusniji među njima, a većina nastavnika na ocjenjivanje dolazi godinama, nije bila spremna.

- Unatoč najavljenom toplinskom valu koji je zahvatio gotovo cijelu Europu, na našim 'radnim mjestima' nisu poduzete nikakve mjere koje bi omogućile barem prihvatljivije uvjete rada. Temperatura u hangaru približila se 35°C, a u kombinaciji s gotovo potpunim izostankom mogućnosti provjetravanja osmosatno ocjenjivanje pretvorilo se u iznimno težak fizički napor. Neki su nastavnici zbog zdravstvenih tegoba morali napustiti ocjenjivanje prije predviđenog završetka, ističu ocjenjivači u pismu.

Nisu tražili odgodu: 'Bojimo se da će se to protumačiti kao da uvjeti nisu toliko loši'

Unatoč takvim uvjetima, ističu, nisu tražili odgodu niti obustavu ocjenjivanja, svjesni da bi to negativno utjecalo na završetak postupka, pravodobnu objavu rezultata i, posljedično, upise učenika na željene studijske programe.

- No bojimo se da bi se naš ostanak na Velesajmu mogao protumačiti kao dokaz da uvjeti ipak nisu bili toliko loši te da se ni ovoga puta ništa neće promijeniti, iako smo na nedostatke prostora upozoravali i ranijih godina. Zato se ove godine, po prvi put, obraćamo medijima i molimo ih da podrže naše nastojanje da se ocjenjivačima državne mature osiguraju dostojanstveni uvjeti rada. Time ne štitimo samo nastavnike koji odgovorno obavljaju svoj posao, nego i kvalitetu te vjerodostojnost završne faze vrednovanja ispita državne mature, poručuju nastavnici koji su ovih dana ocjenjivali ispite mature.