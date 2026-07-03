Matura se ocjenjivala u vrućem hangaru, odgovorni prebacuju lopticu: 'Pitajte njih'

Nastavnici su maturu ocjenjivali u vrućem hangaru, a NCVVO i AKD odgovornost za uvjete rada prebacuju jedni na druge.

Dvije institucije, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) i Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) peru ruke od odgovornosti za uvjeta rada pod kojima su nastavnici proteklih dana ocjenjivali ispite mature. Iznimno odgovoran posao odrađivali su proteklih tjedana maturanti koji su polagali ispite državne mature. Isti su za gimnazijalce uvjet završetka srednjoškolskog obrazovanja, a svima određuju daljnji obrazovni put. Upravo zato jednako odgovoran posao obavljaju i nastavnici koji ocjenjuju te ispite.

Međutim, već godinama upozoravaju na loše uvjete u kojima to rade, a situacija je dovedena do ekstrema za vrijeme proteklog toplinskog vala. U pismu koje smo objavili ranije ovog petka, nastavnici su upozorili da su se temperature u hangaru Velesajma približile 35°C, prostor se nije provjetravao, a neki su zbog zdravstvenih tegoba morali prestati raditi.

Ravnatelj NCVVO-a: Predlažem da se obratite AKD-u

Budući da Zakon o NCVVO-u i Statut te ustanove navodi da upravo NCVVO organizira i provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima uključujući i državnu maturu, prvo smo se s upitom obratili ravnatelju centra, Vinku Filipoviću.

Pitamo ga kako NCVVO komentira navode ocjenjivača oko uvjete rada, što su napravili ove godine da osiguraju prihvatljive uvjete rada tijekom toplinskog vala i planiraju li za iduću godinu mijenjati lokaciju rada ili poduzeti mjere koje će poboljšati stanje na Velesajmu.

- Predlažem da ova pitanja proslijedite Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD) jer su ona iz njezine nadležnosti, kratko nam je odgovorio Filipović.

Inače, hrvatski propisi ne određuju maksimalnu temperaturu ljeti nakon koje se rad mora automatski obustaviti. No, Pravilnik o zaštiti na radu jasno navodi da kod rada u uvjetima niskih i visokih temperatura, na temelju procjene rizika i uz sudjelovanje specijalista medicine rada, poslodavac mora utvrditi mjere za sprječavanje i smanjivanje rizika, organizirati radne postupke tako da ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika te primjenjivati tehničke i organizacijske mjere za smanjenje toplinskog stresa.

AKD: To nije dio našeg ugovora

Isti smo upit, prema Filipovićevu prijedlogu, proslijedili Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD). No i oni kratko poručuju – uvjeti rada o kojima ih pitamo nisu dio njihova ugovora.

- Ovim putem se očitujemo kako AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (AKD d.o.o.) u cijelosti i pravovremeno ispunjava sve svoje obveze preuzete temeljem Ugovora o usluzi tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature sklopljenog 8. svibnja 2026. godine s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Napominjemo kako AKD d.o.o. u svom poslovanju i realizaciji predmetnog Ugovora postupa u potpunosti sukladno svim pozitivnim propisima i važećim zakonskim aktima Republike Hrvatske. Vezano za Vaš upit, ističemo kako navedena pitanja i uvjeti nisu predmet, niti dio ugovornog odnosa definiranog navedenim Ugovorom, odgovorili su za srednja.hr iz AKD-a.

Inače, planirani trošak provedbe mature u 2026. u državnom proračunu bio je 4,56 milijuna eura. Projekcija za 2027. iznosi 4,86 milijuna eura, a isto toliko i za 2028. godinu. Dodajmo da su nastavnici svoje pismo zaključili time da, unatoč lošim uvjetima, nisu tražili odgodu niti obustavu ocjenjivanja jer ne žele da to negativno utječe na učenike. No strahuju da bi se njihov 'ostanak na Velesajmu mogao protumačiti kao dokaz da uvjeti ipak nisu bili toliko loši te da se ni ovoga puta ništa neće promijeniti'.