'Dan D' za maturante: Evo u koliko sati izlaze rezultati mature i liste upisa na fakultete

Nadolazeća srijeda važan je dan za maturante - prvo će biti objavljeni rezultati mature, a onda i privremene ljestvice upisa na studije.

Maturanti koji nisu polagali prijemne ispite proteklog su tjedan imali malu pauzu od državne mature. No, ovaj tjedan bit će 'udaran' - u srijedu izlaze rezultati državne mature, a isti dan bit će vidljive i privremene rang-liste upisa na studije. Obje informacije maturantima će biti dostupne u sustavu Postani student.

Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za srednja.hr navode da bi prvi rezultati mature trebali biti objavljeni 8. srpnja u 12 sati. I konačni rezultati mature, koji izlaze 15. srpnja, isto bi trebali biti vidljivi od 12 sati. Kada je riječ o privremenim rang-listama upisa na studije, još je ranije Središnji prijavni ured objavio kalendar upisa na studije prema kojem će privremene rang-liste biti objavljene 8. srpnja iza 14 sati.

Valja podsjetiti da i nakon toga maturanti mogu mijenjati svoje liste prioriteta, odnosno s njih brisati i na njih dodavati studije te im mijenjati poredak. Završetak prijava za upis na studije je 15. srpnja u 13:59 h, dok će istog dana iza 15 sati maturantima postati vidljive konačne rang-liste za upise na studijske programe. Neki studijski programi su iznimka, primjerice oni koji su za upis provodili dodatnu provjeru protekli tjedan - njih više nije moguće dodavati na popis.

Učenici će imati 48 sati da ulože eventualni prigovor

Prema pravilniku o državnoj maturi, učenici će po objavi prvih rezultata ispita imati 48 sati da ulože eventualni prigovor na bodovanje ispita mature. Ove je godine rok za žalbu 10. srpnja u podne. U tekstu prigovora morat će jasno naznačiti na koji se zadatak odnosi prigovor te u čemu se sastoji nepravilnost.

Pravilnik nalaže da učenici prigovor podnose ispitnom koordinatoru škole, a ostali pristupnici prigovor podnose NCVVO-u na način da prigovor sami upisuju u sustavu Postani student na poveznici Moji prigovori. Treba napomenuti i da su ranijih godina iz NCVVO-a upozoravali na to da se neće razmatrati prigovori u kojima se ‘žica’ bod ili dva.

Novi pravilnik o polaganju mature navodi da će odluku o prigovoru NCVVO donijeti u roku od 96 sati od isteka roka za prigovore te je dostaviti učeniku. Oni koji neće biti zadovoljni odgovorom mogu u roku od jednog dana od primitka odgovora podnijeti žalbu elektroničkim putem Upravnom vijeću Centra. Drugostupanjska žalba u tom slučaju mora biti riješena u roku od dva dana.

I na rang-listu upisa moguće je uložiti prigovor

Osim na rezultate mature, prigovor je moguće uložiti i na privremenu rang-listu upisa na studije, ako maturanti smatraju za to postoji razlog. Ta je mogućnost otvorena pravilima o upisima na studije koja donosi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

– Prigovor se podnosi Središnjem prijavnom uredu u roku od dva dana od objave konačnih rang-lista. O prigovoru odlučuje povjerenstvo koje imenuje ravnatelj AZVO-a. Povjerenstvo u roku od osam dana od dana zaprimanja prigovora donosi odluku koju dostavlja podnositelju prigovora. Povjerenstvo će u slučaju pozitivne odluke predložiti visokom učilištu da kandidate upiše na visoko učilište, stoji u pravilima o uvjetima upisa na studije.

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