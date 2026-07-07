Svoje rezultate matura dočekao sam u samoizolaciji. Na ovo se pripremite

Maturanti će ove srijede u podne u sustavu Postani student ugledati rezultate državnih matura, a ubrzo nakon i privremene rang-liste upisa na željene fakultete. Nestrpljivost, tisuću mogućih scenarija, nesigurnost, osjećaji su koji vjerojatno prevladavaju u glavama mnogih maturanata ovih dana.

Uđeš u sustav i on zatrokira, nema ni skeniranih matura

Kada se prisjetim svojih čekanja rezultata, oni su bili u uvjetima na koje smo danas skoro pa zaboravili. Pokosila me korona, propustio sam svoju maturalnu zabavu, a rezultati su dolazili taman moj pretposljednji dan samoizolacije, kada sam još uvijek imao blagu temperaturu. To ljeto sam radio učenički posao, pa sam mislio da ću upravo na poslu dočekati rezultate. Na kraju je to ipak bilo doma, u sobi. I moram reći da sam se divio onima koji su rezultate mature pogledali tek popodne ili navečer, nakon posla, koji su u miru mogli živjeti bez tog - tada za mene jako važnog - podatka.

Sjećam se neizvjesnosti tih zadnjih dana, baš zato što si cijelo vrijeme sam sa sobom pa razmišljaš o mnogo čemu. Iako sam nakon objave rješenja mature računao bodove i bio siguran u prolaz, ta mala doza neizvjesnosti ipak postoji. I onda kad u podne uđeš u sustav i on zatrokira... Poludiš. U mom slučaju učitao se u 20-ak sekundi. A skenirane mature nisu bile dostupne odmah. Tako da nemojte se previše živcirati ako ćete, možda poput mene, imati malo bodova na eseju pa odmah želite pročitati taj esej i detaljno vidjeti kako ste u kojem segmentu bodovani.

Imajte na umu da je broj upisnih mjesta daleko veći od stvarnog broja maturanata

Osmijeh je bio na licu jer su rezultati bili i više nego zadovoljavajući, upisao sam faks koji sam htio, a prekršio sam i samoizolaciju i dojurio do mame u drugu sobu podijeliti s njom sreću. Ubrzo je stigao i poziv školske koordinatorice mature koja je čestitala. Biti okružen nastavnicima koji te potiču zbilja je blagodat.

I sad jedna važna lekcija. Iako su mi se u tom trenutku ti rezultati činili toliko važnim, i činilo se da ako ne uspijem će biti kraj svijeta, to je daleko od istine. Takva razmišljanja uobičajena su i normalna, ali u principu valja imati par drugih stvari na umu, koje se zaobilazi u našem sustavu. Čak i ako u ovom trenutku mislite da je neki fakultet baš za vas, nakon nekog vremena možda ćete shvatiti drukčije. Pa opet ići pisati maturu i upisati neki skroz drugi faks. Ili barem razmišljati o tome. A nebrojeno je slučajeva gdje maturanti upišu studij koji im nije bio prvi izbor te su na kraju zahvalni što se 'igra' baš tako odigrala.

Maturantima je stoga moja preporuka - pogledajte rezultate malo iza podne da ne grizete nokte kasnije tijekom dana, pogledajte opcije koje vam se nude, imajte na umu da je broj upisnih mjesta daleko veći od stvarnog broja maturanata. Unatoč tome, na koncu odaberite studij koji vas zanima i u čijem se području bar donekle vidite. Nije loše čuti savjet bivših studenata, kolega, roditelja ili nastavnika, ali oni vas ne određuju. To je ipak ono čime ćete se baviti u svojoj karijeri. Ili možda ne ako za par godina odlučite to promijeniti. I to je u redu.

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