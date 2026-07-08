Matura Izašli su rezultati mature, evo kako se žaliti na ocjenu: 'Žicanje' vam neće proći

Izašli su rezultati mature, evo kako se žaliti na ocjenu: 'Žicanje' vam neće proći

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

08. srpanj 2026.

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Izašli su rezultati mature, evo kako se žaliti na ocjenu: 'Žicanje' vam neće proći

Matura | foto: srednja.hr/Pexels

U podne su objavljeni rezultati državne mature, a istodobno je počeo teći 48-satni rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita.

Točno u podne u sustavu Postani student objavljeni su rezultati ispita državne mature provedenih u ljetnom roku 2026. Oni su se ocjenjivali na temelju pragova prolaznosti koje možete pronaći na linku. Ove srijede iza 14 sati bit će objavljene i privremene rang-liste upisa na studije.

Rok za žalbu na bodovanje mature je 48 sati

Sada za maturante počinje teći 48-satni rok u kojemu mogu podnijeti pisani prigovor na bodovanje ispita. Konkretno, krajnji rok da ulože prigovor je 10. srpnja u 12 sati. U prigovoru mora biti jasno naznačeno na koji se zadatak odnosi te obrazloženje nepravilnosti u bodovanju.

Učenici prigovor na bodovanje ispita podnose ispitnom koordinatoru škole koji prigovor bez odgode prosljeđuje NCVVO-u. Ostali pristupnici prigovor podnose izravno Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu Postani student na poveznici Moji prigovori. Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje ispita donosi NCVVO u roku od 96 sati od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

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'Žicanje' bodova neće se razmatrati

U sustavu Postani student objavljeno je nekoliko napomena za maturante i ostale pristupnike koji namjeravaju ulagati prigovor. Ukratko, privatni razlozi za grešku, kao niti 'žicanje' bodova za prolaz neće se razmatrati, a napomene su sljedeće:

  • Prigovore je potrebno podnijeti putem sustava prema navedenoj proceduri. Prigovori se ne dostavljaju e-poštom.
  • U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan prigovor na bodovanje. U prigovoru treba jasno i argumentirano obrazložiti zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.
  • Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka tijekom rješavanja ispita.
  • Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
  • Neće se razmatrati prigovori u kojima se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku 'nedostaju jedan ili dva boda za prolaz'.
  • Prigovore na bodovanje ispita iz Hrvatskog jezika potrebno je odvojiti u slučaju da se ulaže prigovor na bodovanje sažetka i prigovor na bodovanje eseja. U tom slučaju pristupnik ulaže dva prigovora, jedan na bodovanje ispita iz Hrvatskog jezika - test i sažetak, a drugi na bodovanje ispita iz Hrvatskog jezika - školski esej.
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Moguća i drugostupanjska žalba

Postoji i opcija drugostupanjske žalbe kada pristupnici nisu zadovoljni rješenjem prvog prigovora. U tom slučaju imaju jedan dan otkako su primili rješenje prigovora da podnesu žalbu Upravnom vijeću NCVVO-a. Odluka mora biti donesena u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

Učenik odnosno pristupnik šalje žalbu na odluku Centra Upravnomu vijeću Centra putem obrasca na poveznici.

- Učenik odnosno pristupnik obvezan je pri ulaganju žalbe na odluku Centra o prigovoru na bodovanje ispita u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru odnosno odluci Centra na bodovanje ispita na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori. Ako učenik odnosno pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis žalbe na odluku Centra o prigovoru na bodovanje ispita, žalba neće moći biti obrađena, objašnjeno je u sustavu Postani student.

Kod ulaganja žalbe na odluku NCVVO-a nužno je u obrazac upisati ime i prezime, OIB, adresu e-pošte za dostavu odluke, šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru odnosno odluci Centra o prigovoru na bodovanje ispita na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori, pisani odgovor iz odluke Centra o prigovoru na bodovanje ispita (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori) i tekst žalbe na odluku Centra o prigovoru u kojem treba jasno i argumentirano obrazložiti zbog čega učenik odnosno pristupnik nije zadovoljan odlukom Centra o prigovoru na bodovanje. Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan rješenjem Upravnog vijeća Centra protiv odluke može pokrenuti upravni spor.

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