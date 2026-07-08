Izašli su rezultati mature, evo kako se žaliti na ocjenu: 'Žicanje' vam neće proći

Objavljeni pragovi prolaznosti na svim ispitima mature u 2026. godini
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio je pragove prolaznosti na ispitima državne mature u 2026. godini.
15:29 252 d 29.10.2025
08. srpanj 2026.
U podne su objavljeni rezultati državne mature, a istodobno je počeo teći 48-satni rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita.
Točno u podne u sustavu Postani student objavljeni su rezultati ispita državne mature provedenih u ljetnom roku 2026. Oni su se ocjenjivali na temelju pragova prolaznosti koje možete pronaći na linku. Ove srijede iza 14 sati bit će objavljene i privremene rang-liste upisa na studije.
Sada za maturante počinje teći 48-satni rok u kojemu mogu podnijeti pisani prigovor na bodovanje ispita. Konkretno, krajnji rok da ulože prigovor je 10. srpnja u 12 sati. U prigovoru mora biti jasno naznačeno na koji se zadatak odnosi te obrazloženje nepravilnosti u bodovanju.
Učenici prigovor na bodovanje ispita podnose ispitnom koordinatoru škole koji prigovor bez odgode prosljeđuje NCVVO-u. Ostali pristupnici prigovor podnose izravno Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu Postani student na poveznici Moji prigovori. Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje ispita donosi NCVVO u roku od 96 sati od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.
Objavljeni pragovi prolaznosti na svim ispitima mature u 2026. godini
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio je pragove prolaznosti na ispitima državne mature u 2026. godini.
15:29 252 d 29.10.2025
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14:53 1 d 07.07.2026
U sustavu Postani student objavljeno je nekoliko napomena za maturante i ostale pristupnike koji namjeravaju ulagati prigovor. Ukratko, privatni razlozi za grešku, kao niti 'žicanje' bodova za prolaz neće se razmatrati, a napomene su sljedeće:
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Postoji i opcija drugostupanjske žalbe kada pristupnici nisu zadovoljni rješenjem prvog prigovora. U tom slučaju imaju jedan dan otkako su primili rješenje prigovora da podnesu žalbu Upravnom vijeću NCVVO-a. Odluka mora biti donesena u roku od dva dana od dana primitka prigovora.
Učenik odnosno pristupnik šalje žalbu na odluku Centra Upravnomu vijeću Centra putem obrasca na poveznici.
- Učenik odnosno pristupnik obvezan je pri ulaganju žalbe na odluku Centra o prigovoru na bodovanje ispita u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru odnosno odluci Centra na bodovanje ispita na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori. Ako učenik odnosno pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis žalbe na odluku Centra o prigovoru na bodovanje ispita, žalba neće moći biti obrađena, objašnjeno je u sustavu Postani student.
Kod ulaganja žalbe na odluku NCVVO-a nužno je u obrazac upisati ime i prezime, OIB, adresu e-pošte za dostavu odluke, šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru odnosno odluci Centra o prigovoru na bodovanje ispita na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori, pisani odgovor iz odluke Centra o prigovoru na bodovanje ispita (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori) i tekst žalbe na odluku Centra o prigovoru u kojem treba jasno i argumentirano obrazložiti zbog čega učenik odnosno pristupnik nije zadovoljan odlukom Centra o prigovoru na bodovanje. Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan rješenjem Upravnog vijeća Centra protiv odluke može pokrenuti upravni spor.
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