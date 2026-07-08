Nižu se reakcije maturanata na rezultate ispita: 'Za prolaz mi nedostaju dva boda, nastavljam borbu'

Stigli su rezultati državne mature, a maturanti su s nama podijelili prve dojmove o rezultatima. Neki planiraju podizati ocjene na jesenskom roku.

Rezultati državne mature na ljetnom roku objavljeni su danas u podne. 'Nisam stigao vidjeti sve rezultate, prebrzo se sve srušilo' rekao nam je jedan maturant, a mnogi su bili njegove 'sreće'. Ipak, maturanti koji su uspjeli odmah pristupiti svojim rezultatima s nama su podijelili prve dojmove.

Neki su prezadovoljni, a Engleski uopće nije ispao toliko loš

Petar iz Gimnazije Pula ne krije oduševljenje rezultatima. Kaže da je - prezadovoljan. Znao je da je Engleski i Hrvatski jezik napisao dobro, no iz Matematike i Fizike očekivao je lošiji rezultat.

- Iz Matematike i Fizike imam 58 posto, iz Hrvatskog 71, Engleskog 83. Iz Hrvatskog me iznenadio esej, mislio sam da sam ga loše napisao, a na kraju sam imao 20 bodova od mogućih 30, ako sam dobro pročitao. Matematika je bila teška, a na kraju je rezultat ispao poprilično ok. Engleski je bio stvarno ok, inače mi ide to. Drago mi je što je gotovo, definitivno iskustvo koje neću zaboraviti zbog silnog učenja i stresa, a i sretnog završetka. Savjet za buduće maturante je da idu na pripreme za maturu u školi jer ipak nastavnici najbolje znaju to objasniti, i neka krenu lagano s učenjem, ne moraju odmah intenzivno krenuti, ističe Petar koji želi upisati strojarstvo na FSB-u.

Svi su se žalili na A razinu državne mature iz Engleskog, a rezultati pokazuju da ju nije položilo svega jedan posto pristupnika. Katarina iz Glazbene škole Zlatka Grgoševića kaže nam da ju je iznenadio upravo rezultat iz te mature. Mislila je da će jedva proći ili čak pasti, a na kraju je dobila trojku.

- Jako sam zadovoljna rezultatima, pogotovo za Engleski, jer sam mislila da neće dobro proći. Hrvatski sam otprilike znala koja će ocjena biti, tako da sam na to bila spremna, kao i za Matematiku. Pisala sam samo obavezne predmete: Matematika (B) 4, Hrvatski 3, Engleski (A) 3. Matematika me pozitivno iznenadila već kada su izašla rješenja, pa sam išla zbrajati bodove i bila je četvorka. Imam pozitivne dojmove s mature, jedino što bih drukčije napravila je pripremila se ranije, pogotovo za Hrvatski, jer smatram da bih napisala bolje da sam se više pripremala. Budućim maturantima savjetujem da ne trebaju ići na sve pripreme, jer se i bez priprema matura može proći jako dobro. Samo se pripremajte na vrijeme, a ne u zadnja tri dana, kaže Katarina koja svoje obrazovanje želi nastaviti na Glazbenoj pedagogiji pri Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Reakcije na rezultate državne mature 2026.

Rezultatima je pozitivno iznenađena i Lana iz Medicinske škole, smjer medicinska sestra opće njege. Mature je položila s ocjenom 4 - Hrvatski, Matematiku i Engleski jezik na B razini.

- S obzirom na to da sam te predmete tijekom pet godina školovanja imala samo prve dvije godine, mislim da je prošlo i više nego dobro. Za Hrvatski sam se pripremala dva tjedna prije mature, za Matematiku tjedan dana prije, a za Engleski se nisam posebno pripremala. Posebno me iznenadio rezultat iz eseja iz Hrvatskog jezika jer sam ga napisala za 5, iako djelo nismo obradili u srednjoj školi. Od svega mi je možda najteže bilo vremenski stići napisati prvi dio Hrvatskog - sažetak nisam stigla ni dovršiti do kraja. Čula sam od kolegica da je



Engleski jezik na A razini bio težak. Još ne znam kako su prošle, ali držim im fige. Sada kada je sve gotovo moj dojam je da je sve prošlo baš kako je trebalo. Bez previše stresa, s vjerom u sebe i glavom punom pozitive. Moj savjet budućim maturantima je da si ne stvaraju paniku, da vjeruju u sebe i da. Nije toliko strašno koliko se čini, kaže Lana koja želi upisati sestrinstvo na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Kako bi podigla ocjene, Sarah s Ugostiteljsko-turističkog učilišta planira ići na jesenski rok.

- Nisam baš zadovoljna, očekivala sam bolje rezultate. Ostavit ću ih za sebe. Matematika je bila koma. Za jesenski rok ću definitivno više početi učiti i bolje se pripremiti. Poruka za buduće maturante - učite dok nije kasno, kaže Sarah koja želi upisati psihologiju, sociologiju ili pedagogiju.

'Mislim da bih bolje napisala Matematiku da sam se sama pripremala'

Petra iz Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Đakovu kaže da su rezultati u skladu s njezinim očekivanjima, osim Matematike.

- Išla sam cijelo drugo polugodište na pripreme i očekivala sam barem 3 s obzirom na to da sam išla i u gimnaziju, ali je jednostavno bilo preteško. Pisala sam Njemački na maturi i to mi je bio prvi strani jezik, dobila sam 4 i iskreno očekivala sam najviše 3 pa sam se baš iznenadila kad sam vidjela ocjenu vrlo dobar, a iz Hrvatskog sam dobila 3 jer sam super napisala esej i sažetak, ali ispit je bio težak... Smatram da su nas previše plašili s maturom i da se to ne treba raditi jer smo svi bili pod prevelikim stresom, i sada kad razmislim, mislim da bih bolje napisala Matematiku da sam se sama pripremala... Savjet za buduće maturante je da se ne stresiraju previše i da ne bacaju puno novca na pripreme jer se kod kuće sami mogu jako dobro pripremiti za maturu. I da, moram pohvaliti Radiomaturu, oni su mi jako puno pomogli. Želim upisati učiteljski u Osijeku i nadam se da ću upasti, navodi Petra.

'Zapravo je bilo lakše nego što su svi pričali'

Teodor iz Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku kaže da su rezultati - bolji od očekivanog.

- Duboko u sebi sam znao da ću proći osnovne predmete, ali opet nisam imao tu sigurnost da te svoje misli potvrdim. Odmah u 12 sati sam ušao na stranicu i kad sam vidio rezultate, stvarno sam bio zadovoljan kako sam to odradio. Iz

Matematike, B razine, i Hrvatskog konačna ocjena mi je 3, a Engleski, također B razina, 4. Matematika me dosta šokirala, zato što iskreno nisam ju na vrijeme krenuo učiti. Nekoliko dana prije mature sam krenuo učiti i mislio sam da nema šanse da prođem, a na kraju sam ostvario malo više od 50 posto. Dosta njih se žalilo na ispit iz Hrvatskog, ali meni nije toliko loše ispao, stvarno je bolje no što sam očekivao. Sad kada je sve gotovo, osjećam se definitivno lakše. Nešto za što sam slušao četiri godine kako me čeka i kako je užasno teško je prošlo, i zapravo je bilo lakše nego što su svi pričali. Ne bih ništa mijenjao, jer prošao sam sve tri mature, tako da sam onda valjda dobro postupio. Savjet za buduće maturante: nemojte se bojati jer stvarno nije toliko teško koliko će vam svi pričati. Samo opušteno i učite na vrijeme, savjetuje Teodor koji planira upisati Digitalni marketing na Algebri.

Lucija iz Prve srednje škole Beli Manastir pala je osnovnu razinu iz Matematike, a nedostajala su joj dva boda. Ostali rezultati bolji su nego što je očekivala.

- No i dalje nisam sretna. Iz Engleskog sam dobila 3. Najzahtjevnija mi je bila osnovna razina Matematike i nastavljam se boriti da nađem dodatne bodove za prolaz. A razina iz Engleskog mi je bila mi je bila 'okay', nisam ciljala neku veliku ocjenu, a Engleski oduvijek mi ide, kaže Lucija koja bi voljela upisati Filozofski fakultet u Osijeku, engleski jezik i filozofiju.

Dodajmo da su iza 14 sati objavljene i privremene liste upisa na fakultete.

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