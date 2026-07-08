Objavljene privremene liste upisa na fakseve: Ako ovo ne obavite na vrijeme, prijeti vam stroga kazna

Objavljene su prve liste upisa na studije u 2026., ali one će se još mijenjati. U jednom će se slučaju kandidatima naplatiti oportunitetni troškovi.

Nakon što su u podne u sustavu Postani student objavljeni rezultati ovogodišnje državne mature i počeo je teći žalbeni rok, iza 14 sati vidljive su i privremene rang-liste upisa na studije. Važno je znati i da su privremene liste podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista.

Razlog je taj da maturanti mogu prijavljivati i odjavljivati studije te mijenjati poredak studija do 15. srpnja u 13:59 sati. Tog 15. srpnja izaći će i konačne rang-liste upisa na studije. S privremenih lista su obrisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili uvjete za prijavljene studije.

- Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman samo na onoj rang-listi na kojoj bi u određenom trenutku ostvario pravo upisa te na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studija na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa, izvijestila je Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Što je bilo najpoželjnije netom prije rezultata mature?

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je jučer, u utorak, objavila i novu listu najpoželjnijih studija na kojoj nema prevelikih promjena u odnosu na ranije ovogodišnje liste. Ako se gleda omjer prvih prijava i kvote, najpoželjnija je gluma na Akademiji dramske umjetnosti, a slijede logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom u Zagrebu te radiološka tehnologija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Ako se gleda samo broj prvih prijava, najpoželjniji studij je elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na FER-u, a slijede poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U obzir su uzeti studiji s kvotom većom od deset mjesta. No, treba naglasiti da se najveće promjene na listama događaju upravo u razdoblju objave rezultata mature pa je moguće da će se stanje idućih sati i dana bitno mijenjati.

Treba li brisati studije? U jednom slučaju prijeti vam stroga kazna

Najčešće pitanje maturanata u trenutku objave prvih lista jest trebaju li brisati neke studije, na primjer, one na kojima nisu ostvarili pravo ili ostaviti samo studij u koji 'upadaju'. Odgovor je da ne brišu s liste niti jedan studij koji bi upisali u slučaju da ostvare pravo upisa na njemu. Ako na listi imate studij koji nikako ne biste upisali i nemate ga namjeru otići upisati ako upadnete, taj studij treba obrisati s liste. Ako se ne odete upisati na studij pored kojeg će vam 15. srpnja u sustavu Postani student stajati 'Da' i upisni broj, prijeti vam kazna – novčana, ali i privremena zabrana upisa na studije.

- Kandidatima koji se ne upišu na studij na kojemu su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj naplatit će se oportunitetni troškovi nepopunjenoga upisnog mjesta, u iznosu od jedne do dvije trećine godišnje participacije studenta u troškovima studija, prema odluci visokog učilišta. Kandidati koji ne izvrše uplatu oportunitetnih troškova ne mogu ponovo prijaviti studij iste razine u NISpVU sustavu. Ponovna prijava će im se omogućiti po uplati oportunitetnih troškova, objašnjeno je u Pravilima upisa na studije AZVO-a.

Moguće žalbe, ali nakon konačnih rezultata

Baš kao i na rezultate mature, kandidati mogu podnijeti i pisani prigovor u vezi s rezultatima rangiranja. No, u ovom se slučaju prigovor podnosi Središnjem prijavnom uredu u roku od dva dana od objave konačnih rang-lista. Budući da konačne rang-liste izlaze 15. srpnja, rok za taj prigovor je 17. srpnja.

- O prigovoru odlučuje povjerenstvo koje imenuje ravnatelj AZVO-a. Povjerenstvo u roku od osam dana od dana zaprimanja prigovora donosi odluku koju dostavlja podnositelju prigovora. Povjerenstvo će u slučaju pozitivne odluke predložiti visokom učilištu da kandidat upiše na visoko učilište, objašnjeno je u Pravilima upisa na studije AZVO-a.

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