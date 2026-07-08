Katastrofalni rezultati na jednom predmetu mature: Učenik pozivao na domoljublje, ali 'omašio'

Izašli su rezultati mature, evo kako se žaliti na ocjenu: 'Žicanje' vam neće proći
U podne su objavljeni rezultati državne mature, a istodobno je počeo teći 48-satni rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita.
12:06 4 h 08.07.2026
08. srpanj 2026.
Najgore riješen izborni predmet jest Informatika - palo ju je čak 36,2 posto maturanata. A ravnatelja je najviše iznenadio jedan zahtjev maturanta.
Privremeni rezultati državne mature pokazuju da su maturanti najgore riješili izborni predmet Informatike. Palo ju je 36,2 posto kandidata. Usporedbe rani, lani je Informatiku palo 25,3 posto kandidata, a preklani 27,7 posto njih. Informatika je inače šesti najpopularniji izborni predmet na maturi, a ljetos ju je pisalo nešto više od 2.000 kandidata.
- Ispit iz Informatike je vjerojatno bio teži pa su zato lošiji rezultati. Napravit ćemo psihometrijsku analizu svih zadataka iz kojih će se vidjeti postotak riješenosti jako teških zadataka i nakon toga će stručna radna skupina moći, uz više argumenata i pokazatelja, raditi ispite za sljedeću godinu da se ovo ne ponovi, odgovorio je Filipović na pitanje našeg novinara Bruna De Zana na predstavljanju privremenih rezultata mature u srijedu.
Izašli su rezultati mature, evo kako se žaliti na ocjenu: 'Žicanje' vam neće proći
U podne su objavljeni rezultati državne mature, a istodobno je počeo teći 48-satni rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita.
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Obvezni ispit koji se piše na jednoj razini jest Hrvatski jezik i uvjet za prolaz jest i prolaz na eseju. Filipović je kazao kako se ugodno iznenadio jer je esej, na kojem je zadano polazno djelo bilo Život je san, palo 13,1 posto pristupnika. Prošle godine taj je postotak bio 16,6 posto, a pretprošle 21,7 posto. Nula bodova na eseju imao je svaki deseti kandidat. Kada se ukupno sve izračuna, Hrvatski je palo 14,5 posto pristupnika, što je isto manje u odnosu na lani.
Višu razinu Matematike, koju bira manji broj kandidata nego osnovnu, pao je pak svaki peti maturant. Na B razini palo ih je 17,9 posto. U usporedbi s lani, rezultat na A razini je gori jer je tada palo 14,4 posto maturanata, a sada 20,6 posto. Na B razini brojke su stabilne. Filipović je istaknuo i kako na Matematici generalno maturanti ispit rješavaju s oko 50 posto točnosti, što je sukladno Gaussovoj krivulji, a to im je cilj postići na nacionalnim ispitima i na maturi, napominje.
Višu razinu Engleskoga, unatoč pobuni dijela maturanata oko jednog teksta, pao je samo jedan posto pristupnika, pa je Filipović kazao kako ovo pokazuje da ispit nije bio težak. B razinu mature iz Engleskoga pao je svaki deseti maturant. Slične brojke su i na Njemačkom, A razinu palo je 11,5 posto maturanata, a B 9,6 posto njih. Upravo na B razini Njemačkog primijećeni bolji rezultati jer je lani pao svaki peti maturant, 21,8 posto.
Najpopularniji izborni predmet i dalje je Fizika koju je pisalo 7.221 kandidata. Palo ju je 29,7 posto maturanata. Biologiju pak pada sve manje maturanata, ove ih je bilo 12,4 posto. Izdvojimo i anomaliju ispita Politike i gospodarstva, trećeg najpopularnijeg izbornog predmeta. U 2024. taj je predmet palo 24,9 posto kandidata, što je izazvalo zabrinutost, da bi lani palo njih samo 4,6 posto. No, ove godine rezultati vraćaju na stari put jer je Politiku palo 15,7 posto kandidata.
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Glede negativnih ocjena, njih je ove godine ukupno bilo 16.164, što je nešto više u odnosu na lani, ali znatno manje u odnosu na 2024. kada ih je bilo 20.000. Pritom su strukovnjaci 'prikupili' 12.701 jedinica, gimnazijalci 2.476, a 987 jedinica je među ostalim kandidatima.
Filipović je komentirao i kako se zadnje tri godine povećava broj pristupnika na osnovnim razinama iz Matematike, Engleskog i Njemačkog. U odnosu na ranije godine pet do šest je posto više pristupnika biralo osnovne razine umjesto viših, interpretirao je Filipović.
Filipović je izdvojio i jednu crticu. Kaže kako je jedan maturant tražio da se odgodi pisanje mature iz Matematike s devet na 11 sati zbog utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu.
- Pozivao se na domoljublje, no na kraju me nije imao priliku staviti u dvojbu jer je pomiješao dane. Mislio je da se radi o danu za danom, no zapravo je utakmica bila 24. lipnja, a matura 25. lipnja, naveo je.
Filipović je dodao i da su neki učenici mature pisali u veleposlanstvima, među kojima su i mladi vaterpolisti koji su osvojili svjetsko zlato. Generalno je Filipović rekao da bi ukupna ocjena mature bila 3,5, no dodao je da vrijedi pričekati konačne rezultate.
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Neuobičajeno je i, poznavajući hrvatske demografske trendove, da je porastao broj maturanta i ostalih pristupnika. Dok ih je prošle godine maturu pisalo 28.481, ove godine točno tisuću više - 29.481. Od toga je 58,9 posto strukovnjaka, a 41,4 posto gimnazijalaca.
- No, rast nisu prouzročili gimnazijalci, već učenici strukovnih škola i ostali kandidati koji nisu dužni pisati maturu, već je polažu zbog nekih drugih razloga. Dakle, ne govorimo o demografskim trendovima, već o većem interesu za maturu među strukovnjacima i ostalih kandidata, kazao je Filipović i podsjetio kako kontinuirano raste broj ispita s prilagodbom, ove godine napravljeno ih je za 1.675 pristupnika.
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Ravnatelj je kratko komentirao i situaciju učenika koji su fotografirali ispite i objavili ih nakon ispita. Kaže kako su ga škole obavijestile da nisu uočile nikakve nepravilnosti. Usto je dodao da, ako mora potpisati da se neki problem mora dogoditi, prihvatio bi takav na svakoj maturi.
- To je bila objava nakon pisanja ispita te ispit time nije bio kompromitiran. Bilo bi problem da je ispit procurio prije početka pisanja ispita. Priznam, ako bi se morao dogoditi problem, potpisao bih da se to dogodi svake godine, pojasnio je.
Filipović je kazao i kako je uvođenje jedinstvene razine mature iz Matematike na pauzi dok prva generacija učenika strukovnih škola po reformi modularne nastave ne završi obrazovanje. Kaže, satnica Matematike i Hrvatskog njima je sada povećana pa će tada ozbiljno razmišljati o takvoj promjeni.
Napomenimo da su ovi rezultati privremeni te da maturanti do srijede u podne imaju pravo na žalbu. Konačni rezultati bit će poznati 15. srpnja. Cijelu prezentaciju rezultata možete vidjeti ispod, a ako vam nije vidljiva, osvježite stranicu.
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