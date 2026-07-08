Ravnatelj NCVVO-a oštro odgovorio na kritike ocjenjivača matura: 'To je dragovoljno'

Nastavnici koji ispravljaju mature požalili se na nesnosne vrućine kojima su svjedočili pri obavljanju posla. Ravnatelj NCVVO-a odriješit u odgovoru.

Nakon što je odgovornost pokušao prebaciti na Agenciju za komercijalnu djelatnost (AKD) oko nesnosnih vrućina u prostorima gdje nastavnici ispravljaju mature, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović ipak je detaljnije progovorio o temi. Na predstavljanju privremenih rezultata mature ove srijede kazao je kako se nastavnici za ocjenjivanje matura javljaju - dragovoljno.

Filipović: Kome vrućina stvara zdravstvene probleme, neka se ne javlja

- Ispiti se ocjenjuju u prostoru koji nije hangar, već paviljoni, jer hangar ima neku drugu asocijaciju, znamo koju. Već godinama matura se ispravlja u istom prostoru. Naravno, suosjećam, i sam sam se pojavio svaki dan. Istina, puno kraće od njih tamo. Ali od 830 ocjenjivača, taj problem je iskazala skupina ocjenjivača iz jednog jezika, a svi drugi koji su istodobno u tom prostoru iz više predmeta ocjenjivali, rekli bi da vrućina je, ali od toga nisu napravili probleme. U sljedećim javnim pozivima za ocjenjivanje vjerojatno ćemo na određeni način ukazati onima kojima takvi uvjeti čine zdravstvene probleme, da se ne javljaju za posao koji nisu dužni raditi. Oni se javljaju dragovoljno na javni poziv, naveo je Filipović.

Podsjetimo, ispravljači matura u otvorenom pismu naveli su da su se temperature u hangaru Velesajma približile 35 °C. Prostor se nije provjetravao, nastavili su, a neki su zbog zdravstvenih tegoba morali prestati raditi.

Filipović je kazao kako ovo pitanje nije jednostavno 'unatoč tome što je to u nadležnosti AKD-a koja provodi taj dio posla'. Podsjetimo, iz AKD-a su na naš upit kazali kako prostor ispravljanja mature nije dio ugovornog odnosa. Na takav odgovor Filipoviću su ukazali prisutni novinari na konferenciji za medije. Na pitanje novinarke tko je onda nadležan, Filipović sarkastično odgovora:

- Kriv je Centar kao i za sve, moja malenkost je kriva što je bila takva vrućina. Neuobičajena u lipnju, ali bila je vrućina, kazao je bez zadrške Filipović.

Čini se, ništa od promjena za ocjenjivače

Filipović je potvrdio kako se prostor ispravljanja neće uskoro promijeniti. Objasnio je kako je gotovo nemoguće za mjesec i pol dana u Zagrebu unajmiti prostor tog kapaciteta i potrebnih sigurnosnih mjera.

- I ako bismo iznajmili prostor koji bi zadovoljavao sigurnosne standarde, takvi prostori iznajmljeni su u pravilu već godinu dana. Dakle, na mjesec i pol naprosto nije moguće unajmiti bolji odgovarajući prostor. Pokušalo se dodatkom ventilatora i svega onog što je, ali nije bilo u odgovarajućoj mjeri djelotvorno. Kažem, imali smo tri ekstremna dana kojima smo svi svjedočili na različite načine. Prije i poslije toga to više nije bilo na taj način problematično, odgovorio je Filipović.