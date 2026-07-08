Desetero učenika uhvaćeno s mobitelima na maturi, poništeni im ispiti: Najviše se varalo na jednom testu

Ovogodišnji učenici državnu maturu polagali su po novim pravilima. Glavna izmjena bila je ublažavanje kazna za posjedovanjem mobitela. Do ranije maturantu koji je 'uhvaćen' u korištenju mobitela poništili bi se svi ispiti na tom roku, dakle i na onim drugim ispitima kada mobitel nije koristio. No, od ove godine maturantu s mobitelom poništava se samo ispit na kojem je taj mobitel i koristio.

Najviše mobitela na Hrvatskom: 'Oni u prvom roku nisu položili maturu'

Takva mjera nije donijela do nekih promjena u korištenju mobitela. Naime, na predstavljanju privremenih rezultata mature u srijedu rečeno je da je desetero maturanata na ljetnom roku posjedovalo ili koristilo nedopuštena pomagala, odnosno mobitele. I to na obveznim predmetima, što znači da oni maturu u ljetnom roku nisu položili. Makar im je poništen samo jedan ispit, obvezne predmete treba položiti kako bi se mogla izdati svjedodžba o položenoj maturi i kako bi se mogao upisati fakultet.

- Iako je zbog ublaženih mjera posjedovanja mobitela bilo za očekivati da će takvih biti više, to se nije dogodilo. U 2024. desetero maturanata poništena je matura zbog posjedovanja mobitela, u 2025. isto desetero, a ove godine je isto desetero maturanata pronađen mobitel. Oni u prvom roku nisu položili maturu jer se radi o obveznim predmetima. Ne mogu razumjeti njihove razloge, rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjskog vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović.

Pritom je dodao kako je najviše mobitela pronađeno na obveznoj maturi iz Hrvatskog jezika. Podsjetimo, matura iz Hrvatskog piše se na jedinstvenoj razini i potrebno je položiti oba dijela ispita, ispit i sažetak te esej, kako bi se dobila pozitivna ocjena na cijelom ispitu. Kako smo pisali, ove godine maturu iz Hrvatskog palo je 14,5 posto pristupnika, dok je nula bodova na eseju imao svaki deseti maturant. Poništenje ispita | foto: NCVVO

'Pohvala maturantima što nije bilo vulgarnih sadržaja'

S druge strane, dok su ranijih godina ispiti poništavani zbog upisivanja prijetnji, vulgarnih znakova te drugih neprimjerenih simbola i izraza u ispitima, ove godine to nije bio slučaj. Maturanti nisu posegnuli za time. Lani je zbog toga matura poništena četvero učenika, a preklani njih dvoje.

- Žao mi je zbog tih deset koji su posegli za upotrebom mobitela. Ne želeći ih revitalizirati, takva brojka od ukupno 30.000 maturanata nije zastrašujuća. Pohvala maturantima što nije bilo vulgarnih sadržaja, poručio je Filipović.

Podsjetimo, dvoje učenika koji su fotografirali maturu iz Hrvatskoga - pa ih proširili društvenim mrežama - kažnjeni su poništavanjem te mature. Napomenimo da su ove srijede objavljeni privremeni rezultati mature te da kandidati do srijede u podne imaju pravo na žalbu. Konačni rezultati bit će poznati 15. srpnja. Prve dojmove maturanata nakon objavljenih rezultata pročitajte ovdje.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.