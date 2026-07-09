Objavljena nova rješenja mature iz Matematike: Evo što se sve priznavalo na ispitu

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09. srpanj 2026.
Nakon ocjenjivanja objavljena su nova rješenja mature iz Matematike pa učenici mogu vidjeti kako se bodovao ispit. U tijeku je žalbeni rok.
Kao što je to bio slučaj i ranijih godina, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja s prvim je rezultatima mature objavio i nove ključeve za odgovore na maturi iz Matematike, i to na A i B razini. Riječ je o ključevima nakon ocjenjivanja tih ispita, a nova rješenja možete vidjeti u dokumentima pri dnu članka.
Ovo je važno, jer je trenutačno u tijeku rok za prigovore na bodovanje ispita mature, koji traje do 10. srpnja u 12 sati. U prigovoru mora biti jasno naznačeno na koji se zadatak odnosi te obrazloženje nepravilnosti u bodovanju pa je važno da maturanti koji imaju namjeru žaliti se, detaljno prouče kako su rješavali pojedine zadatke i usporede ih s novim ključevima za odgovore.
Nekoliko je napomena uz treći dio ispita na A razini u kojemu su maturanti morali pokazati postupak rješavanja zadatka. Prvo, da im se priznaju točna rješenja dobivena različitim načinima, ali da svakako mora biti prikazan postupak rješavanja zadatka. Nadalje, pristupniku koji je pogrešno prepisao zadatak, te ga zatim točno riješio (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen) oduzima se jedan bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak.
Četvrta napomena je da se pristupniku koji je učinio pogrešku, a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen, boduju svi ispravno provedeni koraci. Napomena za one koji se namjeravaju žaliti na bodovanje tog dijela ispita je i da pristupnik ne može dobiti maksimalan broj bodova ako nema točno rješenje i da ne može dobiti sve bodove ako ima točno rješenje uz matematički nepotpun ili netočan postupak.
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Učenici prigovor na bodovanje ispita podnose ispitnom koordinatoru škole koji prigovor bez odgode prosljeđuje NCVVO-u. Ostali pristupnici prigovor podnose izravno Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu Postani student na poveznici Moji prigovori. Više o tome kada se prigovori neće razmatrati možete čitati ovdje.
Napomenimo kako je ove godine višu razinu Matematike pao svaki peti maturant. Na B razini palo ih je 17,9 posto. U usporedbi s lani, rezultat na A razini je gori jer je tada palo 14,4 posto maturanata, a sada 20,6 posto. Na B razini brojke su stabilne. Podsjetimo i da je ove godine prag prolaznosti na maturi iz Matematike 25 posto, dok pragove za ostale ocjene možete doznati na poveznici.
U nastavku se nalaze nova rješenja mature iz Matematike u 2026. godini nakon bodovanja ispita. Napomena: u tekstu najprije možete vidjeti zadatke stare ključeve za odgovore, a potom i nove ključeve za odgovore.
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