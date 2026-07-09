Nova pošast među maturantima, ni žalbu ne mogu napisati sami: 'Fali nam bod, platimo ako treba'

Izašli su rezultati mature, a učenici su krenuli u češljanje ispita i potragu za bodovima. Neki 'graničari' su čak spremni platiti tu uslugu.

Ove srijede izašla su rješenja državne mature te su predstavljeni privremeni rezultati, a maturanti mogu uložiti žalbe do 10. srpnja u 12 sati. U prigovoru mora biti jasno naznačeno na koji se zadatak odnosi te obrazloženje nepravilnosti u bodovanju.

Dok su maturanti nakon ispita uglavnom zadovoljni rezultatima, dio maturanata koji su bod do praga prolaza ili više ocjene nastoje očajnički pronaći slamku spasa, odnosno dodatni bod. U našoj Facebook grupi Maturanti 2026., kandidati masovno traže pomoć s traženjem bodova, a neki su čak takvu uslugu spremni i platiti.

- Pregledava li tko maturu iz matematike (B)? Fali nam jedan bod za prolaz, platimo ako treba, glasi jedan od niza komentara koji je osvanuo u grupi.

Za neregistrirano 'češljanje' ispita za novac može vam doći kazna

Učenici traže pomoć s nizom predmeta, od osnovne razine Engleskog do više razine Matematike. Uglavnom se javljaju oni kojima fali samo jedan bod za prolaz, ali i oni koji su na granici između ocjena pa misle da im netko može pronaći bodove.

Sve prigovore koje maturanti prilažu treba argumentirano obrazložiti, a NCVVO neće razmatrati one u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka tijekom rješavanja ispita. Ne priznaje se ni to ako učenik navede da je zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore zadataka višestrukoga izbora na list za odgovore. Neće se razmatrati prigovori u kojima se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku 'nedostaju jedan ili dva boda za prolaz'.

U komentarima su se javile osobe koje nude i naplaćuju uslugu 'češljanja testova', što je prilika instruktorima za dodatnu zaradu, međutim treba imati na umu da Državni inspektorat provodi nadzore nad držanjem instrukcija i sličnim uslugama, a kazne za obavljanje neregistrirane djelatnosti dosežu gotovo 4.000 eura. Prošle je godine Inspektorat obavio ukupno 56 nadzora te je utvrđen 41 slučaj oglašavanja navedenih usluga bez registracije te obavljanja neregistrirane djelatnosti.

Kako se podnose prigovori?

Učenici prigovor na bodovanje ispita podnose ispitnom koordinatoru škole, a on ga bez odgode prosljeđuje NCVVO-u. Ostali pristupnici prigovor podnose izravno Nacionalnom centru za vrednovanje vanjskog obrazovanja (NCVVO) tako da ga sami upisuju na svojoj stranici u sustavu Postani student na poveznici Moji prigovori. Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje ispita donosi NCVVO u roku od 96 sati od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

U sustavu Postani studenti objavljeno je nekoliko napomena za maturante i druge pristupnike koji namjeravaju poslati prigovor. Privatne razloge za grešku ne priznaju, a čitave napomene pročitajte na poveznici.

Kad NCVVO mijenja ocjenu?

Inače NCVVO vam može promijeniti ocjenu na ispitu u tri slučaja, a uz priznavanje prigovora na bodovanje ispita to su slučaj da su u provedbi ispita utvrđene okolnosti koje nisu rezultat pristupnikovih postupaka, a mogu utjecati na ocjenu ili ako je ispit koji je pristupnik predao uništen, otuđen ili izgubljen.

Učenicima se bodovi automatski priznaju ako je neki zadatak poništen, kao što je bilo prošle godine na osnovnoj razini iz Matematike kad je poništen zadatak s 'nemogućim trokutom'. Ove godine javili smo se NCVVO-u zbog nekoliko zadataka iz Fizike, a nakon razmatranja stručnog povjerenstva, odlučeno je da u 31. zadatku priznaju još jedan odgovor, o čemu više možete pročitati ovdje.

Uz to treba napomenuti da su izašla i nova rješenja mature iz Matematike, uz koje su navedene napomene za treći dio ispita A razine u kojem su maturanti morali pokazati postupak rješavanja zadataka. Unatoč tome što je NCVVO objavio nove ključeve za rješenja i za višu i osnovnu razinu iz Matematike, pragovi za ocjene se ne mijenjaju. Oni su objavljeni još u listopadu prošle godine te vrijede za čitavu kalendarsku godinu.

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