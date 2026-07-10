Postani student 'gori': Veliki preokreti na listi najpopularnijih studija nakon rezultata mature i prijemnih

U srijedu popodne objavljeni su rezultati državne mature, ali i privremene rang-liste upisa na studije. S tih su lista obrisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studije. Glavni preduvjet je polaganje državne mature, a onih koji nisu položili neke od obveznih ispita nije bilo malo. Primjerice, Hrvatski jezik palo je 14,5 posto pristupnika, višu razinu Matematike nije položio svaki peti maturant, a B razinu palo ih je 17,9 posto. Višu razinu Engleskoga pao je samo jedan posto pristupnika, dok je B razinu mature iz tog predmeta pao svaki deseti maturant. Sve ovo obvezni su ispiti, pa ne iznenađuje da je do značajnih promjena došlo i na samim listama prijava studijskih programa.

Valja naglasiti i da su s lista 'ispali' kandidati koji nisu prošli neki izborni predmet ako ga je fakultet uvjetovao za upis, kao i oni koji nisu položili prijemni ispit. Treća opcija je da se i sami maturanti u značajnom broju predomišljaju nakon rezultata i mijenjaju poredak studija jer su promjene na listama najizraženije u razdoblju nakon rezultata mature, odnosno nekoliko sati prije konačnih lista. Potvrdio nam je to nedavno Igor Drvodelić, zamjenik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Novu listu najpoželjnijih studija, ali i stanje s prijavama na svakom od studija AZVO je na stranici Studij.hr objavio u četvrtak i cjelovita se nalazi na dnu članka. Top deset najpoželjnijih studija uspoređujemo sa stanjem od 25. lipnja, kada je pisan posljednji ispit mature, Matematika.

Top 10 studija prema omjeru prvih prijava i kvote

Prema omjeru prvih prijava i kvote i dalje je i nakon prijemnog ispita najpoželjnija gluma na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu sa 140 kandidata kojima je prvi izbor na samo 12 mjesta. No, logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, za koju je i proveden prijemni, pala je s drugog na četvrto mjesto.

Druga je sada fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih studija u Splitu, dok je treća sada radiološka tehnologija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Nešto niže u odnosu na dan posljednjeg ispita mature pala je i psihologija na Filozofskom, a na listi top deset prema kriteriju poželjnosti 'skočili' su sestrinstvo u Osijeku i MUP-ov studij kriminalistike.

Na ovoj listi više nema niti logopedije u Splitu i studija animiranog filma na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, također studija s dodatnom provjerom, ali tu su još rani predškolski odgoj i obrazovanje u Splitu, fizioterapija u Zagrebu i radiološka tehnologija u Rijeci. Podatke o prvih deset studija prema omjeru prvih izbora i kvote nakon prvih rezultata mature možete vidjeti u nastavku, a naglasimo da je riječ o studijima s više od deset upisnih mjesta.

Prvih 10 studija prema omjeru prvih izbora i kvote nakon rezultata mature| izvor: AZVO

Top 10 studija prema broju prvih prijava

Ako se promatra samo broj prvih izbora, i na toj je listi došlo do promjena. Na dan posljednjeg ispita mature iz Matematike najviše prvih prijava imao je studij elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na FER-u.

Sada ga je 'preskočio' sveučilišni studij poslovne ekonomije na Ekonomskom u Zagrebu, s 909 prvih izbora, dok se ondje upisuje 980 maturanata. FER-ov studij sada je drugi po broju maturanata kojima je prvi izbor. Medicina u Zagrebu, na kojoj prijemni nije prošlo ni pola kandidata, isto je sada niže na listi, s drugog je pala na četvrto mjesto, a između studija FER-a i nje 'ugurao' se stručni studij poslovne ekonomije na Ekonomskom u Zagrebu.

Na ovoj drugoj listi, u odnosu na posljednji dan ljetnog roka mature, više nema psihologije na Filozofskom u Zagrebu, ali je sada na njoj fizioterapija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. U top deset studija prema broju prvih izbora ulaze još izvanredni studij sestrinstva na spomenutom Veleučilištu te građevinarstvo, pravo, kineziologija i arhitektura i urbanizam u Zagrebu. Pravo i građevinarstvo 'preskočili' su kineziologiju i arhitekturu u odnosu na raniju listu i to ne iznenađuje jer su za potonja dva prijemni, a samim time i prijave, već zaključeni. Prvih 10 studija prema broju prvih izbora nakon rezultata mature| izvor: AZVO

Treba li odjavljivati studije?

Iako se najveće promjene na listama događaju u posljednjim danima prije objave konačnih, maturanti zapravo ne bi trebali s liste brisati niti jedan studij koji bi upisali u slučaju da ostvare pravo upisa na njemu. Trebaju obrisati samo studij koji nemaju namjeru otići upisati ako upadnu. Jedna od najčešćih grešaka maturanata je da su na listu stavili izvanredni studij, pa tek nakon objave konačnih rezultata shvate da je to studij koji se plaća i ne žele ga upisati.

Ako se ne odete upisati na studij pored kojeg će vam 15. srpnja u sustavu Postani student stajati 'Da' i upisni broj, prijeti vam kazna – novčana, ali i privremena zabrana upisa na studije, o čemu više možete čitati ovdje.

U nastavku možete vidjeti koliko je prijava, kao i prvih prijava te mjesta na svim studijima nakon rezultata mature i privremenih rang-lista upisa, na dan 9. srpnja.

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