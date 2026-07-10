Ocjenjivači matura uzvratili NCVVO-u, prijete bojkotom: 'To će rezultirati odgodom rezultata'

Ako se radni uvjeti nesnosnih vrućina tijekom ispravljanja matura ne promijene, nastavnici ocjenjivači najavljuju bojkot. Takva reakcija stiže nakon što je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović kazao kako će ubuduće u javne pozive za ispravljanje matura uvrstiti - kome nesnosne vrućine stvaraju zdravstvene probleme, ne trebaju se javljati na posao koji nisu dužni raditi.

- Koraci se već poduzimaju. Najvažnije od svega je da je javnost konačno saznala pod kakvim se uvjetima ocjenjuju ispiti koji izravno utječu na sudbinu tisuća učenika svake godine. Upravo je zbog izjava gospodina Filipovića i ignoriranja našeg dopisa, odnosno otvorenog pisma, došlo do visokog stupnja nezadovoljstva. Ono je urodilo zajedništvom kakvog do sada nije bilo, jer smo se prije uvijek 'odvajali' na profesore engleskog, hrvatskog, matematičare, biologije itd. Sada smo konačno svi ujedinjeni jer nam je dosta ponižavanja i omalovažavanja, govori nam nastavnica Engleskoga jezika Anamaria Kasunić.

'Pojavit ćemo se na Velesajmu, ali nećemo ocjenjivati ispite. To će rezultirati odgodom rezultata'

Ona i njezine kolege slali su dopis Filipoviću. Radi se o odvojenom pismu od onog koje smo ranije objavili. Oba upućena dopisa ipak alarmiraju iste probleme - ocjenjivanje traje po osam sati na temperaturi unutar Velesajma od +35 Celzijevih stupnjeva, zbog visoke temperature unutar prostora ocjenjivači gube koncentraciju i ne mogu biti objektivni.

- Ukoliko se ne omoguće radni uvjeti koji po Pravilniku o zaštiti na radu i Zakonu o radu moraju biti osigurani, rad na temperaturi od 22 do 26 stupnjeva Celzijusa, ocjenjivači će bojkotirati ocjenjivanje ispita državne mature. Pojavit ćemo se na Velesajmu, ali nećemo ocjenjivati ispite. To će, nažalost, rezultirati odgodom rezultata same državne mature, a ultimativno i odgodom upisa na fakultete. Zaista se nadamo da do toga neće doći, da će NCVVO osigurati minimalne humane uvjete potrebne za rad te shvatiti da ocjenjivače treba cijeniti, a ne ponižavati, navodi Kasunić.

Napomenimo kako se u pravilniku koji spominje Kasunić temperature za ljetno razdoblje eksplicitno ne iznose. Piše pak da se na mjestima rada u zatvorenom prostoru moraju, ovisno o prirodi posla, osigurati povoljni uvjeti rada, odgovarajući za ljude u pogledu temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka, uzimajući u obzir radne postupke i fizičke zahtjeve koji se postavljaju radnicima. Također, da ako uređaji za klimatizaciju ne postoje, potrebno je poduzimati druge odgovarajuće mjere za smanjenje temperature zraka u prostorijama te da je, u odnosu na zaštitu od nepovoljnih uvjeta - rad pri niskim i visokim temperaturama -poslodavac je dužan postupati u skladu s uputama i smjernicama nadležnog zavoda za javno zdravstvo u području medicine rada.

S obzirom na to da su se nastavnici žalili Državnom inspektoratu, poslali smo im upit. Pitali smo ih postoji li ograničenje temperature na kojoj bi radnici u zatvorenim prostorima smjeli raditi tijekom ljetnih vrućina te hoće li nešto poduzeti oko žalbi nastavnika. Do zaključenja teksta nisu odgovorili. Njihov odgovor objavit ćemo kada i ako ga dobijemo.

'Meni je toliko pozlilo da zadnji dan nisam mogla ići na ocjenjivanje'

Kasunić nastavlja vlastitim primjerom. Smatra da je u vrhunskoj formi, ima 37 godina, zdravo se hrani i aktivno bavi s nekoliko sportova. Trenira CrossFit, trči svaki drugi dan između deset i 15 kilometara, trči polumaratone i skoro svaki vikend vozi cestovni bicikl na rutama od 90+ kilometara po vožnji.

- Meni, koja sam naviknuta na sav taj napor i teške uvjete, toliko je pozlilo da zadnji dan nisam mogla ići na ocjenjivanje. Kako će onda ovi uvjeti utjecati na ljude koji žive prosječnim, sjedilačkim načinom života, kao i većina Hrvata? Što je s ocjenjivačima koji imaju povišen krvni tlak, šećernu bolest, srčane bolesti ili su jednostavno normalni ljudi kojima tropski uvjeti od +35 stupnjeva i 70 posto vlažnosti zraka logično izazivaju nelagodu i zdravstvene tegobe? Budimo realni. Ni sam gospodin Filipović na poziv ocjenjivača nije htio provesti niti jedan jedini dan na Velesajmu s nama, a od nas očekuje da trpimo neljudske uvjete rada dan za danom. Dvostruki standardi? Gospodin Filipović svoj posao obavlja u klimatiziranom uredu, dok je za nas 'smrtnike' dovoljno dobar Velesajam i temperatura od +35 stupnjeva, ističe te dodaje da ona ispite mature ocjenjuje od 2019. godine i tvrdi da je svaki put unutar prostora za ocjenjivanje bilo barem 30 stupnjeva.

Sve se našlo i na stolu Ministarstva obrazovanja

Kasunić se obratila i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Otamo su NCVVO-u poručili kako moraju provjeriti navode, ispitati ih i utvrditi činjenično stanje. Nakon toga odgovor poslati i nastavnici i samom Ministarstvu.

- Ministarstvo je, uz primitak pritužbe, NCVVO-u dodatno uputilo nalog za očitovanje i dostavu izvješća o uvjetima rada. Državni inspektorat se izravno oglušio na telefonske pozive ocjenjivača koji su ih zvali kako bi upozorili na uvjete i nepravilnosti u kojima rade. Visoka temperatura za vrijeme ocjenjivanja nije jedini problem. Budući da na Velesajmu nema klima-uređaja niti primjerenog ventilacijskog sustava, tvrtka AKD je 'osigurala' najobičnije ventilatore, sigurno nekih pedesetak, koji su spojeni na produžne kabele. Ti su produžni kabeli zatim serijski spajani jedni u druge u nedogled, što direktno može izazvati kratki spoj i požar. Sama ta priča s produžnim kabelima izravno krši Pravilnik o zaštiti na radu i ugrožava sigurnost preko 300 ljudi u 6. paviljonu Velesajma, u kojem sam ja osobno ocjenjivala, opisuje Kasunić.

Napomenimo kako su prvotno iz NCVVO-a lopticu oko uvjeta rada prebacili na Agenciju za komercijalnu djelatnost (AKD). No, iz AKD-a su rekli kako navedeno nije dio njihovih ugovornih obveza.

- Mnogi nastavnici su i sami roditelji maturanata, bilo sadašnjih ili bivših, te su aktivni u roditeljskim grupama. Stoga ćemo pozvati i same roditelje maturanata sljedećih generacija da podupru ocjenjivače. Na taj način pomoći će osigurati jednako, pravedno, standardizirano i, što je najvažnije, objektivno ocjenjivanje ispita njihove djece. To je trenutačno nemoguće, jer je u ovim uvjetima teško ostati pri svijesti, a kamoli biti koncentriran i objektivan dok vam znoj kapa u oči i po ispitu koji ocjenjujete, opisuje Kasunić.

'Računa se na to da će ocjenjivači doći, bez obzira na uvjete'

Kako god, Kasunić veli da će se ponovno javiti za ispravljanje jer smatra da je kvalitetan ocjenjivač, što pokazuje to da nema odstupanja u ocjenama pri moderacijama. No, za razliku od nje, druga nastavnica s kojom smo razgovarali, Sonja Turk, također među nezadovoljnim ocjenjivačima koji su slali drugo otvoreno pismo, najavljuje da mature više neće ispravljati. Ona je nastavnica Engleskog i Njemačkog. Kaže, ovakva odluka nakon 13 godina teško joj pada.

- Zašto je jedina opcija koja nam se nudi, ako ne želimo provoditi osam sati u neklimatiziranom hangaru - pardon, paviljonu - na temperaturama višim od 30 stupnjeva, jednostavno da se više ne prijavljujemo? Zar činjenica da godinama radimo u neadekvatnim uvjetima znači da ih trebamo prihvatiti kao normalne? I zašto se pritom uopće ne razmatra ulaganje u prostor za koji se unaprijed zna da će se koristiti svake godine, opisuju iz ove inicijative.

Podsjećaju i da u istom prostoru tijekom nastavne godine borave učenici jedne zagrebačke srednje škole. Radi se o Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD). Ovo je prilika za NCVVO, Ministarstvo i osnivača, podcrtavaju, da zajednički obnove paviljon i osiguraju primjerene uvjete prvenstveno učenicima koji ondje borave tijekom cijele godine, a potom i njima koji svake godine dolaze ocjenjivati ispite mature.

- Čini se, međutim, da ulaganje u prostor nije prioritet iz jednog jednostavnog razloga. Računa se na to da će ocjenjivači doći, bez obzira na uvjete. I doći će, ne samo zbog naknade, nego prije svega zbog odgovornosti prema učenicima. Većina nas ne želi dovesti u pitanje pravodobno ocjenjivanje državne mature jer su to ispiti naših učenika, učenika koje smo godinama pripremali, veli Turk, ne navodeći ideju bojkota.

'To bi Filipović, kao bivši sindikalist, trebao vrlo dobro razumjeti'

Ravnatelj NCVVO-a predbacio je i da se na vrućinu žalila samo skupina ocjenjivača iz jednog jezika od 830 ocjenjivača. Iz inicijative vele da će i sljedeće godine ispiti biti ocijenjeni, 'pa tkao i iz tog jednog jezika'.

- No valja podsjetiti da je upravo peticiju nastavnika tog predmeta na svoj stol dobio gospodin Filipović te da ju je potpisalo više od stotinu ocjenjivača kojima je odnos NCVVO-a i AKD-a ove godine jednostavno postao neprihvatljiv. Možda će nas iduće godine biti manje. Ne samo zbog uvjeta rada, nego i zato što je nakon ove izjave postalo jasno da se promjene ne očekuju. Doduše, nismo sigurni ni da ćemo svi odgovarati uvjetima poziva obzirom na moguće 'zdravstvene tegobe' na koje će nas upozoriti. Zašto mnogi od nas nerado javno istupaju, tema je za neku drugu raspravu. No jedno je neupitno: imamo pravo upozoravati na loše uvjete rada i imamo pravo tražiti bolje. To bi gospodin Filipović, kao bivši sindikalist, trebao vrlo dobro razumjeti. Uostalom, kao nastavnici svojim učenicima svakodnevno govorimo da se za ono što je ispravno vrijedi zauzeti. Bilo bi dobro da im to pokažemo i vlastitim primjerom – jer šutnja jest lakša, ali rijetko kada nešto mijenja, pojašnjava Turk, a dodajmo da je Filipović bio jedan od utemeljitelja Sindikata Preporod.

NCVVO smo pitali o e-ocjenjivanju i bi li se moglo provoditi od kuće

Kontaktirali smo i NCVVO, s fokusom na temu e-ocjenjivanja državnih matura. Naime, radi se o projektu koji postoji zadnjih godina i o aplikaciji u kojoj nastavnici ispravljaju mature. Zanimalo nas je bi li nastavnici mogli ispite ocjenjivati od kuće ili u nekom drugom prostoru, ako postoji e-ocjenjivanje, a svi ispiti mature skeniraju se. Potvrđuju da su se ove godine putem aplikacije ocjenjivali ispiti državne mature iz predmeta Matematika, Fizika, Informatika, Latinski jezik, Grčki jezik i Glazbena umjetnost. No...

- Samo se e-ocjenjivanje ispita državne mature iz Informatike provodi na daljinu, ali ne od kuće. E-ocjenjivanje nije moguće realizirati za sve predmete i mora se odvijati u kontroliranim uvjetima kao što je to bio slučaj do sada, odnosno ono se za gotovo sve predmete odvija također na Zagrebačkome Velesajmu.

O svemu se oglasio i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Izdvojili su izjavu Filipovića kako ne vidi problem jer je to posao na koji se nastavnici dobrovoljno javljaju.

- Izjava je to koju bismo očekivali od izrabljivačkog vlasnika tvornice u 19. stoljeću, ali ne i od čelnika obrazovne institucije u 21. stoljeću, kada bi primjereni radni uvjeti morali biti standard za sve. Kako za ravnatelja, tako i za nastavnika. Ako želimo kvalitetan i vjerodostojan sustav državne mature, tada moramo početi cijeniti i one bez kojih taj sustav ne može funkcionirati - nastavnike, stoji u njihovoj objavi na društvenim mrežama.