Kakav uspjeh: Dvojica prijatelja iz iste škole ostvarila 100 posto na maturi iz Matematike

Filip Vinko želi upisati studij Medicine, a Fran Janči Matematiku na zagrebačkom PMF-u. Prijatelji su iz škole i zajedno su išli na natjecanja.

Dvojica prijatelja iz Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu višu razinu državne mature iz Matematike napisali su bez greške. Obojica su tijekom srednje škole sudjelovala na brojnim natjecanjima, no njihovi se interesi razlikuju. Filip Vinko želi upisati Medicinski fakultet u Zagrebu, a Fran Janči studij Matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, također u Zagrebu.

Filip Vinko je, uz obvezne predmete na maturi, polagao Biologiju, Kemiju i Fiziku, na kojima je također briljirao. Iz Fizike je bio sedmi na rang-listi s 98,33 posto točno riješenog ispita, na Biologiji je sa samo tri pogreške bio treći, a ispit iz Kemije riješio je sa samo četiri pogreške. Na ispitu iz Hrvatskog jezika ostvario je 82 posto bodova, a na ispitu više razine Engleskog jezika 81 posto.

- Kad sam vidio rezultate, osjećao sam se izrazito zadovoljno, no ne i previše iznenađeno. Budući da NCVVO objavljuje rješenja dva dana nakon mature, znao sam što sam pogriješio pa sam očekivao tako dobre rezultate, priča nam Filip.

Filip je odmah krenuo pripremati se za prijemni

Odličan uspjeh rezultat je duge i kvalitetne pripreme. Kaže da se počeo pripremati još početkom rujna. Fokus mu je bio na pripremi za prijemni ispit na Medicinskom fakultetu pa je odmah krenuo s izbornim predmetima. Priznaje da je pohađao i plaćene pripreme tijekom zimskih i proljetnih praznika te posljednjeg tjedna u svibnju.

- Smatram da su mi one izrazito pomogle, ne samo zbog iznimno dobrih profesora i znanja koje su mi prenijeli, nego i zbog motivacije za učenjem te vrlo brzog tempa obrade gradiva. Obveznim predmetima nisam posvećivao previše pažnje, već sam uglavnom rješavao prijašnje ispite državne mature. Uz to, prirodoslovno-matematička gimnazija ima znatno više sati Matematike tjedno, u završnom razredu čak tri više, što mi je u najvećoj mjeri pomoglo da ostvarim tako dobar rezultat na maturi, otvoreno opisuje Filip.

Fran se najviše pripremao za maturu iz Hrvatskog

Fran je od izbornih predmeta na maturi polagao Fiziku i Informatiku. Iz svih je predmeta, osim Hrvatskog jezika, ostvario ocjenu odličan, dok je Hrvatski riješio s 82 posto i dobio vrlo dobar. Priznaje da mu rezultati mature zapravo nisu bili toliko važni jer zbog uspjeha na natjecanjima već ima osiguran izravan upis na PMF.

- Za maturu sam se pripremao koristeći razne bilješke. Procijenio sam koji mi dijelovi gradiva najslabije idu te pojačao pripreme iz tih područja. Riješio sam nekoliko prošlogodišnjih ispita državne mature iz svakog predmeta, zapisivao svoje odgovore te izračunao svoj postotak riješenosti. Najviše sam se pripremao za maturu iz Hrvatskog jezika, iz kojeg sam detaljno prošao cjelokupno gradivo, a mnogo su mi pomogle i pripreme koje je održavala naša profesorica. Bio sam na gotovo svim pripremama, prisjeća se Fran.

U srednjoj su briljirali na natjecanjima

Obojica su briljirala na natjecanjima. Filip je tijekom srednje škole svake godine sudjelovao na natjecanjima iz programiranja, a na županijskim natjecanjima uvijek je bio prvi ili drugi, zajedno s Jančijem. U četvrtom razredu sudjelovao je na županijskom natjecanju iz Biologije, na kojem je bio peti, te iz Fizike, na kojem je bio treći.

Fran je sudjelovao na državnim natjecanjima iz Matematike i Informatike, a na državnom natjecanju iz Matematike jedne je godine bio treći te se plasirao na Hrvatsku matematičku olimpijadu. Dvaput je sudjelovao na županijskom natjecanju iz Fizike, no oba puta nedostajao mu je jedan bod za plasman na državno natjecanje. Sudjelovao je i na natjecanjima poput MAT lige, ATOM lige, Matheme, Math OS kupa i Klokana.

Fran kaže da ga Matematika oduvijek zanima te se veseli daljnjem proučavanju tog područja i nada se da će mu ono otvoriti brojne prilike u budućnosti. Filip se pak za medicinu odlučio jer smatra da je pomaganje drugim ljudima jedino područje koje ga može istinski ispuniti.

'Profesori su glavni motivatori u obrazovanju'

Obojicu smo pitali i što misle o našem obrazovnom sustavu, koji su zapravo prilično pohvalili. Fran smatra da je obrazovni sustav u Hrvatskoj dobar, iako naglašava da je možda samo on imao dobra iskustva.

- Tijekom cijelog svog školovanja imao sam dovoljno vremena baviti se područjima koja me zanimaju. Nisam uvijek imao prosjek 5,0, ali to mi nije bio cilj, priznaje Fran.

Filip pak smatra da je naš obrazovni sustav iznimno napredan. Kaže da kurikulumi nisu problem, nego da sve ovisi o profesorima.

- Oni su glavni motivatori u obrazovanju djece, što vidim i na vlastitom primjeru. Imao sam izvrsne profesore u svojoj gimnaziji koji su me često zainteresirali i motivirali za rad. Zbog njih sam i odabrao struku kojom se želim profesionalno baviti, naglasio je Filip.

Što ih je iznenadilo na maturi?

Što se mature tiče, pitali smo ih misle li da bi se Matematika trebala pisati na jednoj razini, a obojica odgovaraju niječno. Fran smatra da su učenici na različitim razinama matematičkog znanja te naglašava da za neke fakultete nije potrebno znati više. Filip ističe da su svi učenici različiti i da je normalno da neki briljiraju u Likovnoj umjetnosti ili Hrvatskom jeziku te da ne bi trebali biti prisiljeni učiti višu razinu Matematike.

Međutim, ni najboljim maturantima ispiti nisu prošli bez malih iznenađenja. Fran kaže da ga je neugodno iznenadila težina prvog dijela ispita iz Hrvatskog jezika. Ipak, svidjela mu se tema eseja jer se pribojavao Petrarce ili Werthera. Filipa je pak, kao i brojne maturante, iznenadio Engleski.

- Na maturi me iznenadio Engleski jezik na A razini jer smatram da su tekstovi bili teži nego na prijašnjim maturama, kratko je odgovorio.

Obojica su jako motivirana nastaviti svoje obrazovanje na fakultetu. Fran kaže da se jako veseli studentskom životu, a Filip da je motiviran 'rasturati' i na Medicini.

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