Ovi eseji na maturi dobili su 100 posto bodova: Maturanti otkrivaju kako im je to uspjelo

Troje maturanata koji su dobili 30/30 bodova na eseju iz Hrvatskog jezika 2026. otkrili su nam recept za uspjeh, a poslali su nam i svoje eseje.

Kada su na eseju iz Hrvatskog jezika na ovogodišnjoj državnoj maturi ugledali 'stihove', maturanti su se -smrznuli. 'Pa nisu nam valjda dali Petrarcu', prepričavali su nam nakon eseja svoje prve misli i dojmove. A onda je nastupilo olakšanje - nije Petrarca, već Pedro Calderón de la Barca i njegovo djelo Život je san.

Iako su polazni tekstovi i pitanje 'kako se Sigismundov lik mijenja tijekom dramske radnje' u narednim danima podignuli prašinu, maturanti su njima bili oduševljeni. Mnogi su nam pisali da je to najbolje od šest djela koja su se našla na popisu djela za esej. Prema rezultatima državne mature, esej na državnoj maturi iz Hrvatskog jezika nije položio svaki deseti pristupnik, odnosno ispod granice prolaznosti na eseju bilo je 2.332 maturanata. A mi smo razgovarali s troje maturanata koji su uspjeli ostvariti sto posto bodova.

Kako se uopće vrednuje esej na maturi? Boduje se s najviše 15 bodova, s tim da se broj bodova množi s dva pa je maksimalni broj bodova 30. Ocjenjivači boduju pet sastavnica: središnju tvrdnju, argumentaciju, povezanost teksta, upotrebu rječnika te pravopisnu i gramatičku točnost. Esej mora imati najmanje 440 riječi, a da bi se vrednovao maturant mora ostvariti bar jedan bod u sastavnici središnja tvrdnja.

Elena: 'Najbolje ćete se pripremiti slušajući na nastavi'

Jedna od maturantica sa 100 posto na ovogodišnjem eseju iz Hrvatskog je Elena Grabar koja je završila Srednju školu Isidora Kršnjavog u Našicama. Za esej iz Hrvatskog pripremala se tijekom sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja. Naglašava da je kvaliteta nastave njezine nastavnice Hrvatskog jezika bila ključna za ovaj uspjeh. Osim toga, dva tjedna uoči mature gledala je Radiomaturu i korisne videozapise na raznim stranicama i društvenim mrežama. Smatra da je za uspjeh na eseju najvažnije pažljivo pratiti nastavu, ali i vježbati pisanje. Elenin odgovor na pitanje je li pročitala sve lektire mogao bi razveseliti brojne buduće maturante.

- Nisam pročitala sve lektire. Svaka čast onima koji jesu! Čitanje lektira uvijek mi je predstavljalo izazov. Većinu bih djela pročitala polovično, a ostatak pročitala preko kratkog sadržaja. Prije mature, pročitala sam kratke sadržaje svih djela, ali sam najveći dio znanja usvojila slušajući profesoricu na nastavi. Za djelo Život je san pripremala sam se možda i najviše. Pratila sam sheme prethodnih godina i zaključila da bi ove godine trebalo biti strano djelo, a Život je san još se nikada nije pojavilo na maturi, pa sam ga večer prije najviše ponavljala. Sjedila sam u prvoj klupi tijekom mature i, kada sam ugledala stihove te iznad njih imena likova, osjetila sam veliko olakšanje, jer sam znala da je to Sigismund. Kad sam vidjela da je polazno pitanje bilo vrlo slično onome s Radiomature koje je predložila svima nam voljena profesorica Čubrić, bila sam presretna, opisuje Elena.

Priprema u skladu sa znanjem

Upravo je ovo djelo najviše i priželjkivala, a imala je i zanimljivu teoriju za lektiru Patnje mladog Werthera.

- Mislila sam i da bi se ona moglo pojaviti jer je Werther upoznao Lottu 16. lipnja, a mi smo esej pisali baš 16. lipnja. Zanimljiva slučajnost. Nisam priželjkivala Posljednje Stipančiće, jer sam to djelo tijekom ponavljanja gradiva nekako uvijek preskakala, iskrena je Elena.

Budućim maturantima savjetuje da se svatko priprema u skladu sa svojim znanjem.

- Budući da sam tijekom srednje škole pisala solidne eseje, nisam se posebno intenzivno pripremala za ovaj. Smatram da je najvažnije pratiti nastavu. Znam da nam se ponekad nikome ne da, ali ako imate profesora, ili u mom slučaju profesoricu, koji dobro objašnjava i kvalitetno prenosi gradivo, vrijedi poslušati svaku njegovu riječ. Najvažnije je razumjeti osnovne ideje djela. Kada se one usvoje, puno je lakše razviti cijeli esej, poručuje Elena koja planira upisati logopediju u Osijeku.

Dario: '​Razveselilo bi me da se pojavio Kiklop'

Sve bodove na ovogodišnjem eseju ostvario je i Dario Samardžija, maturant III. gimnazije u Zagrebu, smjer opća gimnazija. Za esej se, priča nam, nije posebno pripremao. Imao je široko znanje o književnim djelima s popisa, njihovim autorima i pripadnosti određenom književnopovijesnom razdoblju. Ususret maturi trebao se samo prisjetiti svih bitnih činjenica. On je, navodi, pročitao sva djela s ovogodišnjeg popisa.

- Mislim da je za pisanje dobrog eseja važno opismenjavanje na dnevnom nivou. Čitanje proširuje i vokabular i svijest. I razvija osjećaj za lijepo pismeno i usmeno izražavanje. A lektire koje su na popisu nisu tu bez razloga. Treba im samo dati priliku, pristupiti bez predrasuda i tragati za idejama koje su u njima pakirane, smatra Dario.

Dodaje da se prije mature dosta nagađalo o tome koje bi se djelo moglo pojaviti, a drama Život je san bila je 'apsolutni favorit'. Ipak, Dario je imao i drugih favorita, pa čak i Kiklopa kojeg su gotovo svi maturanti željeli izbjeći.

- Polazno je pitanje bilo jasno, jednostavno, bez suvišnih komplikacija, iako je sama drama jako slojevita. Osobno, razveselilo bi me da se pojavio Kiklop jer je briljantan doseg u domaćoj književnosti. Možda i nenadmašen. Barem dosad. Također, kroz kvart mi prolazi šetalište koje nosi ime Ranka Marinkovića pa smo usko vezani (hodanjem), priča nam Dario.

Za buduće maturante ima jasan savjet - čitajte, pišite, njegujte jezik.

- Po jeziku si ono što jesi. Sam esej uopće nije problem napisati ako tijekom svih četiriju godina srednjoškolskog obrazovanja razvijate osjećaj za lijepu riječ. Struktura je kuharica; pratite strogo zadan reljef. I mislim da ne možete pogriješiti, smatra Dario koji bi svoje obrazovanje htio nastaviti na medicini ili stomatologiji.

Helena: 'Nijedan sažetak ne može zamijeniti vlastito razumijevanje teksta'

Na eseju je briljirala i Helena Šarić iz Gimnazije Karlovac, opći smjer. Od svih ispita državne mature najviše se pripremala upravo za Hrvatski jezik.

- Znala sam da se dobar rezultat na eseju ne može postići učenjem napamet. Neću lagati, najviše mi je pomoglo to što sam pročitala sva književna djela. Kada djelo zaista razumijete, puno je lakše povezati motive, likove i poruke te argumentirano odgovoriti na postavljena pitanja, pojašnjava Helena.

Život je san nije bio njezin 'prvi izbor', ali je to djelo dobro poznavala s nastave, a dodatno joj je pomogla i obrada profesorice Čubrić na Radiomaturi.

- Zapravo, najvažnije mi je bilo da dobijemo jasno i korektno polazno pitanje. Gospoda Glembajevi bila su mi možda malo poželjniji izbor, dok sam se jedino nadala da neće biti roman Kiklop. Iako mi je jedno od najdražih djela, smatrala sam da nosi najveći rizik zbog mogućih polaznih pitanja. Budućim maturantima savjetovala bih da ne počnu s intenzivnim pripremama prerano. Važnije je učiti sustavno nego mjesecima unaprijed, jer tako lako nestane motivacija. Ja sam ozbiljnije krenula učiti u veljači i pokazalo se da je to bilo sasvim dovoljno. Iskoristite nastavu, slušajte svoje profesore, pogledajte kvalitetne YouTube analize i Radiomaturu, ali prije svega pročitajte književna djela. Nijedan sažetak ne može zamijeniti vlastito razumijevanje teksta, a upravo ono na kraju čini razliku, zaključuje Helena koja na jesen upisuje Učiteljski studij s engleskim jezikom u Zagrebu.

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