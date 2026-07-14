Inspektori upali u prostor gdje se ocjenjivala matura: Stigli i do sjedišta NCVVO-a

Državni inspektorat izašao je na teren nakon prijava ocjenjivača matura da posao obavljaju u prostoru gdje temperatura doseže +35 Celzijevih stupnjeva. No, nastavnici su se ipak pobunili nešto prekasno jer kada je Inspektorat došao na Zagrebački velesajam, ispravljanje matura već je završilo.

Zatekli samo portira pa su otišli u sjedište NCVVO-a

- Krajem prošlog tjedna u državnom inspektoratu zaprimljena je prijava koju navodite te je ista uvrštena u operativni plan nadzora, uzimajući u obzir prethodno planirane inspekcijske nadzore, faktore rizičnosti i kapacitete inspekcije rada. Međutim, u inspekcijskom nadzoru je utvrđeno da su poslovi ocjenjivanja državne mature u međuvremenu završeni i u tim prostorijama je zatečen samo čuvar – portir te je nadzor nastavljen u poslovnim prostorijama na lokaciji sjedišta poslodavca, odgovaraju na naš upit iz Državnog inspektorata.

Naime, državne mature ispravljale su se od 8. lipnja do 6. srpnja. Nastavnica s kojom smo razgovarali slučaj je Državnom inspektoratu prijavila 2. srpnja, kada je dobila i odgovor da je mail zaprimljen. No, iz Inspektorata sada odgovaraju kako je prijava zapravo zaprimljena krajem prošlog tjedna, nakon što su sve mature ocijenjene. Zato je Inspektorat nadzor nastavio u NCVVO-u.

- S obzirom da se prijava odnosila na uvjete radnog okoliša, odnosno na povišenu temperaturu zraka, moramo napomenuti da u Republici Hrvatskoj nije propisana maksimalna temperatura do koje bi bilo dozvoljeno obavljati poslove, odnosno iznad koje bi rad bio zabranjen, no, za rad u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima, poslodavac je obvezan primijeniti pravila zaštite na radu i provoditi mjere koja se utvrđuju procjenom rizika na mjestu rada. U nadzoru obavljenom u sjedištu poslodavca je utvrđeno da je poslodavac izradio procjenu rizika kojom su između ostalog obrađeni i poslovi organizacije i pripreme ispita, koji se obavljaju u uredskim prostorijama sjedišta poslodavca kao i na drugim lokacijama vezanim za provedbu ispita državne mature, a zbog toga što su poslovi ocjenjivanja rezultata mature bili završeni, nije bilo moguće utvrditi činjenice o uvjetima rada u prostorijama Zagrebačkog velesajma, pa stoga ni poduzeti propisane upravne mjere, ali je poslodavac zapisnikom upoznat s propisima i pravilima zaštite na radu koja se odnose na uvjete rada u radnim prostorijama, a koje je obvezan primjenjivati, objašnjavaju iz Inspektorata.

Nastavnici za sljedeću godinu najavili bojkot

Iz Inspektorata dodaju kako sukladno Zakonu o zaštiti na radu svi radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način, što između ostalog znači da su upoznati s pravilima zaštite na radu i na koji način trebaju postupati ako smatraju da su izravno izloženi rizicima za život i zdravlje. Tako je, nastavljaju, svaki poslodavac obvezan procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, uređenja mjesta rada, organizaciju procesa rada...

- Poslodavac je dužan imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku, koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada te da je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu, izdvajaju iz Državnog inspektorata.

Podsjetimo, ocjenjivači matura otvorenim pismom upućenom javnosti i ravnatelju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) požalili su se na uvjete rada. Neki su posvjedočili da su zbog nesnosnih vrućina morali otići jer im je izazvala zdravstvene probleme. Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović prvo je odgovornost pokušao prebaciti na Agenciju za komercijalnu djelatnost, odakle su kazali kako uvjeti rada nisu dio njihove ugovorne obveze. Potom je progovorio na predstavljanju rezultata mature i poručio - ocjenjivanje matura dragovoljan je posao i kome vrućina izaziva zdravstvene probleme, ne mora se javljati. To je kod dijela nastavnika izazvalo zgražanje pa su za sljedeću godinu najavili bojkot ocjenjivanja matura.