Evo kad izlaze konačni rezultati mature i liste upisa na studije: U jednom slučaju ostajete bez svjedodžbe

U srijedu i službeno završava ljetni rok mature - izaći će konačni rezultati nakon roka za prigovore. Prema ranijoj najavi NCVVO-a, konačni rezultati maturantima bi u sustavu Postani student trebali biti vidljivi od 12 sati. Istoga dana NCVVO će javnosti na konferenciji za medije predstaviti i konačne rezultate mature i prigovora.

Isti dan završavaju i prijave studija i izlaze konačne rang-liste upisa. Završetak prijava studija, promjene poretka studija i odjava studija je 15. srpnja u 13:59 h, dok će u srijedu iza 15 sati maturantima postati vidljive konačne rang-liste za upise na studijske programe. Napomenimo da su neka visoka učilišta odredila ranije rokove prijava, na primjer ona koja za upis provode dodatne provjere, pa njih više nije moguće dodavati na listu.

Nakon objave konačnih rang-lista više nema pomicanja crte, a maturanti ostvaruju pravo upisa na studij pored kojega im stoji 'Da' i upisni broj. Iznimno je važno poredati studije tako da je na vrhu liste studij koji kandidat najviše želi upisati, čak i ako na njega prema trenutačnom rezultatu ne upada, a onda ostale studije prema poželjnosti. Često pitanje maturanata je i kada će biti poznato na kojim je fakultetima ostalo mjesta za jesenski rok. Do sada je to Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavljivala u poslijepodnevnim satima na dan objave konačnih rang-lista, ali visoka učilišta sama odlučuju hoće li provoditi jesenski rok upisa, čak i ako je ostalo mjesta.

Trebate li prije konačnih lista obrisati studije na koje ne upadate?

Ponovimo i pravilo oko brisanja studija prije objave konačnih rang-lista, budući da je to često pitanje učenika posljednjih dana. S liste ne treba brisati niti jedan studij koji biste upisali u slučaju da ostvarite pravo upisa na njemu. Ako na listi imate studij koji nikako ne biste upisali i nemate ga namjeru otići upisati ako upadnete, onda taj studij treba obrisati. Ako se ne odete upisati na studij pored kojeg će vam 15. srpnja u sustavu Postani student stajati 'Da' i upisni broj, prijeti vam kazna.

Naime, kandidatima koji se ne upišu na studij na kojemu su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj naplatit će se oportunitetni troškovi nepopunjenoga upisnog mjesta, u iznosu od jedne do dvije trećine godišnje školarije, prema odluci visokog učilišta. Kandidati koji ne izvrše uplatu oportunitetnih troškova ne mogu ponovo prijaviti studij iste razine u sustavu Postani student. Ponovna prijava će im se omogućiti po uplati oportunitetnih troškova.

U jednom slučaju ne možete dobiti svjedodžbu s mature

Nakon što izađu konačni rezultati mature, od 17. srpnja u školama će započeti i podjela svjedodžbi s mature. Točan raspored utvrđuje škola. No, valja naglasiti da vam se u jednom slučaju svjedodžba neće moći ispisati.

- Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su najprije uplatiti zaduženje za ispit s kojega su izostali, kako bi im se mogle ispisati svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate, stoji u obavijesti sustava Postani student.

Kada je riječ o učenicima koji su ranije položili ispite državne mature u svojoj školi, a koji nisu preuzeli svjedodžbe/potvrde za ispite, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja. No, ovogodišnje potvrde, ako su ponovno polagali, preuzimaju u prostorijama NCVVO-a. I svi ostali pristupnici koji nisu redovni učenici, a koji su ove godine polagali maturu preuzimaju potvrde s prvog roka 2025. godine u NCVVO-u 17. srpnja od 8.30 do 18.00 sati. Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi. Pristupnici koji su pisali ispite u ispitnim centrima prethodnih godina i nisu tada preuzeli svoje potvrde, ne mogu ih preuzeti 17. srpnja tijekom podjele ovogodišnjih potvrda, već prije ili nakon toga datuma u prostorijama NCVVO-a

Oni koji ne mogu osobno preuzeti potvrde, mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje, uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika ili zatražiti slanje poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom i slanjem zahtjeva na e-adresu: [email protected]. U zahtjevu treba navesti osobne podatke i adresu za dostavu ili adresu i podatke druge osobe koja će preuzeti pošiljku. U napomeni u sustavu Postani student stoji i da se pristupnicima izvan Republike Hrvatske potvrde o položenoj maturi neće moći slati poštom.

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