Masovno stizali prigovori na maturu, pisao ih i ChatGPT: Na eseju mu nedostajalo riječi, u žalbi ih ima 2.000

Maturanti će upise na faks platiti i do 80 eura, neki papire šalju poštom
Nakon što se objave konačne ljestvice upisa ove srijede, pred maturantima je još jedan korak - formalni upis na fakultet. To će morati platiti.
16:48 1 d 14.07.2026
15. srpanj 2026.
Maturu je u konačnici palo 7 posto gimnazijalaca i 38 posto učenika strukovnih škola. Svaki deseti nije prošao prag na eseju, a povećan je broj žalbi.
Ove srijede iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za ukupno 29.481 pristupnika. Broj pristupnika nešto je veći nego lani, a razlog je taj što se povećao broj strukovnjaka koji polažu maturu. Konačni rezultati naročito su važni maturantima koji su uložili prigovor na bodovanje ispita mature, a takvih je bilo oko tisuću više nego prethodne dvije godine.
No postotci odbijenih i prihvaćenih prigovora približno su isti u odnosu na ranije godine, rekao je na predstavljanju konačnih rezultata Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a. Na predstavljanju rezultata bio je naš novinar Bruno De Zan.
- Stiglo je nešto manje od sedam tisuća prigovora. Odbijeno je 63,1 posto, a prihvaćeno 36,9 posto. Najviše je, očekivano, iz Hrvatskog jezika, 2.411. U strukturi tih prigovora 765 je bilo na test i sažetak, a očekivano, 1.645 je prigovora na esej. Dakle, jedna trećina svih prigovora je samo na ispitu iz Hrvatskog jezika. Redom slijede Biologija, Matematika (viša razina), Kemija, Fizika. Bilo je za očekivati jer je proporcionalno broju pristupnika koji pišu te ispite, rekao je Filipović.
Drugostupanjsku žalbu uložilo je 347 pristupnika, ponovno najviše po pitanju Hrvatskog jezika, odbačeno je 92,8 posto, a prihvaćeno 7,2 posto tih žalbi.
Filipović je naveo da sve više maturanata koristi umjetnu inteligenciju za pisanje prigovora.
- Umjetna inteligencija nam čini sve veće probleme. Do sada je trebalo potruditi se i složiti prigovor, bilo da to radi maturant, a često i nastavnici. Zato i je ove godine gotovo tisuću više prigovora, moji suradnici i oni koji su rješavali prigovore su mi rekli da je to vrlo prepoznatljivo. Imamo čak i prigovore na esej iz Hrvatskog jezika gdje u eseju nije bilo dovoljno riječi (440 op.a.), ali je u prigovoru bilo više od dvije tisuće riječi, otkrio je Filipović.
Maturanti će upise na faks platiti i do 80 eura, neki papire šalju poštom
Nakon što se objave konačne ljestvice upisa ove srijede, pred maturantima je još jedan korak - formalni upis na fakultet. To će morati platiti.
16:48 1 d 14.07.2026
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Od ukupno 111.251 ispita, negativno ih je ocjenjeno 14,4 posto, odnosno nešto više od 16 tisuća ispita. To je za stotinjak manje u odnosu na privremene rezultate jer je dio učenika prošao ispit nakon uloženog prigovora. Prošle godine je bilo oko 13.500 negativno ocjenjenih ispita, ali u 2024. bilo je nešto više od 20.000 ispita s jedinicom. Filipović ističe da je bilo očekivano da je u ukupnom broju negativno ocjenjenih ispita znatno manje gimnazijalaca (2,3 posto) nego učenika strukovnih škola (11,2 posto). U skladu s time, znatno je manje i gimnazijalaca koji su pali maturu, odnosno obvezne ispite.
- Ove godine takvih učenika gimnazija je 7,2 posto, godinu prije bilo ih je 5,4, ali 2024. godine 8,1 posto. Njih 764 na žalost, neće nakon prvog roka dobiti svjedodžbu završnosti jer je državna matura za njih obvezna za završnost srednjoškolskog obrazovanja. Očekivano, znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, to je 37,9 posto. Prošle godine je to bilo 36,9 posto, dok je godinu prije toga postotak učenika strukovnih škola koji nisu položili maturu bio znatno viši, rekao je Filipović.
Kada je riječ o izbornim predmetima, 13 posto gimnazijalaca nije položilo jedan ili više takvih ispita, no to im nije bila prepreka za završetak srednje škole jer izborni predmeti ne utječu na završnost. Strukovnjaka koji su pali izborni ispit bilo je 19,5 posto. Postoci su, ističe Filipović, slični kao ranijih godina.
Esej nije položio svaki deseti pristupnik
Promatrajući pojedinačne ispite, 13,5 posto maturanata nije položilo Hrvatski jezik, dok je prošle godine takvih bilo oko 18 posto, a godinu ranije 22,4 posto.
- Zadovoljavajuće je nizak postotak maturanata koji nisu položili test i sažetak, ove godine ih je 3,6 posto no ni ranijih godina postotak takvih nije bio visok. Pitanje eseja uvijek je najzanimljivije, znate da maturanti moraju zadovoljiti nekoliko kriterija da bi ostvarili minimalni prag. Onih koji nisu zadovoljili dovoljan broj riječi bilo je gotovo tisuću, ali prethodne dvije godine čak dvostruko više. Zatim, onih koji su predali prazan list bilo je 915, dok ih je prethodnih godina isto bilo više. I ostalo, pod čime se najčešće smatra nužnost da maturant odgovori na središnju tvrdnju, takvih je opet ove godine bilo dvostruko manje nego prošle godine. U konačnici, kad se sve zbroji ove godine 11,1 posto maturanata nije zadovoljilo neki od ova tri kriterija i bili su ispod praga prolaznosti, rekao je Filipović.
Maturanti su ispite položili trojkom. Konkretno, ukupna prosječna ocjena s kojom su učenici riješili obvezne ispite je 2,9, a izborne s 2,7, što je na razini proteklih godina.
- Prosječna uspješnost je na neki način i očekivana, s obzirom na naš cilj uravnotežene distribucije težine zadataka. Osobno, možda zvuči paradoksalno, ne bih bio sretan da je prosječna ocjena 4,5 jer to znači da ne bismo imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, rekao je Filipović.
Kada je riječ o prosječnim ocjenama na obveznim ispitima mature, najveću su ocjenu učenici imali na višim razinama Engleskog i Njemačkog jezika, 3,6. Prosječna ocjena na Hrvatskom jeziku bila je 2,7, na višoj razini Matematike ona je iznosila 2, a na osnovnoj 2,2. Prosječne ocjene na izbornim ispitima kreću se od Informatike s 2,1 posto pa sve do 3,3 iz Likovne umjetnosti.
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U odnosu na prethodnu godinu pao je broj maturanata koji su imali stopostotni rezultat na nekom od ispita – ukupno je riječ o 51 pristupniku koji je ispit u 2026. riješio bez greške. Protekle godine takvih je bilo 70. Najviše učenika, 17, bez greške je riješilo višu razinu Matematike, osmero je takvih na osnovnoj razini Engleskog jezika, po šestero ih je na Fizici i osnovnoj razini Njemačkog jezika, a po pet na Kemiji i Psihologiji. Po jedan učenik imao je sto posto na osnovnoj razini Matematike, na Etici i Vjeronauku. Ove godine ni jedan maturant nije imao ukupno 100 posto na maturi iz Hrvatskog jezika, a prošle godine bio je jedan takav.
Međutim dvoje učenika ove godine ostvarilo je sve bodove na testu sa sažetkom, a čak 323 učenika imalo je 100 posto na eseju. Dvoje učenika imalo je stopostotni rezultat na dva ispita.
- To su dva maturanta, jedan je sa 100 posto riješio ispit iz Matematike (viša razina) i Fizike i on je maturant XV. gimnazije u Zagrebu. A maturant koji je riješio 100 posto ispit iz Matematike i Kemije je iz III. gimnazije u Osijeku, rekao je Filipović.
Podsjetimo, u 14 sati zaključana je mogućnost prijava i odjava studijskih programa, a konačne rang-liste upisa na studije bit će objavljene iza 15 sati. U prezentaciji u nastavku možete detaljno proučiti konačne rezultate mature u 2026. godini.
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