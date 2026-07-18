Matija je maturu iz Matematike napisao bez greške: Briljirao i na Fizici, želi na FER

Matija Luetić iz Gimnazije Dubrovnik briljirao je na državnoj maturi iz Matematike. Ostvario je 100 posto, dok je na Fizici izgubio samo jedan bod.

Višu razinu državne mature iz Matematike maturant Matija Luetić iz Gimnazije Dubrovnik riješio je bez greške. Da će rezultat biti izvrstan znao je čim su objavljena rješenja ispita, pa je očekivao, iskren je, visoku peticu.

- Iako sam se nadao da sam riješio maturu bez greške bio sam jako sretan kad sam ugledao rezultat od 100 posto, kaže Matija.

Na Fizici imao samo jednu grešku

Osim obveznih predmeta pisao je još i maturu iz Fizike na kojoj je imao samo jednu pogrešku te je s 98,33 posto bio sedmi na rang-listi. Maturu iz Hrvatskog riješio je sa 75,45 posto točnosti, odnosno ostvario je vrlo dobar uspjeh. Iz Engleskog jezika na višoj razini također je dobio četvorku, sa 73,50 posto.

Sa samostalnom pripremom za državnu maturu krenuo je u travnju. Za maturu iz Matematike također se pripremao sam.

- Prvo sam riješio jednu skriptu za maturu više razine pa, nakon što sam se tako prisjetio cijelog gradiva, počeo sam rješavati prijašnje mature. Što se tiče Hrvatskog i Fizike, osim samostalne pripreme, od početka školske godine išao sam na besplatne pripreme iz fizike koje je organizirala škola i besplatne pripreme iz Hrvatskog koje je organizirala gradska knjižnica u Dubrovniku. Za maturu iz Engleskog sam osjećao da nema potrebe ni za kakvom pripremom, objašnjava Matija.

Najzahtjevniji bio mu je esej iz Hrvatskog

Općenito, u pripremi za maturu puno mu je pomoglo znanje koje je stekao tijekom nastave.

- Da nisam tako aktivno radio tijekom srednje škole mislim da bi za pripreme trebao izdvojiti puno više vremena te mislim da ne bih uspio ostvariti ovakav uspjeh, ističe Matija.

Najteži predmet na maturi bio mu je Hrvatski, i to zbog eseja. Bez obzira na to što je pisanje eseja vježbao tijekom četiri godine srednje škole i s pomoću organiziranih priprema, to mu 'i dalje nije išlo tako lako poput rješavanja zadataka iz matematike i fizike'.

Tijekom školovanja je sudjelovao i na raznim natjecanjima.

- U osnovnoj školi sam išao na nekoliko natjecanja iz matematike, ali daleko najveći uspjeh mi je bio 6. mjesto (2. nagrada) na državnom natjecanju iz fizike. U srednjoj školi sam u svakom razredu došao do županijske razine natjecanja iz fizike na kojoj bi većinom ostao prvi, ali ne bih bio pozvan na državnu razinu, priča nam Matija.

Jedna ili dvije razine iz Matematike?

Hrvatski obrazovni sustav smatra dobrim, a kad je riječ o ideji da se državna matura iz Matematike piše na objedinjenoj razini, tu ima jasan stav.

- Mislim da se ne bi trebala pisati na objedinjenoj razini jer postoji jako velika razlika u znanju matematike između učenika različitih srednjoškolskih smjerova, a matematika nije svakome toliko potrebna pa je u redu da se pišu dvije razine, smatra Matija.

Svoj obrazovni put želi nastavi na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER). To je, kaže, područje koje ga najviše zanima. Ipak, studentskom se životu pretjerano ne veseli.

- Odlazak iz Dubrovnika u Zagreb mi predstavlja izazov i nadam se da ću se uspjeti prilagoditi drugačijem okruženju, zaključuje Matija koji budućim maturantima poručuje da budu redoviti u učenju i da započnu pripreme na vrijeme, kako ne bi sve ostavili za zadnji tren.

Više tekstova o najmaturantima čitajte na poveznicama:

Kakav uspjeh: Dvojica prijatelja iz iste škole ostvarila 100 posto na maturi iz Matematike

Upoznajte najboljeg maturanta Maura: Na dva ispita ima 100 posto i nije upisao faks u Hrvatskoj