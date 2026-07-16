Strmoglavi pad ocjena na obveznoj maturi: Najgore od 2019., sad je dvojka

Analiziramo rezultate učenika na obveznim ispitima mature. I dok su na Hrvatskom rezultati ohrabrujući, razloga za zabrinutost ima na Matematici.

Dok su posljednje dvije godine ocjene na višoj razini mature iz Matematike bile stabilne, 2,5, ove godine strmoglavi pad na 2,0. Dakle, učenici više ne postižu 'navučenu' trojku nego čistu dvojku. Naša analiza nakon predstavljenih konačnih rezultata mature pokazuje i da učenici sada lošije rješavaju višu A razinu Matematike od osnovne B.

Porastao broj gimnazijalaca koji padaju maturu

Treći najgori u povijesti - maturu je palo 7,2 posto gimnazijalaca, odnosno njih 764. Radi se o postotku onih koji su pali barem jedan obvezni predmet te tako pali cijelu maturu u ljetnom roku. U postotku više gimnazijalaca palo je samo 2019. godine (njih 9,4 posto) i 2024. godine (8,1 posto). I u odnosu na prošlu godinu vidljiva je razlika. Ljetos je maturu palo za 1,8 postotnih poena više gimnazijalaca nego lani.

Napomenimo da je gimnazijalcima položena državna matura uvjet za završetak srednjoškolskog obrazovanja. To znači da njih 764 sada još uvijek ima završeno samo osnovno obrazovanje te će na maturu ponovno morati u jesenskom roku.

Vrijedi spomenuti i kako je jedan obvezni ispit ljetos palo 711 gimnazijalaca, dva ispita 47, dok šest gimnazijalaca nije uspjelo položiti ni jedan obvezni predmet. Dakle, oni nakon završene gimnazije dvojku nisu uspjeli ostvariti ni na Hrvatskom, ni na Matematici ni na stranom jeziku.

Pad gimnazijalaca | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Maturu palo 37,9 posto strukovnjaka

Ni strukovnjaci nisu se proslavili na ovogodišnjoj maturi. Palo ju je njih 37,9 posto, u apsolutnoj brojci 5.759 učenika strukovnih škola. Taj postotak prošle godine bio je sličan, 36,9 posto, dok je u 2024. godini iznosio više, 47,5 posto.

Učenicima strukovnih škola matura je ulaznica u svijet visokog obrazovanja te je polažu vlastitim odabirom. Jedan obvezni ispit palo je 3.830 strukovnjaka, dva ispita 1.534, a sva tri obvezna 395 strukovnjaka.

Pad učenika strukovnih škola | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Učenici se popravljaju na maturi iz Hrvatskoga

I dok je lani Hrvatski palo 16,3 posto učenika, ove godine rezultat je bolji, ispod praga prolaznosti bilo je 13,5 posto maturanata. Dakle, učenici se popravljaju, posebno uzimajući u obzir postotak pada od 21,7 posto prije dvije godine.

Kako bi maturant položio maturu iz Hrvatskoga, treba položiti oba dijela ispita. Prvi je test i sažetak, a drugi esej. Prag na testu i sažetku za prolaz jest 31,25 posto, dok je na eseju 26,67 posto. Spomenimo da je na oba dijela ispita ispod praga prolaznosti bilo 3,6 posto maturanata iliti njih 998. Pad mature iz Hrvatskoga | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Analiziramo i prosječne ocjene na maturi iz Hrvatskoga. Tako su prosječne ocjene zadnjih godina trojke. Ljetos je to konkretno bilo 2,7, a lani 2,6.

Prosječne ocjene iz Hrvatskoga | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Esej potrebno položiti, i ovdje sve manje 'padova'

Esej iz Hrvatskog, koji je uvjet za polaganje te mature, palo je 2.332 maturanata, odnosno njih 8,5 posto. Taj postotak prošlih godina bio je viši - u 2025. godini 12,7 posto, u 2024. 18,2 posto. Pad na eseju uglavnom se odnosi na nedovoljan broj riječi (minimalni broj riječi je 396) ili predan prazni list. Podsjetimo, polazno djelo na ovogodišnjem eseju prvi put u povijesti bilo je Život je san Pedra Calderóna de la Barce. Maturanti su time bili oduševljeni. Pad na eseju iz Hrvatskoga | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Na višoj razini Matematike šok - nikad gora prosječna ocjena

Pad prosječnih ocjena na višoj razini iz Matematike. Dok je zadnjih godina ona iznosila 2,5, što je trojka, ove godine prosječna ocjena jest 2,0, dakle dvojka. Ujedno je to najniža prosječna ocjena u analiziranom razdoblju od 2019. godine.

Viša razina Matematike piše se 180 minuta te sadrži 45 zadataka, među kojima je i šest zadataka produženog odgovora u kojima je potrebno prikazati postupak rješavanja. A razinu bira manje maturanata nego B. Konkretno, A razinu ljetos je pisalo 10.392 maturanata, a B razinu 17.366. Posljedica je to toga da više sveučilišta za upis na bilo koji studij traži samo B razinu mature. I gimnazijalci, pa tako i oni iz matematičkih gimnazija, mogu pisati B razinu Matematike. Prosječne ocjene na Matematici, A razina | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Učenici na B razini Matematike uspješniji

I dok je na A razini Matematike prosječna ocjena 2,0, na B razini je nešto bolja, 2,2. I to je tek nešto gore od lani kada je iznosila 2,3. Rezultati zadnjih godina vrte se oko ove brojke.

Na B razini ispit se piše 150 minuta i ima 35 zadataka. Među njima nisu zadatci produženog odgovora u kojima se traži postupak poput onih na A razini. Na osnovnoj i višoj razini dio zadataka je identičan.

Prosječne ocjene na B razini Matematike | izvor podataka: NCVVO, srednja.hr

Bilo žalbi na težinu A razine iz Engleskog, prosječna ocjena gotovo ista kao lani

Iako su se maturanti nakon A razine ispita iz Engleskoga posebno žalili na jedan zadatak, pa je našoj redakciji stiglo i otvoreno pismo maturantice zbog težine mature, to se nije posebno odrazilo na prosječnu ocjenu. Ona je ljetos 3,6, dok je lani bila 3,7, a preklani 3,4.

Na A razini učenici rješavaju ispit čitanja, slušanja te potom pišu esej. Svi bodovi zbrajaju im se i na eseju nema posebnog praga. Tema ovogodišnjeg eseja bila je o anonimnosti na internetu. Prosječne ocjene na višoj razini Engleskoga | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Na B razini Engleskog učenici slabiji nego lani

S druge strane, nešto veći pad prosječne ocjene bio je na B razini iz Engleskoga. Ove godine prosječna ocjena jest 3,2, dakle trojka, dok je lani to bila četvorka - 3,5. Na B razini maturanti rješavaju ispit čitanja i slušanja te nakon toga u dijelu pisanja pišu pismo ili odgovaraju na mail. Prosječne ocjene na B razini iz Engleskoga | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

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