Pale maturu zbog - eseja: 'Jedan dio ispita ne bi trebao imati toliku težinu'

Esej na maturi iz Hrvatskog 2026. palo je 2.332 maturanata. Maturanticu Jelenu pad je iznenadio, ali smatra i da se trebala bolje pripremiti.

Esej na državnoj maturi iz Hrvatskog jezika nije položio otprilike svaki deseti pristupnik. Ispod granice prolaznosti na eseju bilo je 2.332 maturanata. Usporedbe radi, lani je esej palo 3.416 maturanata, a 2024. njih 4.924. Podsjetimo, maturanti su na ovogodišnjem eseju dobili djelo Život je san Pedra Calderóna de la Barce. Polazno pitanje glasilo je 'kako se Sigismundov lik mijenja tijekom dramske radnje'.

Prazan list predalo 915 maturanata

Kako se uopće vrednuje esej na maturi? Boduje se s najviše 15 bodova, s tim da se broj bodova množi s dva pa je maksimalni broj bodova 30. Ocjenjivači boduju pet sastavnica: središnju tvrdnju, argumentaciju, povezanost teksta, upotrebu rječnika te pravopisnu i gramatičku točnost. Esej mora imati najmanje 440 riječi, a da bi se vrednovao maturant mora ostvariti bar jedan bod u sastavnici središnja tvrdnja.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) izdvaja tri kategorije pada na eseju - nedovoljan broj riječi, prazan list i ostalo. Dovoljan broj riječi nije uspjelo prikupiti 998 maturanata, a prazan list predalo je njih 915. Pod 'ostalim', objasnio je na predstavljaju konačnih rezultata državne mature ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović, uglavnom se smatra da maturanti nisu odgovorili na središnju tvrdnju. Takvih je ove godine bilo 886.

- U konačnici, kad se sve zbroji, ove godine 11,1 posto maturanata nije zadovoljilo neki od ova tri kriterija i bili su ispod praga prolaznosti, rekao je tada Filipović.

Dodajmo da Hrvatski jezik nije položilo 13,5 posto maturanata. Podsjetimo, NCVVO-u je pristiglo nešto manje od 7.000 prigovora. Najviše ih je bilo iz Hrvatskog, 2.411, a od toga je 1.645 prigovora bilo na esej. Filipović je naveo da sve više maturanata koristi umjetnu inteligenciju za pisanje prigovora. Netko od maturanata u eseju, otkrio je Filipović, nije prikupio dovoljno riječi, ali je zato u prigovoru imao više od 2.000.

'Mislim da se nisam dovoljno pripremila'

Maturantica Ana Mari iz opće gimnazije jedna je od onih koji će na jesenski rok državne mature ići upravo zbog eseja iz Hrvatskog. Smatra da tema sama po sebi nije bila glavni problem, već da je više stvar u tome što je na eseju potrebno pogoditi što se točno traži i kako to napisati prema kriterijima. Imala je osjećaj da je napisala solidan esej, 'ali očito nije zadovoljio ono što se ocjenjuje'.

- Smatram da bi kriteriji ocjenjivanja trebali biti jasniji i da bi učenici tijekom školovanja trebali dobiti više konkretnih primjera dobro napisanih eseja. Također mislim da jedan dio ispita ne bi trebao imati toliku težinu da zbog njega padne cijeli predmet. Voljela bih spomenuti i da matura stvara ogroman stres kod nas učenika i da se očekuje puno, i od gradiva u školi i od mature, kaže Ana Mari.

Za esej se pripremala čitajući lektire, ponavljajući književna djela i vježbajući pisanje. Smatra da bi bilo korisnije imati više praktičnih vježbi uz detaljne povratne informacije o tome gdje učenici griješe. Djelo i polazni tekstovi nisu joj bili loši, ali misli da je pitanje ostavilo dosta prostora za različita tumačenja.

- To može biti problem jer učenici često nisu sigurni što se točno očekuje u odgovoru. Priželjkivala sam neka djela koja smo detaljnije obrađivali na nastavi jer bih se u njima osjećala sigurnije. Manje sam priželjkivala djela koja su složenija za analizu i u kojima je teže povezati argumente. Voljela bih upisati fakultet nakon što položim maturu na jesenskom roku. Još razmišljam o konačnom izboru, ali želim nastaviti studij čim ostvarim uvjete za upis. Vojno vođenje i upravljanje, to me privlači jakom zaključuje Ana Mari.

Maturantica prirodoslovne gimnazije Jelena na eseju je ostvarila nula bodova. Pad ju je, kaže, iznenadio, ali vjeruje i da se trebala više pripremati.

- Smatram da se esej ne bi trebao ocjenjivati jer za pisanje već postoji sažetak. Stoga smatram da bi se to trebalo promijeniti - da se ocjenjuje samo sažetak ili samo esej. Djelo koje smo dobili mi se ne sviđa nimalo, a polazno pitanje i polazni tekst su bili u redu. Priželjkivala sam Glembajeve i Kiklopa jer su mi bili najzanimljiviji, navodi Jelena koja na jesen planira upisati neki studij na kojem bude mjesta, a potom će sljedeće godine probati upasti na željeni studij.