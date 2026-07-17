Upoznajte najboljeg maturanta Maura: Na dva ispita ima 100 posto i nije upisao faks u Hrvatskoj

Samo dvojica maturanata uspjela su bez greške riješiti čak dva ispita na ovogodišnjoj državnoj maturi, a jedan od njih je Mauro Kritovac, maturant zagrebačkog MIOC-a, XV. gimnazije. Briljirao je na Matematici i Fizici.

- Već po završetku ispita iz Matematike znao sam da sam ga odlično napisao i sve odgovorio. Bio sam zadovoljan i sretan, stresiralo me jedino jesam li nešto krivo zaokružio, prepisao ili izračunao, pa sam osjetio olakšanje kada sam vidio da je sve dobro prošlo. Što se tiče ostalih rezultata, na Engleskom sam imao samo par grešaka. Također sam na eseju iz Hrvatskog, kojeg sam se najviše bojao, imao samo jednu grešku. To me pozitivno iznenadilo, ali nažalost me ta jedna greška stajala odličnog uspjeha. Sve u svemu, zadovoljan sam s jezicima, priča nam Mauro.

Iznenadio ga je esej iz Hrvatskog jer nije bio 'toliko strašan'

Otkriva i kako se dobro pripremiti za ispite mature iz ovih predmeta. Kaže da je priprema za Matematiku i Fiziku - ista. Najbolje je, smatra, rješavati stare mature. Ipak, ništa ne može zamijeniti kontinuirani rad tijekom sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja. U tome je, dodaje Mauro, ključ.

- To su predmeti u kojima se svako novo gradivo nadodaje na ono staro. Fizika možda ima više nekih konceptualnih stvari, pa stvarno pomaže pričati s prijateljima o tome i objašnjavati jedni drugima. Također, neka gradiva se lakše zapamte ako se spominju kroz razgovor i zabavu nego ako se samo pročitaju kao slova na papiru. Za Engleski se nisam pretjerano pripremao, osim pročitao smjernice za esej. Mislim da mnogima engleski dolazi kao sekundarni materinji jezik, jer ga puno upijaju kroz internet i ostale medije. Za Hrvatski stvarno nema druge nego sjesti i učiti. Ja sam prošao skriptu i riješio par starih matura. I, naravno, Radiomatura za sva esejska djela, ubrzano dva puta, objašnjava Mauro.

Najzahtjevniji predmet na državnoj maturi bio mu je upravo Hrvatski, i to zbog opsega. Čitanje je, smatra, bilo malo zbunjujuće i umarajuće zbog količine teksta koji se mora nekoliko puta iznova pročitati.

- Povijest književnost je samo učenje napamet, gramatika ima toliko pravila da se ne mogu sva naučiti, a osjećaj za č, ć, ije i je mi nikad nije bio jača strana. Ali moram priznati da se dosta tipova zadataka iz gramatike ponavlja od prošlih godina, pa se da tako pripremiti i vrijedi proći par starih matura. I onda još sažetak, gdje mi je najteže bilo parafrazirati stvari. Mislim da je svima bilo olakšanje kada su pročitali djelo i temu za esej, pa mi je drago da to nije bilo toliko teško, iskren je Mauro.

'Koliko sam puta krivo zbrojio brojeve...'

U pripremi za maturu zasigurno su mu pomogla i natjecanja u kojima se sudjelovao prijašnjih godina. Počeo ih je nizati još u osnovnoj, a nastavio je u srednjoj školi.

- Osvojio sam 1. mjesto iz fizike u prvom razredu te 5. u četvrtom, i 6. iz matematike u trećem razredu. Natjecanja su, osim dobra priprema što se tiče gradiva, i dobra priprema za pisanje testova. Mislim da se učenici rijetko susreću s testom koji se piše po tri sata, i onda pet puta u dva tjedna, što je jako iscrpljujuće. Natjecanja su točno to, pa sam navikao sjediti u tišini i pisati test po tri, nekad i četiri ili pet sati. Stres oko vremena, neznanja, a ne mogu na prste nabrojati koliko sam puta krivo zbrojio brojeve. To je bila dobra lekcija i preporučujem svima da bar jednom probaju otići na natjecanje iz svog najdražeg predmeta, savjetuje Mauro.

S obzirom na to da je 'rasturio' maturu iz Matematike, Maura smo upitali smatra li da bi se ona trebala pisati na objedinjenoj razini. Kaže da za time nema potrebe.

- Jer statistika ionako pokazuje da su ljudi dosta ravnomjerno podijeljeni na obje razine. Nismo svi za naprednu matematiku i mislim da je super da se svatko može fokusirati na ono što ga više zanima. Isto tako, oni kojima matematika odlično ide i žele se njome baviti trebali bi imati ispit koji im nudi pravi izazov, a ne nešto što im je prelagano, jasan je Mauro.

Što bi se trebalo promijeniti u hrvatskom obrazovanju?

Ipak, u hrvatskom obrazovnom sustavu vidi mjesta za napredak. Trebalo bi, smatra, dati priliku ljudima koji 'žele više'.

- Da, postoji i dodatna nastava i natjecanja, ali to treba negdje i pisati na svjedodžbi. Sviđa mi se princip izbornih kolegija u američkom školstvu i na fakultetima. Onda, na primjer, ljudi koji se žele baviti umjetnošću i u gimnaziji mogu više nego sada. Ja mogu učiti matematiku i fiziku na višoj razini umjesto kemije i biologije, dok netko drugi može obrnuto. Tako bi se osiguralo da su na nastavi ljudi koji stvarno žele slušati te predmete, a nisu tamo samo jer moraju. Naravno, ipak svi trebaju proći osnove. Također, mislim da bi izrada nekih zahtjevnijih projekata kao dio nastave bila korisna za sve učenike, dok bi ih također zbližila i povezala, predlaže Mauro.

Ovaj najmaturant upisuje strojarstvo, Mechanical engineering, na Tehničkom sveučilištu Eindhoven u Nizozemskoj.

- Odlučio sam se za odlazak van radi iskustva i kvalitete obrazovanja te daljnjih prilika za napredovanje. Ovaj fakultet također je jako fokusiran na uvjete realnog radnog okruženja popit timskog rada, projekata i povezanosti s industrijom. Ne znam kada sam se točno opredijelio za strojarstvo, ali uvijek sam se dvoumio između strojarstva i fizike. Presudno bilo je što želim raditi nešto opipljivo i vidljivo, a da se i dalje bavim fizikom. Strojarstvo nudi više prilika za rad na raznoraznim mjestima poput dizajniranja auta ili čak raketa, što mi zvuči izuzetno zanimljivo, pojašnjava Mauro.

'Dan prije mature se opuštajte'

Studentskom životu se veseli, a posebno ga zanima kakvo će mu biti internacionalno okruženje i kakve će sve ljude ondje upoznati. Živjet će u stanu s dva prijatelja, pa je siguran da će mu biti zabavno. Vjeruje i da će mu odgovornost samostalnog života dobro doći u budućnosti. A ima i savjet za sve buduće maturante.

- Najbitnije je uživati u ovoj godini i družiti se s prijateljima. Idite na study-kave, učite, ali i idite vani. Što se tiče samog pisanja matura, dan ranije se opuštajte, a jutro imajte isplanirano. Bitno je krenuti na vrijeme da izbjegnete nepotrebni stres i da imate više vremena za ostale stvari. Savjeti za Fiziku: vizualizacija je ključna, uvijek sve nacrtajte i pokraj napišite što je što. Dobro je imati knjižicu formula, ali treba znati za što svaka služi, zaključuje Mauro.

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Kakav uspjeh: Dvojica prijatelja iz iste škole ostvarila 100 posto na maturi iz Matematike