Nikad gore ocjene na izbornom predmetu mature, pogledajte graf od 2019. do danas

Maturu iz Informatike palo je čak 36,1 pristupnika. Analiza ocjena tijekom godina pokazuje da su ocjene na tom predmetu ljetos najgore.

Nakon što smo analizirali rezultate obveznih predmeta mature ovogodišnjeg ljetnog roka iz kojih je vidljiv strmoglavi pad ocjena na višoj razini iz Matematike, slijede izborni predmeti. Izabrali smo one najpopularnije među maturantima, odnosno one koje je ljetos pisalo najviše pristupnika. To su, redom, Fizika (7.221 kandidata), Biologija (5.229 kandidata), Politika i gospodarstvo (4.022 kandidata), Kemija (3.670 kandidata), Psihologija (2.578 kandidata) i Informatika (2.214 kandidata).

Na najpopularnijoj Fizici prosječna ocjena stagnira

Na maturi iz Fizike ove godine nije bilo prevelikog iznenađenja. Prosječna ocjena jest 2,3, dok je posljednje dvije godine bila 2,4. Sve su to bolji rezultati naspram 2023. godine kada je prosječna ocjena bila 1,9.

Maturu iz Fizike, dodajmo, palo je ljetos 29,6 posto pristupnika. Za prolaz na Fizici potrebno je točno riješiti 25 posto ispita. Prosječna ocjena na maturama iz Fizike | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Učenici na Biologiji postižu bolje rezultate

Raste prosječna ocjena na maturi iz Biologije. Od 2,3 u 2024., pa do 2,5 u 2025., ljetos je prosječna ocjena 2,6. Maturu je palo 12,4 posto kandidata. I na ovom ispitu za prolaz je potrebno točno riješiti 25 posto ispita.

Prosječna ocjena na maturama iz Biologije | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Rezultati na Politici slični kao lani

Kada je u 2024. prosječna ocjena na maturi iz Politike i gospodarstva bila tek 2,2, to je izazvalo zabrinute reakcije. No, posljednje dvije godine prosječne ocjene na Politici popravile su se. Tako je prošle godine ona bila 2,9, a ove godine 2,8. Politiku je palo 15,7 posto pristupnika. Za prolaz treba točno riješiti 30 posto ispita. Prosječna ocjena na maturama iz Politike i gospodarstva | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Na Kemiji prosječna ocjena 2,5

Maturu iz Kemije ljetos je palo 22,6 posto pristupnika, dok im je prosječna ocjena bila 2,5. To je gotovo isto kao prošle godine, no ipak bolje od 2024. kada je prosječna ocjena bila 2,2. Prag prolaznosti na Kemiji je 25 posto.

Prosječna ocjena na maturama iz Kemije | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Na Informatici nikad gore ocjene

I dok se od lošijih rezultata na obveznim ispitima izdvaja viša razina iz Matematike, od izbornih to je zasigurno Informatika. U analiziranom razdoblju ove godine prosječna ocjena jest najgora, 2,1. Do sada je tu titulu nosila 2019. godina s prosječnom ocjenom 2,3.

Dodajmo i da je ljetos maturu iz Informatike palo 36,1 posto pristupnika. I dok je prosječna ocjena lani bila 2,4. ove godine pala je na 2,1. Ovakve rezultate komentirao je i čelnik NCVVO-a Vinko Filipović.

- Ispit iz Informatike je vjerojatno bio teži pa su zato lošiji rezultati. Napravit ćemo psihometrijsku analizu svih zadataka iz kojih će se vidjeti postotak riješenosti jako teških zadataka i nakon toga će stručna radna skupina moći, uz više argumenata i pokazatelja, raditi ispite za sljedeću godinu da se ovo ne ponovi, kazao je Filipović na predstavljanju privremenih rezultata mature, a dodajmo da je na Informatici prag prolaznosti 25 posto. Prosječna ocjena na maturama iz Informatike | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

Prosječna ocjena na Psihologiji 2,8

Od prošlogodišnje 2,6 do ovogodišnje 2,8. Takva je promjena u prosječnoj ocjeni na maturi iz Psihologije. Ukupno je tu maturu pao svaki peti maturant, dok je za prolaz točno valjalo riješiti 30 posto ispita.

Prosječna ocjena na maturama iz Psihologije | izvor podataka: NCVVO, obrada: srednja.hr

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