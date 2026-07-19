Hoće li se sniziti pragovi i tko plaća ispite? Počele prijave jesenskog roka mature, donosimo veliki vodič

U subotu su počele prijave ispita mature u drugom roku. Pragovi prolaznosti i popis djela za esej isti su kao za ljetni, donosimo vodič za maturante.

Oni koji nisu imali sreće i dovoljno znanja na ljetnom roku državne mature, od subote mogu prijavljivati ispite za jesenski rok mature u 2026. godini. Prijave se obavljaju u sustavu Postani student, a uskoro će započeti i prijave studija. Prikupili smo najčešća pitanja maturanata i donosimo veliki vodič za drugi rok mature u 2026.

Koji su važni datumi jesenskog roka mature i upisa u 2026.?

Prijave ispita u jesenskom roku započele su ove subote i traju do 29. srpnja, privremeni rezultati bit će poznati 9. rujna, a konačni rezultati u jesenskom roku bit će objavljeni 16. rujna.

Kandidati će 24. kolovoza pisati test i sažetak iz Hrvatskoga jezika, a 25. kolovoza je esej. Engleski se piše 28. kolovoza, a 31. kolovoza ispit iz Matematike. Od većih izbornih ispita, Fizika se piše 27. kolovoza, Biologija 1. rujna, Politika i gospodarstvo 2. rujna, a Kemija 26. kolovoza. Cijeli kalendar drugog roka mature pronađite na poveznici.

Ako sam pao esej na Hrvatskom, polažem li ponovno cijeli ispit ili samo esej?

Oko 11 posto maturanata palo je esej iz Hrvatskog jezika. Time su automatski pali čitav ispit Hrvatskog jezika, jer je zadovoljavanje zasebnog minimalnog praga na eseju, odnosno testu sa sažetkom uvjet polaganja tog ispita. Stoga se često ponavlja pitanje mogu li na jesenskom roku polagati samo esej. Odgovor je ne – da biste položili ispit Hrvatskog jezika, morate izaći na oba dijela tog ispita. Ako se na nekom od njih ne pojavite, to znači automatski pad. Usput napomenimo da je popis djela za esej na jesenskom roku isti kao i za ljetni, a nalazi se na linku.

Ima li šanse da se za jesenski rok smanji prag prolaznosti na ispitima?

Nekolicina maturanata nakon ispita ljetnog roka pitala nas je i postoje li šanse da se za jesenski rok snizi prag prolaznosti ako su ispiti loše napisani. Odgovor je – ne. Isti pragovi vrijede za oba roka u kalendarskoj godini. Na ispitima iz matematičkog i prirodoslovnog područja maturanti moraju točno riješiti 25 posto ispita kako bi dobili dvojku. Za prolaznu ocjenu na ispitima jezično-komunikacijskog područja kao i u društveno-humanističkom i umjetničkom području, bit će potrebno imati 30 posto točnih odgovora. Pragovi prolaznosti za 2026. nalaze se na poveznici.

Tko treba platiti izlazak na jesenski rok?

Maturanti koji su ove godine završili srednju i koji su na prvom roku pali ispit, imaju mogućnost besplatnoga polaganja ispita na drugom roku. S druge strane, učenici koji su na prvom roku dobili pozitivnu ocjenu, ali idu na jesenski da je poboljšaju, trebaju platiti novo polaganje ispita. Također, oni koji su na ljetnom roku neopravdano izostali s ispita moraju uplatiti taj trošak.

Mogu li za drugi rok prijaviti B razinu Matematike ako sam ljetos pisao A?

Među najčešćim pitanjima maturanata koje dobivamo je mogu li u jesenskom roku prijaviti B razinu Matematike ako su na ljetnom pisali A razinu. Odgovor je da, sve ispite mature koje želite pisati u tom roku prijavljujete ispočetka, kao kada ste prvi put izlazili na maturu. Isto pravilo, dakle, vrijedi i za strane jezike koji se pišu na dvjema razinama, a možete prijaviti i izborni ispit koji ranije niste polagali.

Koji se sve faksevi mogu prijaviti?

U jesenskom roku u sustavu Postani student, moći ćete prijaviti, u pravilu, samo studije na kojima ostane mjesta nakon što završi ljetni rok upisa. Gdje je ostalo slobodnih mjesta za jesenski rok, provjerite ovdje. Nužno je pritom naglasiti da visoka učilišta imaju autonomiju u donošenju odluke o tome hoće li provoditi jesenski rok upisa ili ne. Drugim riječima, čak i ako je na nekom studiju ostalo mjesta, faks može odlučiti da neće imati drugi rok upisa, no to se rijetko događa.

Fiksnog datuma početka prijave studija nema – one se otvaraju postupno kad završe upisi u ovom prvom roku. No, postoji krajnji rok za prijavu studija – moguće ih je prijavljivati i odjavljivati do 16. rujna 2026. do 13:59. Iznimka su visoka učilišta koja su sama odredila raniji rok, što su obično ona s dodatnim provjerama za upis. Privremene liste upisa na fakultete izlaze 9. rujna iza 14 sati, a konačne 16. rujna iza 15 sati. Kalendar jesenskog roka upisa na studije je na poveznici.

Što ako sam na ljetnom roku opravdano izostao s mature?

Ako ste opravdano izostali s mature u prvom roku i zbog toga se niste upisali, pravila mogu biti malo drugačija. Ako NCVVO odluči da je izostanak bio opravdan, može vam se u drugom roku omogućiti upis na studije čija je upisna kvota popunjena u ljetnom roku. To će se omogućiti ako ostvarite barem onoliko bodova koliko je ostvario kandidat koji je na ljetnom roku bio zadnji na listi i nije imao pravo prednosti, no sve to ako je u skladu s mogućnostima upisa svakog faksa.

Moram li polagati maturu ako u jesenskom roku samo želim upisati faks?

Ako ste već položili maturu u ljetnom roku ili ranijih godina i samo želite probati upisati neki od studija na kojima je ostalo mjesta, maturu ne morate ponovno pisati, već samo u Postani student prijavite željene studije. Dakako, ako mislite da su vaši rezultati dovoljno dobri da imate šanse upasti unutar kvote.

Što je s upisom faksa ako idete popravljati pozitivnu ocjenu na maturi pa dobijete lošiju?

Ako ćete ove godine izaći i na ljetni i na jesenski rok mature, bodovi za upis studija će vam se izračunavati na temelju najboljih rezultata koje ste postigli u ovoj kalendarskoj godini.

Pravila upisa kažu da se kandidatima koji su polagali ispit na dvjema razinama uzima u obzir najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja za svaku pojedinu razinu. U tom slučaju, ako faks koji želite upisati vrednuje osnovnu (B) razinu, za rangiranje će se uzeti u obzir najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na osnovnoj (B) razini ili najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na višoj (A) razini pomnožen s koeficijentom 1,6, ovisno o tome koji je rezultat za kandidate povoljniji. Za rangiranje na studij koji vrjednuje ispit na višoj (A) razini uzet će se najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na višoj (A) razini.

Prijašnjim maturantima koji su polagali ispit u tekućoj godini i nisu ga položili takav će se ispit, za potrebe rangiranja na studijima, smatrati nepoloženim iako su ga možda položili prethodnih godina. Kandidatima nepristupanje ispitu, iz bilo kojeg razloga, ne utječe na rangiranje na studijima.

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