Hoće li se sniziti pragovi i tko plaća ispite? Počele prijave jesenskog roka mature, donosimo veliki vodič

Pale maturu zbog - eseja: 'Jedan dio ispita ne bi trebao imati toliku težinu'
Esej na maturi iz Hrvatskog 2026. palo je 2.332 maturanata. Maturanticu Jelenu pad je iznenadio, ali smatra i da se trebala bolje pripremiti.
09:47 2 d 17.07.2026
19. srpanj 2026.
U subotu su počele prijave ispita mature u drugom roku. Pragovi prolaznosti i popis djela za esej isti su kao za ljetni, donosimo vodič za maturante.
Oni koji nisu imali sreće i dovoljno znanja na ljetnom roku državne mature, od subote mogu prijavljivati ispite za jesenski rok mature u 2026. godini. Prijave se obavljaju u sustavu Postani student, a uskoro će započeti i prijave studija. Prikupili smo najčešća pitanja maturanata i donosimo veliki vodič za drugi rok mature u 2026.
Prijave ispita u jesenskom roku započele su ove subote i traju do 29. srpnja, privremeni rezultati bit će poznati 9. rujna, a konačni rezultati u jesenskom roku bit će objavljeni 16. rujna.
Kandidati će 24. kolovoza pisati test i sažetak iz Hrvatskoga jezika, a 25. kolovoza je esej. Engleski se piše 28. kolovoza, a 31. kolovoza ispit iz Matematike. Od većih izbornih ispita, Fizika se piše 27. kolovoza, Biologija 1. rujna, Politika i gospodarstvo 2. rujna, a Kemija 26. kolovoza. Cijeli kalendar drugog roka mature pronađite na poveznici.
Oko 11 posto maturanata palo je esej iz Hrvatskog jezika. Time su automatski pali čitav ispit Hrvatskog jezika, jer je zadovoljavanje zasebnog minimalnog praga na eseju, odnosno testu sa sažetkom uvjet polaganja tog ispita. Stoga se često ponavlja pitanje mogu li na jesenskom roku polagati samo esej. Odgovor je ne – da biste položili ispit Hrvatskog jezika, morate izaći na oba dijela tog ispita. Ako se na nekom od njih ne pojavite, to znači automatski pad. Usput napomenimo da je popis djela za esej na jesenskom roku isti kao i za ljetni, a nalazi se na linku.
Pale maturu zbog - eseja: 'Jedan dio ispita ne bi trebao imati toliku težinu'
Esej na maturi iz Hrvatskog 2026. palo je 2.332 maturanata. Maturanticu Jelenu pad je iznenadio, ali smatra i da se trebala bolje pripremiti.
09:47 2 d 17.07.2026
Strmoglavi pad ocjena na obveznoj maturi: Najgore od 2019., sad je dvojka
Analiziramo rezultate učenika na obveznim ispitima mature. I dok su na Hrvatskom rezultati ohrabrujući, razloga za zabrinutost ima na Matematici.
09:57 3 d 16.07.2026
Nekolicina maturanata nakon ispita ljetnog roka pitala nas je i postoje li šanse da se za jesenski rok snizi prag prolaznosti ako su ispiti loše napisani. Odgovor je – ne. Isti pragovi vrijede za oba roka u kalendarskoj godini. Na ispitima iz matematičkog i prirodoslovnog područja maturanti moraju točno riješiti 25 posto ispita kako bi dobili dvojku. Za prolaznu ocjenu na ispitima jezično-komunikacijskog područja kao i u društveno-humanističkom i umjetničkom području, bit će potrebno imati 30 posto točnih odgovora. Pragovi prolaznosti za 2026. nalaze se na poveznici.
Maturanti koji su ove godine završili srednju i koji su na prvom roku pali ispit, imaju mogućnost besplatnoga polaganja ispita na drugom roku. S druge strane, učenici koji su na prvom roku dobili pozitivnu ocjenu, ali idu na jesenski da je poboljšaju, trebaju platiti novo polaganje ispita. Također, oni koji su na ljetnom roku neopravdano izostali s ispita moraju uplatiti taj trošak.
Među najčešćim pitanjima maturanata koje dobivamo je mogu li u jesenskom roku prijaviti B razinu Matematike ako su na ljetnom pisali A razinu. Odgovor je da, sve ispite mature koje želite pisati u tom roku prijavljujete ispočetka, kao kada ste prvi put izlazili na maturu. Isto pravilo, dakle, vrijedi i za strane jezike koji se pišu na dvjema razinama, a možete prijaviti i izborni ispit koji ranije niste polagali.
U jesenskom roku u sustavu Postani student, moći ćete prijaviti, u pravilu, samo studije na kojima ostane mjesta nakon što završi ljetni rok upisa. Gdje je ostalo slobodnih mjesta za jesenski rok, provjerite ovdje. Nužno je pritom naglasiti da visoka učilišta imaju autonomiju u donošenju odluke o tome hoće li provoditi jesenski rok upisa ili ne. Drugim riječima, čak i ako je na nekom studiju ostalo mjesta, faks može odlučiti da neće imati drugi rok upisa, no to se rijetko događa.
Fiksnog datuma početka prijave studija nema – one se otvaraju postupno kad završe upisi u ovom prvom roku. No, postoji krajnji rok za prijavu studija – moguće ih je prijavljivati i odjavljivati do 16. rujna 2026. do 13:59. Iznimka su visoka učilišta koja su sama odredila raniji rok, što su obično ona s dodatnim provjerama za upis. Privremene liste upisa na fakultete izlaze 9. rujna iza 14 sati, a konačne 16. rujna iza 15 sati. Kalendar jesenskog roka upisa na studije je na poveznici.
Masovno stizali prigovori na maturu, pisao ih i ChatGPT: Na eseju mu nedostajalo riječi, u žalbi ih ima 2.000
Maturu je u konačnici palo 7 posto gimnazijalaca i 38 posto učenika strukovnih škola. Svaki deseti nije prošao prag na eseju, a povećan je broj žalbi.
14:21 4 d 15.07.2026
Maturanti će upise na faks platiti i do 80 eura, neki papire šalju poštom
Nakon što se objave konačne ljestvice upisa ove srijede, pred maturantima je još jedan korak - formalni upis na fakultet. To će morati platiti.
16:48 5 d 14.07.2026
Ako ste opravdano izostali s mature u prvom roku i zbog toga se niste upisali, pravila mogu biti malo drugačija. Ako NCVVO odluči da je izostanak bio opravdan, može vam se u drugom roku omogućiti upis na studije čija je upisna kvota popunjena u ljetnom roku. To će se omogućiti ako ostvarite barem onoliko bodova koliko je ostvario kandidat koji je na ljetnom roku bio zadnji na listi i nije imao pravo prednosti, no sve to ako je u skladu s mogućnostima upisa svakog faksa.
Ako ste već položili maturu u ljetnom roku ili ranijih godina i samo želite probati upisati neki od studija na kojima je ostalo mjesta, maturu ne morate ponovno pisati, već samo u Postani student prijavite željene studije. Dakako, ako mislite da su vaši rezultati dovoljno dobri da imate šanse upasti unutar kvote.
Slobodna mjesta za jesenski rok u 2026.: Evo koji faksevi nisu popunjeni
Objavljene su konačne liste upisa na studije, a prazno je ostalo 15.133 mjesta. Prijave za jesenski rok otvorit će se u idućim danima, nakon upisa.
16:26 4 d 15.07.2026
Inspektori upali u prostor gdje se ocjenjivala matura: Stigli i do sjedišta NCVVO-a
Prijava ocjenjivača matura oko uvjeta rada stigla je prekasno. Kada je Inspektorat izašao na teren, zatekli su samo portira.
11:19 5 d 14.07.2026
Ako ćete ove godine izaći i na ljetni i na jesenski rok mature, bodovi za upis studija će vam se izračunavati na temelju najboljih rezultata koje ste postigli u ovoj kalendarskoj godini.
Pravila upisa kažu da se kandidatima koji su polagali ispit na dvjema razinama uzima u obzir najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja za svaku pojedinu razinu. U tom slučaju, ako faks koji želite upisati vrednuje osnovnu (B) razinu, za rangiranje će se uzeti u obzir najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na osnovnoj (B) razini ili najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na višoj (A) razini pomnožen s koeficijentom 1,6, ovisno o tome koji je rezultat za kandidate povoljniji. Za rangiranje na studij koji vrjednuje ispit na višoj (A) razini uzet će se najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na višoj (A) razini.
Prijašnjim maturantima koji su polagali ispit u tekućoj godini i nisu ga položili takav će se ispit, za potrebe rangiranja na studijima, smatrati nepoloženim iako su ga možda položili prethodnih godina. Kandidatima nepristupanje ispitu, iz bilo kojeg razloga, ne utječe na rangiranje na studijima.
Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026.
Ideš prvi put na sezonu? Ovo trebaš znati prije nego što ti sjedne prva plaća
Škola završava, kreće sezona. Mnogi studenti i učenici odlaze na more, ali ovo ljeto za njih znači i prvi posao.
12:05 3 d 16.07.2026
Izašli su rezultati upisa na fakultete: Jeste li razmišljali o troškovima studiranja koji vas čekaju?
Mahnito osvježavaš stranicu i dok se grašci znoja slijevaju niz čelo pokušavaš upiti informacije s ekrana. Pa se sjetiš da studij treba i financirati.
16:18 4 d 15.07.2026
Veleučilište koje nudi 10 studija: Za jedan od njih nije potrebna državna matura
Odluka oko izbora studija može biti stresan period, zato je važno dobro se informirati. Donosimo vam pregled deset različitih studija na VVG-u.
16:12 5 d 14.07.2026
Što maturalnu večer čini nezaboravnom? Maturanti otkrili što im je najvažnije za dobar provod
Maturalna večer jedna je od najvažnijih noći maturantima. Pitali smo ih što sve treba kako bi ona bila savršena.
13:13 5 d 14.07.2026
Britanski kurikulum, nastava na engleskom i upis na faks bez mature: Što donosi Cambridge program
U ovoj zagrebačkoj školi se nastava izvodi po Cambridge programu. S njihovom diplomom, nastavak obrazovanja je moguć i na svjetskim sveučilištima.
08:38 5 d 14.07.2026
Prije faksa sam guglala tenisice, a sad lovim popuste na plahte: Ovo je ta velika razlika
Liste prioriteta se mijenjaju kad upišeš faks. Pojavljuju se nove brige, neke odluke donosimo sami, a jedna od prvih je samostalni odlazak u banku.
13:10 11 d 08.07.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 25 d 24.06.2026
Nikad gore ocjene na izbornom predmetu mature, pogledajte graf od 2019. do danas
Maturu iz Informatike palo je čak 36,1 pristupnika. Analiza ocjena tijekom godina pokazuje da su ocjene na tom predmetu ljetos najgore.
07:33 11 h 19.07.2026
Faks moli maturante da na upis dođu bez mame i tate: 'Veći su problem roditelji, ne vjeruju nam'
Bliže se upisi na fakultete, a i ove je godine Stomatološki zamolio maturante da dođu bez roditelja. Stavovi oko toga među maturantima su podijeljeni.
14:02 6 d 13.07.2026
Kakav uspjeh: Dvojica prijatelja iz iste škole ostvarila 100 posto na maturi iz Matematike
Filip Vinko želi upisati studij Medicine, a Fran Janči Matematiku na zagrebačkom PMF-u. Prijatelji su iz škole i zajedno su išli na natjecanja.
08:44 8 d 11.07.2026
Ocjenjivači matura uzvratili NCVVO-u, prijete bojkotom: 'To će rezultirati odgodom rezultata'
Izjava ravnatelja NCVVO-a izazvala je nezadovoljstvo među ocjenjivačima matura. Jedna nastavnica kaže nam da su dogodine spremni na bojkot.
12:45 9 d 10.07.2026
Matija je maturu iz Matematike napisao bez greške: Briljirao i na Fizici, želi na FER
Matija Luetić iz Gimnazije Dubrovnik briljirao je na državnoj maturi iz Matematike. Ostvario je 100 posto, dok je na Fizici izgubio samo jedan bod.
07:41 1 d 18.07.2026
Matija je maturu iz Matematike napisao bez greške: Briljirao i na Fizici, želi na FER
Matija Luetić iz Gimnazije Dubrovnik briljirao je na državnoj maturi iz Matematike. Ostvario je 100 posto, dok je na Fizici izgubio samo jedan bod.
07:41 1 d 18.07.2026
Ovi eseji na maturi dobili su 100 posto bodova: Maturanti otkrivaju kako im je to uspjelo
Troje maturanata koji su dobili 30/30 bodova na eseju iz Hrvatskog jezika 2026. otkrili su nam recept za uspjeh, a poslali su nam i svoje eseje.
07:40 1 d 18.07.2026
Upoznajte najboljeg maturanta Maura: Na dva ispita ima 100 posto i nije upisao faks u Hrvatskoj
Čak dva ispita na državnoj maturi Mauro Kritovac iz zagrebačkog MIOC-a riješio je bez greške. Svoje obrazovanje nastavlja u Nizozemskoj.
12:02 2 d 17.07.2026
Evo kad izlaze konačni rezultati mature i liste upisa na studije: U jednom slučaju ostajete bez svjedodžbe
Ova srijeda važan je dan za maturante jer izlaze konačni rezultati mature, kao i konačne rang-liste upisa na studije.
12:19 5 d 14.07.2026