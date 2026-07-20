Mia je sve razrede prošla s 5,0 i četiri mature riješila za pet: Druga je na listi za Medicinski

Četiri petice na ovogodišnjoj državnoj maturi dobila je Mia Radulović, maturantica Gimnazije Pula. Izvrsno je riješila A razinu Engleskog jezika te izborne predmete Fiziku, Kemiju i Biologiju. Ono što ju je iznenadilo više od rezultata mature jest plasman na rang-listi za upis željenog fakulteta. Mia je u trenutku našeg razgovora 'stajala' na visokom drugom mjestu za upis Medicinskog fakulteta u Rijeci.

- To stvarno nisam očekivala i taj me rezultat posebno razveselio jer mi je bio potvrda da su se sav trud i kontinuirani rad tijekom svih ovih godina isplatili. Medicinu želim upisati jer me zanima kako ljudsko tijelo funkcionira i želim raditi posao u kojem mogu pomoći ljudima. Sviđa mi se i što je izazovna i što se u njoj cijeli život uči i usavršava. Voljela bih jednog dana svojim znanjem i radom napraviti stvarnu razliku u životima drugih ljudi, priča nam Mia.

'Psihološka priprema je gotovo jednako važna kao znanje'

Za Matematiku i Hrvatski jezik, dodaje, nije se posebno pripremala jer joj nisu bili od presudne važnosti za studij koji želi upisati. Ipak, zadovoljna je i s njima jer je ostvarila 'sasvim solidne rezultate'. Smatra da je glavni razlog njezina uspjeha na maturi – kontinuitet.

- Tijekom cijelog školovanja imala sam prosjek 5,0 pa sam već bila naviknuta na redovit rad i učenje, zbog čega mi priprema za maturu nije predstavljala veliki šok. Naravno, zadnjih nekoliko mjeseci sam dodatno ponavljala gradivo i rješavala stare mature kako bih se naviknula na tipove zadataka i raspored vremena. Uz to, od velike koristi su mi bile i Trinom pripreme za prirodoslovne predmete, pojašnjava Mia.

Na maturi ju je najviše iznenadilo koliko je važno ostati smiren. Zadaci sami po sebi, pojašnjava Mia, nisu bili puno teži od onih koje je vježbala, ali u ispitnoj atmosferi lako se dogodi neka sitna pogreška. Zato smatra da je psihološka priprema gotovo jednako važna kao i samo znanje. Najzahtjevniji ispit bio joj je onaj iz Biologije. Iako je riječ o jednom od njezinih omiljenih predmeta, ispit se sastoji od mnogo pitanja otvorenog tipa, pa nije dovoljno samo znati gradivo, 'nego treba dobro promisliti kako jasno i precizno formulirati odgovor'. Smatra da joj je škola dala vrlo dobru osnovu iz tog, ali i svih drugih predmeta.

'Više kritičkog razmišljanja, manje učenja napamet'

- Mislim da bez toga ovakvi rezultati ne bi bili mogući. Naravno, za prirodoslovne predmete bilo je potrebno i dosta samostalnog rada, ponavljanja i rješavanja zadataka kod kuće. Posebno bih htjela istaknuti svoju razrednicu i profesoricu hrvatskog jezika Natašu Tončić. Za Hrvatski se nisam posebno pripremala jer mi nije bio važan za upis na fakultet, a unatoč tome ostvarila sam oko 80 posto na maturi. Mislim da to dovoljno govori o kvaliteti nastave i znanju koje sam stekla tijekom srednje škole. Zahvalna sam i svim ostalim profesorima Gimnazije Pula koji su nam tijekom ovih godina prenosili znanje, bili dostupni za pitanja i poticali nas da damo svoj maksimum, navodi Mia.

Ova maturantica smatra da hrvatski obrazovni sustav daje dobru teorijsku podlogu, ali i da uvijek ima prostora za napredak.

- Voljela bih da ima više praktične nastave, rada na projektima i razvijanja kritičkog razmišljanja, a nešto manje učenja napamet. Tako bi se učenici bolje pripremili za fakultet i kasniji posao, smatra Mia.

Jako se veseli studentskom životu, novim izazovima, upoznavanju novih ljudi i činjenici da će se moći više posvetiti području koje ju stvarno zanima.

- Naravno, očekujem da neće uvijek biti lako, ali upravo je to dio iskustva. Budućim maturantima bih savjetovala da ne ostavljaju sve za zadnji trenutak. Redovit rad tijekom cijele godine puno olakša pripremu za maturu i smanji stres. Također bih preporučila rješavanje starih matura jer se tako najbolje upozna način na koji su zadaci postavljeni. I možda najvažnije - vjerujte u sebe i nemojte dopustiti da vas trema obeshrabri, zaključuje Mia.

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