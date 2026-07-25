Profesor riješio ovogodišnju maturu: Vremena 'na knap', ocjene iz srednje 'čekovi bez pokrića'

Umirovljeni profesor uzeo je obje razine matura iz Matematike u ruke. Uz analizu otkriva kako se u školama 'bildaju' ocjene, a zahtjevi su sve niži.

Svaki peti maturant pao je ljetos višu razinu Matematike. Prosječna ocjena, pokazala je naša analiza rezultata od 2019. godine, nikad gora - 2,0. Nisu se proslavili ni oni na osnovnoj razini, palo je njih 17,8 posto.

'Sjećam se iz rada u školi da se učenicima daje tri do četiri puta više vremena nego što treba profesoru'

Ovi podatci nisu zabrinjavajući nego više nego alarmantni, govori nam umirovljeni varaždinski nastavnik matematike Branko Topić. Kaže, poseban fokus stavio bi na previše 'padova' među gimnazijalcima.

- Prema rezultatima mature po školama vidimo da A razinu dobro ili jako dobro rješavaju uglavnom polaznici matematičkih gimnazija A ili B ili C programa i ponešto učenika iz ostalih škola jer je program matematičkih gimnazija ostao uglavnom nepromijenjen pa je razina zahtjevnosti ostala ista. Dok je kod ostalih gimnazijalaca i strukovnih škola program reduciran pa su i nastavnici reducirali zahtjeve, objašnjava Topić koji danas vodi Centar izvrsnosti za matematiku Varaždinske županije.

Topić je uzeo ovogodišnje mature u ruke. A razinu riješio je za 58 minuta, a B razinu za 25 minuta. Poentira - na A razini vremena je 'na knap'. Naime, na A razini učenici imaju 180 minuta, a na B razini 150 minuta.

- Sjećam se iz rada u školi da se učenicima daje tri do četiri puta više vremena nego što treba profesoru. Po tomu je B razina primjerena vremenski, a A je malo knap. Iznenađen sam što je na A razini sedam posto gimnazijalaca bilo neuspješno, a 37 posto ostalih škola mi nije iznenađenje jer mnogi iz tih škola idu na maturu bez ikakve pripreme. Problem je što na maturama A i B ima i laganih teoretskih pitanja, a u igri je i gradivo sve četiri godine, pojašnjava Topić.

'Kalkulator i opsežna tablica formula ipak nisu dovoljne za neku ozbiljniju ocjenu'

Topić veli da su ovogodišnje mature iz Matematike bile sigurno dovoljno teške. Čini mu se da je A razina bila nešto teža nego lani.

- Pogotovo na A razini kalkulator i opsežna tablica formula ipak nisu dovoljne za neku ozbiljniju ocjenu, a za mnoge i prolaz. Treba ipak znati dosta činjenica uz koje tablica i kalkulator imaju smisla, ističe Topić.

U globalu misli da nitko od gimnazijalaca ne bi smio pasti maturu. Dotiče se i nastojanja Ministarstva da poveća broj gimnazijalaca u Hrvatskoj.

- U Hrvatskoj se forsira da bude 40 posto gimnazijalaca i onda škole da popune kvote upisuju i učenike koji bi teško upali u mnoge strukovne škole. Ako to uzmemo u obzir onda nije čudno da takvi 'gimnazijalci' ne mogu zadovoljiti taj smiješni prag od 25 posto za dovoljan, odgovara Topić.

'Sada vidimo kako su ocjene najčešće čekovi bez pokrića'

Topić je u svojoj karijeri 'teško' pisao četvorke i petice. Danas su petice normala. Čak 36 posto srednjoškolaca prošle je školske godine prošlo s odličnim uspjehom. Na maturi pak druga priča - peticu na višoj razini iz Matematike dobilo je 5,8 posto kandidata, na osnovnoj tek 1,5 posto njih. Jesu li onda one školske petice 'prave'?

- Na žalost bojim se da je jako puno 'krivih' petica što se vidi i po rezultatima mature. No, teško je komentirati tih 36 posto jer sigurno nije bilo 36 posto odlikaša iz matematike. Prosjek se bilda na struci i neSTEM predmetima, izdvaja Topić.

Najveći problem vidi u tome što su nastavni programi prije par godina 'stumbani prebacivanjem gradiva iz razreda u razred, a zbirke zadataka su CopyPaste starih'. Dodaje kako se većina pisanih provjera u školama piše prema zadatcima zadanim kao priprema za provjeru i tako se gubi širi pogled.

- Naravno da takav pristup, zvao sam ga vatrogasni 'vatru gasi, brata spasi', od provjere do provjere ne jamči nikakvo trajno znanje. Razumijem i kolege koji su u škarama savjesti, roditelja i inspekcija pa je tako lakše nabildati ocjene, a one su sada vidimo najčešće čekovi bez pokrića, poentira Topić.

'Tada ravnatelji kažu da im matematičari rastjeruju učenike'

Umirovljeni profesor matematike pojašnjava da se od reforme do reforme smanjuje razina zahtjevnosti jer bi inače, tumači, postignute ocjene bile slabije. A to po njemu znači probleme s roditeljima, inspekcijama pa i sa školom.

- Jer djeca idu tamo gdje se manje traži za dobre ocjene. Rijetki su roditelji i učenici koji žele raditi što zahtjevniji program. To je naročito izraženo u strukovnim školama gdje je matematika glavni problem. Smiješno je da učenik ima iz Mehanike i sličnih predmeta pet, a iz matematike jedan ili dva. Tada kažu ravnatelji da im matematičari rastjeruju učenike, kaže Topić.

Bez promjena u zahtijevanim razinama znanja u srednjoj školi, misli Topić, na maturi se nema što mijenjati. Spajanje u jednu razinu isto ne vidi kao rješenje.

- Nemam pojma što napravit s novim generacijama jer sam ja radio u doba dinosaura. Ni sam ne znam kako sam uspijevao zainteresirati svoje učenike, ali bilo je u tomu dosta prisile. Volio ne volio matematiku, treba uložiti napor za dobiti ocjenu i toga sam se držao da zadnjeg dana. Imao sam i sreće da me nisu napadali niti roditelji niti ministarstvo, a posljedično ni inspekcija. Budući da već 20 godina vodim Centar izvrsnosti za matematiku Varaždinske županije kojeg pohađaju uživo ili online učenici iz osam županija i grada Zagreba, mogu primijetiti da je i među najboljima, a takvi su Centru, sve veća razlika između gradiva odrađenog u razredu i zahtjeva natjecanja, zaključuje Topić.

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