Ponovno idete na maturu? Evo koji će vam se rezultat računati za upis na faks

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20. srpanj 2026.
Na drugi rok mature mogu izaći i oni koji su je položili. Prilikom rangiranja za upis studija u obzir se uzima bolji rezultat u kalendarskoj godini.
Ovoga vikenda započele su prijave ispita državne mature za drugi rok koji se održava u kolovozu i rujnu. Pritom kandidati mogu konkurirati samo za upis studija na kojima je ostalo slobodnih mjesta nakon ljetnih upisa i to ako visoko učilište odluči upisivati studente u jesenskom roku. Registracija kandidata u sustavu Postani student započinje ovog ponedjeljka, a prijave studija će se otvarati postepeno, kako fakulteti završavaju s ljetnim upisnim rokom.
Najčešće pitanje koje nam je ovih dana pristizalo bilo je 'što ako sam na ljetnom roku dobila pozitivnu ocjenu i idem je poboljšati pa na drugom roku padnem ili dobijem lošiju?'. Prema pravilima upisa na studije ako ćete ove godine izaći i na ljetni i na jesenski rok mature, bodovi za upis studija će vam se izračunavati na temelju najboljih rezultata koje ste postigli u ovoj kalendarskoj godini.
Pravila upisa kažu da se kandidatima koji su polagali ispit na dvjema razinama uzima u obzir najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja za svaku pojedinu razinu. U tom slučaju, ako faks koji želite upisati vrednuje osnovnu (B) razinu, za rangiranje će se uzeti u obzir najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na osnovnoj (B) razini ili najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na višoj (A) razini pomnožen s koeficijentom 1,6, ovisno o tome koji je rezultat za kandidate povoljniji. Za rangiranje na studij koji vrjednuje ispit na višoj (A) razini uzet će se najbolji rezultat u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja ispita na višoj (A) razini.
Prijašnjim maturantima koji su polagali ispit u tekućoj godini i nisu ga položili takav će se ispit, za potrebe rangiranja na studijima, smatrati nepoloženim iako su ga možda položili prethodnih godina. Kandidatima nepristupanje ispitu, iz bilo kojeg razloga, ne utječe na rangiranje na studijima. U galeriji u nastavku možete vidjeti sve moguće scenarije ponovnog izlaska na maturu u 2026. Napomena: klikom na tablicu otvara se uvećani pregled.
Podsjetimo, prijave ispita mature u jesenskom roku započele su ove subote i traju do 29. srpnja, privremeni rezultati bit će poznati 9. rujna, a konačni rezultati u jesenskom roku bit će objavljeni 16. rujna. Studije je moguće prijavljivati i odjavljivati do 16. rujna 2026. do 13:59. Iznimka su visoka učilišta koja su sama odredila raniji rok, što su obično ona s dodatnim provjerama za upis. Privremene liste upisa na fakultete izlaze 9. rujna iza 14 sati, a konačne 16. rujna iza 15 sati. Više o jesenskom roku mature i upisa doznajte na linku.
Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026.
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