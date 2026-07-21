Na svim maturama dobio petice, dvije riješio bez greške: 'Ocjene sve teže pružaju objektivnu sliku znanja'

Benjamin Bojan Vojković iz III. gimnazije u Osijeku bez greške je riješio ispite iz Matematike i Kemije, a na Fizici je imao samo jednu grešku.

Benjamin Bojan Vojković iz III. gimnazije u Osijeku, uz Maura Kritovca iz zagrebačkog MIOC-a jedan je od dvojice maturanata koji su ove godine dva ispita na ljetnom roku državne mature riješili bez pogreške. Benjamin Bojan ostvario je maksimalnih 100 posto na ispitu više razine Matematike i na ispitu iz Kemije.

Hrvatski i Engleski također je pisao na višoj razini, a uz Kemiju je odabrao i Fiziku te je na svim ispitima dobio petice. Na Fizici je napravio samo jednu pogrešku, na Engleskom je ostvario 92,33 posto, a na Hrvatskom 90 posto. Priznaje da je iznimno zadovoljan svim rezultatima.

- Očekivao sam vrlo dobre rezultate i prije pisanja mature, a nakon što su ispiti završili bio sam još sigurniji da sam ih dobro napisao. Bilo mi je posebno drago vidjeti konačne rezultate iz Hrvatskoga i Engleskoga jezika, koji mi inače idu nešto slabije od ostalih predmeta. Osjećaj je bio vrlo ispunjavajući i zadovoljan sam svime što sam postigao, rekao nam je Benjamin Bojan nakon ispita.

Najviše se brinuo zbog Hrvatskog

Kaže da se za maturu nije ciljano pripremao posebnim tečajevima ili intenzivnim pripremama neposredno prije ispita, već da se oslanjao na kontinuirani rad i znanje koje je stekao tijekom srednje škole. Velika su mu pomoć bile i pripreme za natjecanja, koje su mu, kako kaže, dale čvrste temelje i sigurnost u svladavanju gradiva.

- Najzahtjevniji mi je bio Hrvatski jezik, ponajprije zbog propisanih lektirnih djela koja je bilo potrebno detaljno poznavati za pisanje eseja. Taj je dio zahtijevao drukčiji pristup od prirodoslovnih predmeta, više usmjeren na poznavanje i interpretaciju književnih djela. Od samostalnih priprema izdvojio bih praćenje Radiomature na YouTubeu, koja mi je bila korisna za ponavljanje i strukturiranje gradiva, osobito iz Hrvatskoga jezika. Ipak, smatram da su mi najviše pomogli dugogodišnji kontinuirani rad i pripreme tijekom školovanja, komentirao je Benjamin Bojan.

Žalio se na jedan zadatak

Kaže da ga matura nije osobito iznenadila i da su ispiti bili onakvi kakve je očekivao. Štoviše, ispit iz Hrvatskoga jezika, uključujući esej, bio je jednostavniji nego što je očekivao pa je imao jednu brigu manje.

- Najviše me iznenadilo vrednovanje jednoga zadatka iz Fizike, na kojemu sam izgubio jedini bod na cijelom ispitu. Smatram da je zadatak bio neprecizno formuliran i da je dopuštao dva fizikalno opravdana zapisa istoga brojčanog rezultata. Nakon odbijenog prigovora i drugostupanjske žalbe ostao sam bez jasnog obrazloženja zašto moj zapis nije prihvaćen, što upućuje na potrebu da se postupak rješavanja prigovora učini transparentnijim i detaljnijim kako bi učenici mogli razumjeti donesene odluke i kako bi se slične situacije ubuduće izbjegle, smatra Benjamin Bojan.

Podsjetimo, i mi smo uočili nekoliko pitanja na ovogodišnjem ispitu iz Fizike koja su bila postavljena na upitan način te smo o tome informirali NCVVO, koji je zbog toga na kraju u 31. zadatku priznavao dva odgovora.

'To mi je bilo jedno od najljepših iskustava'

Benjamin Bojan na natjecanja je krenuo još u osnovnoj školi i kaže da su ona obilježila njegovo školovanje. U srednjoj školi svake je godine sudjelovao na državnim natjecanjima iz Matematike, Fizike i Kemije. U drugom razredu osvojio je prvo mjesto u državi na natjecanju iz Kemije, u trećem razredu četvrto mjesto i treću nagradu iz Fizike, a ove godine drugo mjesto i drugu nagradu iz Fizike. Uz to se natjecao u badmintonu, a u četvrtom razredu sudjelovao je i na državnom natjecanju iz Logike.

- Sudjelovao sam i na MathOS Cupu, Nacionalnoj kviz ligi, Dabru, Klokanu bez granica i MAT ligi, a u Nacionalnoj kviz ligi osvojili smo četvrto mjesto. To mi je bilo jedno od najljepših iskustava jer sam nekoliko dana proveo u Šibeniku s prijateljima. Teško mi je izdvojiti jedan rezultat, ali posebno cijenim svestranost koju sam pritom razvio, podijelio je s nama Benjamin Bojan. Fotografija s Hrvatske kviz lige | Foto: Privatna arhiva, srednja.hr

Upisao je elektrotehniku u Nizozemskoj

Nakon izvrsno napisane mature upisao je prijediplomski studij elektrotehnike na Tehničkom sveučilištu u Eindhovenu u Nizozemskoj. Kaže nam da je tijekom srednje škole uočio kako ga sadržaji povezani s elektrotehnikom najviše zanimaju i da ih najlakše usvaja, pa mu je to bio logičan izbor.

- Prije konačne odluke razmatrao sam i srodna područja poput primijenjene fizike i strojarstva. Ipak, elektrotehnika mi se pokazala najprivlačnijom jer objedinjuje fiziku, matematiku, programiranje i praktična tehnološka rješenja. Uz to, stručnjaci iz tog područja danas su vrlo traženi u raznim industrijama pa vjerujem da taj studij povezuje moje interese s dobrim izgledima za buduću karijeru, komentira Benjamin Bojan.

'Svjestan sam da me očekuju i brojne obveze'

Kaže da se jako veseli studentskom životu, novim iskustvima i prilikama koje će mu studij u Nizozemskoj pružiti. Za studij u inozemstvu privukla ga je i ideja da će biti okružen studentima iz različitih dijelova svijeta. Uz to, kaže da se studij koji upisuje temelji na praktičnom radu, projektima i rješavanju stvarnih problema, što mu se posebno sviđa.

- Naravno, svjestan sam da me očekuju i brojne obveze, prilagodba novoj zemlji i samostalniji život, ali upravo u tome vidim priliku za osobni i profesionalni razvoj, istaknuo je Benjamin Bojan.

Što misli o našem obrazovnom sustavu?

Kao jednog od ovogodišnjih najmaturanata pitali smo ga i što misli o našem obrazovnom sustavu. Kaže da mu je pružio čvrste temelje znanja, no napominje da je imao mnogo izvrsnih nastavnika koji su ga poticali na razmišljanje, samostalan rad i sudjelovanje na natjecanjima. Unatoč tome smatra da u sustavu postoji mnogo prostora za poboljšanje.

- Jedan je od glavnih problema prevelik naglasak na pamćenju i reprodukciji velikog broja međusobno nepovezanih činjenica, dok se premalo vremena posvećuje razumijevanju, povezivanju sadržaja i praktičnoj primjeni znanja. Nastava bi trebala sadržavati više istraživačkog, problemskog i projektnog rada. Problematičnom smatram i inflaciju ocjena. One sve teže pružaju objektivnu sliku stvarnog znanja učenika, stvaraju dodatni pritisak da se postižu najviše ocjene te otežavaju razlikovanje među učenicima, smatra Benjamin Bojan.

Volio bi da je s lektirama više slobode

Promijenio bi i način na koji se u školama pristupa lektiri. Čitanje smatra iznimno važnim jer razvija jezik, kritičko razmišljanje i opću kulturu, koja je temelj obrazovanog društva. Međutim, naglašava da su neka propisana djela učenicima vremenski ili tematski vrlo udaljena. Smatra da obvezno čitanje jednoga unaprijed određenog djela svakoga mjeseca često postiže suprotan učinak i dodatno odvraća učenike od čitanja. Stoga naglašava da bi učenicima trebalo ponuditi više izbora i suvremeniji način obrade književnosti.

- Na kraju, iz vlastitog sam iskustva uočio i određene nedostatke u postupku rješavanja prigovora na rezultate državne mature. Sa sličnim sam se situacijama susretao i na nekim natjecanjima na kojima sam sudjelovao, gdje su odluke o bodovanju ponekad bile nedovoljno jasno obrazložene. Smatram da bi odgovori na učeničke prigovore trebali biti sadržajniji, jasnije argumentirani i, kada se osporava stručni sadržaj zadatka, podložni procjeni neovisnih stručnjaka, smatra jedan od ovogodišnjih najmaturanata.

Ima ideju kako bi posložio višu i nižu razinu

Kao maturanta koji je ove godine Matematiku napisao bez pogreške pitali smo ga smatra li da bi trebalo objediniti razine tog ispita. Kaže da to ne bi bilo opravdano jer su razlike u matematičkom znanju i broju sati nastave između različitih srednjoškolskih programa i dalje vrlo velike.

- Jedinstven bi ispit morao istodobno biti dovoljno zahtjevan da razlikuje najbolje učenike, ali i dovoljno pristupačan da učenici programa s manje matematike mogu ostvariti prolaz, zbog čega bi teško mogao objektivno prikazati stvarno znanje svih pristupnika. Sadašnja podjela na višu i osnovnu razinu u načelu funkcionira, ali odnos njihove težine nije svake godine jednak, dok se pri upisu na fakultete rezultati često preračunavaju prema unaprijed određenim koeficijentima, komentira najmaturant Benjamin.

Ideja je da se dvije razine potencijalno ujedine kada dođe vrijeme da učenici iz strukovnih škola koji su cijelo srednjoškolsko obrazovanje proveli u modularnoj nastavi s više sati matematike postanu maturanti. Do tada, međutim, Benjamin Bojan predlaže alternativu.

Najboljim smatra model ispita sa zajedničkim osnovnim dijelom i dodatnim naprednim dijelom. Prema njegovu prijedlogu, osnovni dio pisali bi svi maturanti i njime bi se provjeravala temeljna matematička pismenost, dok bi dodatni, zahtjevniji dio pisali učenici kojima je Matematika važna za nastavak obrazovanja. Tako bi se sačuvala usporedivost rezultata, ali bi se istodobno omogućila kvalitetna selekcija kandidata za STEM i druge matematički zahtjevne studije, smatra Benjamin Bojan.

'Ne opterećujte se previše maturom'

Za kraj pitali smo ga i koje bi savjete dao maturantima koji ispite pišu na jesenskom roku ili iduće godine, a on odgovara da su kontinuiran rad, učenje s razumijevanjem i rješavanje prethodnih ispita ključ uspjeha.

- Ne opterećujte se previše maturom. Iako je važna etapa u školovanju, ona ne određuje u potpunosti vaš daljnji put niti vašu vrijednost kao osobe. Vjerujte u sebe i u ono što ste naučili, ostanite smireni i dajte najbolje od sebe, za kraj poručuje Benjamin Bojan Vojković.

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