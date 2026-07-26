Jakov na maturi iz Matematike ima 100 posto, na Fizici napravio jednu grešku: 'Potencijali propadaju'

Jakov Peroš napisao je maturu iz Matematike bez greške. Vrlo je jasan oko toga što bi u hrvatskom obrazovnom sustavu trebalo mijenjati.

Osim što je učenik generacije u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, zadarskom MIOC-u, maturant Jakov Peroš našao se i na listi pristupnika državnoj maturi koji su neke od ispita riješili bez greške. U njegovu slučaju to je ispit iz Matematike (A), a iskazao se i na Fizici na kojoj je ostvario visokih 98 posto. Tu jednu jedinu pogrešku napravio je u zadatku koji je najprije 'zaokružio' točno, a zatim je odgovor promijenio jer mu se činio previše očitim.

- Bio sam sretan kad sam vidio 100 posto iz Matematike, no taj sam rezultat i očekivao. Znao sam da će biti tako čim sam predao ispit, a i prije same mature sam računao na takav rezultat. Pisao sam još i Engleski iz kojeg sam dobio 5, a iz Hrvatskog sam ispit riješio za 5, ali je esej bio lošiji, pa je sve skupa bila četvorka, priča nam Jakov.

U pripremi su mu pomogla natjecanja

Za maturu se, kaže, baš i nije pripremao. Nakon što je zadnje školsko zvono odzvonilo, Jakov se zaposlio.

- Matematiku sam najviše učio za natjecanje i ponešto inače u srednjoj, pa sam već znao. Večer prije sam prolistao maturu iz 2025. da vidim kako zadaci otprilike izgledaju i to je to. Hrvatski sam učio dan prije, čisto da prođem, a Engleski, naravno, ništa. Teoriju iz Fizike čak i jesam dosta učio, par tjedana prije, da me ne bi uhvatili na tome. Matematika i Fizika nisu bile teške, a Hrvatski i Engleski isto ne bih opisao teškima, nego prije 'lakima za zabrljati'. Ne govorim da su mature iz Matematike i Fizike lagane, ali svako tko je bio na državnim natjecanjima iz ta dva predmeta može potvrditi da su zadaci neusporedivo zahtjevniji, pogotovo iz matematike, u usporedbi s ičim što se inače radi u srednjoj, pa sve automatski izgleda jednostavnije, pojašnjava Jakov.

Kad je riječ o natjecanjima, izdvaja 6. mjesto iz matematike u četvrtom razredu i 8. iz fizike u drugom razredu.

- Nisu nevjerojatni rezultati i ne bih rekao da sam skroz zadovoljan jer znam da mogu bolje, ali manjak pripreme i lagana lijenost glavni su krivci, navodi Jakov.

Gradivo iz matematike naučio dvije godine unaprijed

U pripremi za maturu pomoglo mu je i to što je velik dio gradiva iz Matematike naučio unaprijed. Unatoč tome što mu matematika ide kao od šale, ne smatra da bi se matura iz tog predmeta trebala pisati na objedinjenoj razini.

- Gradivo iz matematike sam naučio početkom trećeg srednje kad sam odlučio proći ostatak cjelina iz cijelog trećeg i četvrtog razreda. Malo sam ih zaboravio pa sam početkom 4. razreda u koji tjedan opet sve ponovio. Mogu reći da je to bila dobra odluka jer matematiku van ta dva mjeseca nisam morao raditi uopće dvije godine, a na satu sam uglavnom igrao Brawl Stars. Ipak, mislim da se Matematika ne treba pisati na objedinjenoj razini. Nepotrebno je za jako puno fakulteta i ta razina bi u isto vrijeme za neke bila daleko preteška, a za neke daleko prelagana, objašnjava Jakov.

S Jakovom smo već razgovarali u travnju ove godine, kada su on i njegova ekipa osvojili Nacionalnu kviz ligu srednjih škola. Čak četvorica iz tog društva najboljih srednjoškolaca kvizaša tada su nam rekla da žele upisati Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER). Nakon našeg članka FER se javio tadašnjoj ravnateljici zadarskog MIOC-a Blanki Pedišić te poslao prigodne poklone. E, pa, Jakov je zaista upisao FER.

- Ondje mi studira i brat i čini mi se najzanimljivije, s dobrim prilikama za posao. Zahvaljujući državnim natjecanjima, imao sam i izravan upis. Razmišljao sam i o matematici na PMF-u, ali ne vidim neki zanimljivi posao u tome, objašnjava.

'Potencijali propadaju zbog gotovo nikakvog ulaganja u njihove sposobnosti'

Upitali smo ga i što bi promijenio u hrvatskom obrazovnom sustavu. Ukratko - sve.

- Sve bi se trebalo mijenjati. Ne sviđa mi se to što matura služi skoro kao jedino mjerilo za upis na faks. Također, najviše toga mogu reći iz pozicije nekog relativno nadarenog za školovanje. U četiri godine nisam imao gotovo ništa dodatnog gradiva ili naprednih lekcija iz matematike i fizike. Za to ne mogu kriviti ni profesore jer nisu plaćeni za to, niti mogu izdvajati toliko vremena na takve stvari. Ja ću se snaći i meni nije veliki problem, znam da ću se na faksu pokazati, ali ima previše djece i mladih čiji potencijali propadaju zbog gotovo nikakvog ulaganja u njihove sposobnosti, unatoč svom novcu ulivenom u obrazovni sustav. Ovo ne vrijedi u par ozbiljnijih škola u Hrvatskoj, ali u većini ne funkcionira nikako. Godišnje sam proveo deset sati nad knjigom, a u četiri godine tijekom kojih sam mogao užasno puno naučiti većinom nisam radio doslovno ništa u školi, nego sam iščekivao faks, iskren je Jakov.

Studentski život stoga - jedva čeka. Kako kaže, sigurno će dosta učiti, ali život u Zadru mu je sada već previše monoton, pa priželjkuje nešto novo.

- A živjeti samostalno i izlaziti u Zagrebu mi se čini fenomenalno. Budućim maturantima bih poručio da žive i izlaze kad god stignu i što više mogu, ali i da tih par mjeseci do mature ne budu glupi i uče najviše što mogu. Znam previše ljudi koji su pali i sada će još godinu dana provesti u Zadru, dok su za tjedan dana učenja više mogli upisati faks i otići gore s ostalima, zaključuje Jakov.

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