Darija je maturu iz Vjeronauka pisala 12 godina nakon srednje - i riješila je bez greške

Darija Martinović maturu je pisala prije 12 godina, a sad je, kako bi upisala teologiju, položila i test iz Vjeronauka - i to bez greške.

Darija Martinović državnu maturu položila je još prije 12 godina. Međutim ove je godine odlučila položiti ispit iz Vjeronauka kako bi mogla upisati studij teologije. Ispit je riješila bez greške i tako postala jedna od ovogodišnjih najmaturantica, 12 godina nakon svoje redovne mature.

- Sad dok izgovaram brojku 12 zvuči tako davno, ali kao da je jučer bilo. Tad sam upisala pravo jer je to bio jedini studij koji sam oduvijek htjela, odmalena. I upisala sam ga odmah iz prvog pokušaja kao redovni student, ali jedan dio mene oduvijek je volio i filozofiju, teologiju. Iako su sva ta tri područja nekako isprepletena, priča nam Darija

'Vjeronauk je na glasu kao lagan i bezvezan predmet'

Na obvezne predmete nije ponovno išla jer je već ostvarila izvrsne ocjene, kojima se sad priključila i petica iz Vjeronauka, i to bez greške. Naravno, bila je sretna kad je vidjela rezultate, kaže nam.

- Vjeronauk je na glasu kao lagan i bezvezan predmet koji diže prosjek u školi, ali da je to tako onda bi svi pristupnici imali sto posto riješen ispit. Uostalom, ispit je javno dostupan pa neka se svatko uvjeri i isproba, komentira Darija.

Želi studirati spoj teologije i filozofije

Kaže da se za ispit nije puno aktivno pripremala. Prošla je neke dosadašnje ispite iz državne mature i uzdala se u svoje općenito znanje. Kaže nam da u slobodno vrijeme puno čita filozofsko-teološka djela, pa kaže da joj je i to pomoglo.

- Upala sam na sve fakultete koje sam htjela, ali još se dvoumim između Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Fakulteta filozofije i religijskih znanosti. Svaki ima neku svoju prednost i vrijednost. Pravo je moje zvanje, a sad moram odlučiti koji će studij biti za moju dušu, komentirala je Darija.

Kaže da joj je studentski život poznat, pa ne očekuje da će je novi studij dočekati nečime novim, osim poznanstava. Uz to vjeruje da će imati priliku za obogatiti duhovnu i intelektualnu sferu svojeg života.

'Moj savjet je da nikad ne odustanu'

Budući da je Darija već prošla brige s kojima se ovogodišnji maturanti sad susreću, pitali smo je koje bi im savjete dala. Svoj odgovor počela je čestitkom svima koji su ove godine položili maturu.

- Znam da je ovo za njih izuzetno stresan period, i za mene je bio prije 12 godina. Svakodnevno provjeravanje lista i iščekivanje konačnih rezultata. Moj savjet maturantima je da nikad ne odustanu. Nekima se sad možda čini da je smak svijeta jer nisu upisali željeni studij, ali to nije tako. Imaju priliku već sljedeće godine. U prednosti su jer znaju što ih čeka. Postoje ljudi koji upisuju studij i u puno zrelijim godinama tako da se ne trebaju brinuti da su negdje zakasnili. Sve su to mladi ljudi i razne prilike su pred njima. Najbitnije je da nikad ne izgube volju i motivaciju, a uz upornost sigurno će ostvariti i željeni cilj, poručila je Darija.

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