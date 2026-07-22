Zašto studij ne možete prijaviti za jesenski rok upisa, a ostalo je mjesta? Dva su moguća razloga

Slobodna mjesta za jesenski rok u 2026.: Evo koji faksevi nisu popunjeni
Objavljene su konačne liste upisa na studije, a prazno je ostalo 15.133 mjesta. Prijave za jesenski rok otvorit će se u idućim danima, nakon upisa.
16:26 7 d 15.07.2026
22. srpanj 2026.
Prijave na studije u jesenskom roku otvaraju se postupno, kako fakulteti završavaju s upisima, a neki možda uopće neće otvoriti jesenski rok.
Na XY faksu ostalo je mjesta, ali ga ne vidim u Postani student i ne mogu ga prijaviti za jesenski rok. Kako to? - ovo je jedno od najčešćih pitanja kandidata koji namjeravaju iskoristiti jesenski rok upisa. Na ovoj poveznici možete provjeriti gdje je ostalo mjesta, a dva su moguća scenarija zbog kojih vam se neki od tih studija nije pojavio među ponuđenima.
Prvo - dok se na ljetnom roku prijave za sve studije otvaraju 1. veljače, to nije slučaj s jesenskim na kojem nema fiksnog datuma. Prijave za jesenski rok otvaraju se postupno, kako fakulteti završavaju s ljetnim rokom upisa maturanata. Mnogi fakulteti tek su jučer završili s upisima, a na manjem broju njih upisi traju još ove srijede i u četvrtak. Tek kada upisi budu u potpunosti gotovi i fakulteti zbroje stvaran broj preostalih mjesta, jer je moguće da se neki kandidat nije došao upisati, postat će vidljivi u sustavu Postani student.
Drugi razlog može biti taj da fakultet odluči da uopće neće provoditi jesenski rok upisa. Jer visoka učilišta sama mogu donijeti odluku provode li dva upisna roka u godini ili samo jedan, čak i ako je nakon ljetnog roka ostalo mjesta. To se ne događa često, ali bilo je takvih situacija u prošlosti. Primjerice, 2024. godine na Medicinskom u Zagrebu ostala su 33 slobodna mjesta, ali je taj fakultet odlučio da neće imati prijemni niti provoditi jesenski rok.
Slobodna mjesta za jesenski rok u 2026.: Evo koji faksevi nisu popunjeni
Objavljene su konačne liste upisa na studije, a prazno je ostalo 15.133 mjesta. Prijave za jesenski rok otvorit će se u idućim danima, nakon upisa.
16:26 7 d 15.07.2026
U svakom slučaju, službeni kalendar kaže da prijave studija u jesenskom roku traju do 16. rujna u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. To je i rok za promjenu liste prioriteta i brisanje studija. Isti dan iza 15:00 sati bit će objavljene konačne rang-liste upisa u jesenskom roku, dok 9. rujna izlaze privremene. Kalendar mature u jesenskom roku nalazi se ovdje, a na ovoj poveznici je kalendar upisa na studije u drugom roku.
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