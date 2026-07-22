Ovo su najbolji maturanti 2026. godine: Dobili su vrijedne novčane nagrade, jedna iznosi 5.000 eura

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih danas su dodijeljene nagrade najboljim maturantima. Nagradu od 350 eura dobilo je 20 učenika koji su ostvarili najbolji prosjek riješenosti obveznih ispita na višoj razini, sedam učenika strukovnih škola koji su barem jedan ispit riješili bez pogreške, uz uvjet da su položili sve obvezne ispite, te učenici koji su dva ili više ispita riješili bez pogreške.

Obvezne ispite državne mature najbolje je napisao Josip Tomić, koji je ove godine završio školovanje u Gimnaziji Velika Gorica.

- Nisu me iznenadili rezultati, ali nagrada jest. Očekivao sam da ću dobro napisati ispite. Lijepo je to priznanje, ali nisam se tome mogao nadati. Upisao sam PMF Matematiku jer mi je Matematika oduvijek išla. Nastavnica Matematike Višnja Štajdohar me svojim pristupom i osobnom dobrotom potaknula da se zainteresiram za to područje, zapravo je za to najviše zaslužna, rekao nam je Josip nakon dodjele nagrade.

Mauro Kritovac dobitnik je Nagrade Soljačić

Na svečanosti su uručene i Nagrada Soljačić te Nagrada dr. Ante Žužul u tri kategorije. Nagradu Soljačić u iznosu od 5.000 američkih dolara (4.379,95 eura) osvaja učenik s najboljim rezultatom na višoj razini Matematike i ispitu Fizike. Nagradu dodjeljuje profesor Marin Soljačić s američkog sveučilišta Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ove je godine tu nagradu osvojio Mauro Kritovac iz XV. gimnazije u Zagrebu. Naš intervju s njime možete pročitati na poveznici.

- Htio bih iskoristiti priliku da čestitam svim drugim maturantima na odličnim uspjesima. Mislim da ćete se svi složiti sa mnom kada kažem da je to rezultat truda, dugogodišnjeg rada, znatiželje, ponekad čak i odricanja. Ali ipak, tu su bili i trenuci zabave, smijeha i druženja po kojima se, nadam se, svi sjećamo ovih četiri godina, rekao je u govoru prilikom uručenja nagrada Mauro.

'Nisam ni očekivao baš toliko dobre rezultate'

Nakladnik Ante Žužul nagradu dodjeljuje u tri kategorije: u iznosu od 5.000 eura maturantu koji najbolje napiše ispit iz Hrvatskog jezika i Povijesti te u iznosu od 1.000 eura učenicima koji najbolje napišu te predmete pojedinačno. Nagradu u iznosu od 5.000 eura osvojio je Fran Đurkan iz Gimnazije Sesvete, koji je ispit iz Hrvatskog jezika riješio 97 posto točno, a onaj iz Povijesti 88 posto točno.

- Puno sam učio za to i vjerujem da je puno ljudi učilo, jer se državna matura piše samo jednom. Moram reći da nisam ni očekivao baš toliko dobre rezultate jer su me neki ispiti iznenadili. Neću reći da su bili teški, ali bili su drugačiji od onoga što sam vidio na prijašnjim maturama. Mislim na Hrvatski i Engleski, ali su rezultati iz Povijesti definitivno puno bolji nego što sam očekivao, tako da se nemam na što žaliti i pozitivno sam iznenađen. Upisao sam Politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Mislim da ću ondje završiti prijediplomski studij, a što se tiče daljnje karijere, to ćemo vidjeti, s obzirom na to da taj studij otvara širok spektar mogućnosti. Definitivno ću se baviti humanističkim znanostima, pa ćemo vidjeti, rekao nam je Fran nakon dodjele nagrada.

Maturant koji je najbolje napisao Povijest upisao studij Povijesti

Nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz Povijesti u iznosu od 1.000 eura osvojio je Leopold Futivić, učenik XI. gimnazije u Zagrebu, ostvarivši 92 posto točnih odgovora na ispitu. Otkrio nam je da je upisao Povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

- Radost, sreća, ovo je vidljiv dokaz koliko učenje i trud znače u ove četiri godine. Drago mi je da je tako ispalo jer sam se zbilja potrudio, pogotovo iz Povijesti, koju volim još od osnovne škole. Dobitnici nagrade dr. Ante Žužul | Foto: srednja.hr

Najbolji rezultat iz Hrvatskog ove godine 98 posto

Nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz Hrvatskoga jezika u iznosu od 1.000 eura osvojio je Mislav Dujak iz Gimnazije 'Matija Mesić' u Slavonskom Brodu, koji je ispit iz Hrvatskog jezika riješio 98 posto točno.

Imena ostalih maturanata koje je Ministarstvo obrazovanja nagradilo s 350 eura možete pogledati u prilogu. Među njima je i Benjamin Bojan Vojković iz III. gimnazije u Osijeku, koji je ispit iz Matematike i Kemije riješio bez greške. Naš intervju s njime pročitajte na poveznici.