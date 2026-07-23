Sve razrede prošao s 5.0, najbolji je na maturi iz Hrvatskog: 'Ocjenjivač se vjerojatno umorio od mog eseja'

Najbolji rezultat na maturi iz Hrvatskog ima Mislav Dujak iz Slavonskog Broda. Upravo je za to nagrađen, a od jeseni kreće na FER.
Ako pitate najbolje maturante, one koji ispite rješavaju sa stopostotnom točnošću, koji im je ispit bio najteži, najčešći odgovor koji ćete dobiti je Hrvatski jezik. Tako je iz godine u godinu. No, Mislav Dujak, donedavni učenik Gimnazije 'Matija Mesić' u Slavonskom Brodu, odgovorit će vam suprotno.
Osim što je sve četiri godine srednje škole imao prosjek ocjena 5.0, sve ispite državne mature je položio ocjenom odličan. Spomenuti ispit iz Hrvatskog jezika riješio je najbolje u državi, ima rezultat 98 posto, za što je upravo dobio Nagradu 'dr. Ante Žužul' u iznosu od 1.000 eura. Na Matematici je ostvario rezultat 95 posto, a Fizici 91 posto. Time je potvrdio status učenika generacije u ovoj slavonskoj gimnaziji.
- Iznimno mi je drago biti učenikom generacije jer sam tu titulu svojim uspjehom definitivno i zaslužio, kaže nam Mislav.
Za maturu se pripremao sam: 'Smatram da su instrukcije suvišne za gotovo svakoga'
Prepričava da se za maturu pripremao isključivo sam, štoviše, nikada nije išao na ikakve instrukcije.
- Također smatram da su suvišne za gotovo svakoga. Živimo u nevjerojatnom dobu kada su nam sve informacije dostupne na klik miša: besplatne skripte, videolekcije (čak i na hrvatskom jeziku). Plaćanje instrukcija kratkoročno je rješenje za potencijalno velik problem. Ne možeš platiti nekom da nauči gradivo umjesto tebe. Znati se organizirati i učiti samostalno važne su vještine i izvan školstva jer danas svako zanimanje zahtijeva cjeloživotno učenje. Što se tiče pripreme vremenski, za Hrvatski jezik sam se, primjerice, pripremao tjedan dana prije ispita. Imao sam sjajno predznanje iz srednje i osnovne škole tako da sam se mogao osloniti na ono naučeno ranije, ističe Mislav.
Je li mu rezultat na maturi iz Hrvatskog bio očekivan? Mislav navodi da je i prije mature bio svjestan svojeg izvanrednog poznavanja Hrvatskog jezika, tako da je u podsvijesti vjerovao da može ostvariti izvrsnu ocjenu.
- Nisam se htio opterećivati pred ispit jer mi Hrvatski jezik uopće nije bio važan za upis željenog fakulteta, ali nakon samog ispita imao sam odličan dojam. Bio sam uvjeren da sam sve točno odgovorio, što je na kraju i bio slučaj. Kada su izašli konačni rezultati, nisam se pretjerano iznenadio jer sam bio svjestan količine svog znanja, ali na ovakvim ispitima i mali nedostatak koncentracije može značiti nekoliko bodova manje, ističe Mislav.
'Ocjenjivač se vjerojatno umorio čitajući moj esej'
I dok će brojni maturanti reći da im je najzahtjevniji dio ovog obveznog ispita esej, Mislav ističe da je njemu najzahtjevnije bilo čitanje s razumijevanjem. Esej mu je, pak, najzanimljiviji.
- Odmah prvi zadatak s analizom pjesme je po meni bio posebno zahtjevan, stoga mi je drago da sam uspio točno odgovoriti na svako pitanje. Kako volim pisati, esej mi je bio najzanimljiviji dio ispita Hrvatskog jezika. Jako sam se bio raspisao, tako da se i ocjenjivač vjerojatno umorio čitajući, kaže Mislav kroz smijeh dodajući da je tema eseja bila iznimno zahvalna i bilo mu je drago kad ju je ugledao.
Pitamo ga i koji mu je od triju predmeta iz kojih je postigao rezultat iznad 90 posto najbliži, a koji mu je bio najteži.
- Hrvatski jezik i Matematika su mi svakako najbliži. S obzirom na to da sam puno više ulagao u svoje znanje hrvatskog pišući i čitajući, teško mi je izdvojiti samo jedan predmet. U konačnici, htio bih u budućnosti svojom poslovnom karijerom povezati ova dva područja. S druge strane, Fizika mi je bila najteža, ali jedino zato što nisam imao ni blizu jednako kvalitetno predznanje kao iz Hrvatskog i Matematike. Ipak, pripremajući se za maturu zavolio sam i Fiziku kako sam sve bolje savladavao gradivo, kaže Mislav.
Svoje obrazovanje Mislav će nastaviti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Veli da je još od petog razreda znao da želi na FER.
- Moja se želja otad nije promijenila. Računarstvo sam zavolio u osnovnoj školi preko profesorice Slavice Danilović koja je i najvažnija osoba u mom školovanju. Pomogla mi je postati svjesnim svojih sposobnosti i uvijek me podržavala te joj se ovim putem želim zahvaliti na tome. Upravo preko profesoričinih bivših učenika upoznao sam se s FER-om i čuo samo najbolje. Ne sumnjam da ću se na FER-u akademski ostvariti barem jednako kao dosad i steći potrebne vještine za daljnju karijeru, navodi Mislav.
Mislavu za kraj postavljamo pitanje koje obično postavimo svim najboljim učenicima - kada bi mogao promijeniti jednu stvar u našem školstvu ili procesu mature, koja bi to bila?
- Iskreno govoreći, nisam nimalo zadovoljan hrvatskim školstvom. Hrvatska je jako centralizirana zemlja pa problemi i stvarno stanje stvari izvan Zagreba često prođu nezapaženo. Ako bih morao izdvojiti jednu stvar, onda bih prilagodio upisne kvote trenutačnoj hrvatskoj demografiji i, gdje je potrebno, uveo podjele po razredima prema ocjenama, odnosno bodovima na upisu. Nastava ne može biti kvalitetna ako postoji prevelika razlika između najboljeg i najlošijeg učenika. Tada je usvajanje gradiva presporo za najboljeg, a prebrzo za najlošijeg. Mislim da bi samo ova promjena uvelike poboljšala nastavu u manjim sredinama, zaključuje Mislav.
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