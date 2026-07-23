Sve razrede prošao s 5.0, najbolji je na maturi iz Hrvatskog: 'Ocjenjivač se vjerojatno umorio od mog eseja'

Ako pitate najbolje maturante, one koji ispite rješavaju sa stopostotnom točnošću, koji im je ispit bio najteži, najčešći odgovor koji ćete dobiti je Hrvatski jezik. Tako je iz godine u godinu. No, Mislav Dujak, donedavni učenik Gimnazije 'Matija Mesić' u Slavonskom Brodu, odgovorit će vam suprotno.

Osim što je sve četiri godine srednje škole imao prosjek ocjena 5.0, sve ispite državne mature je položio ocjenom odličan. Spomenuti ispit iz Hrvatskog jezika riješio je najbolje u državi, ima rezultat 98 posto, za što je upravo dobio Nagradu 'dr. Ante Žužul' u iznosu od 1.000 eura. Na Matematici je ostvario rezultat 95 posto, a Fizici 91 posto. Time je potvrdio status učenika generacije u ovoj slavonskoj gimnaziji.

- Iznimno mi je drago biti učenikom generacije jer sam tu titulu svojim uspjehom definitivno i zaslužio, kaže nam Mislav.

Za maturu se pripremao sam: 'Smatram da su instrukcije suvišne za gotovo svakoga'

Prepričava da se za maturu pripremao isključivo sam, štoviše, nikada nije išao na ikakve instrukcije.

- Također smatram da su suvišne za gotovo svakoga. Živimo u nevjerojatnom dobu kada su nam sve informacije dostupne na klik miša: besplatne skripte, videolekcije (čak i na hrvatskom jeziku). Plaćanje instrukcija kratkoročno je rješenje za potencijalno velik problem. Ne možeš platiti nekom da nauči gradivo umjesto tebe. Znati se organizirati i učiti samostalno važne su vještine i izvan školstva jer danas svako zanimanje zahtijeva cjeloživotno učenje. Što se tiče pripreme vremenski, za Hrvatski jezik sam se, primjerice, pripremao tjedan dana prije ispita. Imao sam sjajno predznanje iz srednje i osnovne škole tako da sam se mogao osloniti na ono naučeno ranije, ističe Mislav.

Je li mu rezultat na maturi iz Hrvatskog bio očekivan? Mislav navodi da je i prije mature bio svjestan svojeg izvanrednog poznavanja Hrvatskog jezika, tako da je u podsvijesti vjerovao da može ostvariti izvrsnu ocjenu.

- Nisam se htio opterećivati pred ispit jer mi Hrvatski jezik uopće nije bio važan za upis željenog fakulteta, ali nakon samog ispita imao sam odličan dojam. Bio sam uvjeren da sam sve točno odgovorio, što je na kraju i bio slučaj. Kada su izašli konačni rezultati, nisam se pretjerano iznenadio jer sam bio svjestan količine svog znanja, ali na ovakvim ispitima i mali nedostatak koncentracije može značiti nekoliko bodova manje, ističe Mislav.

'Ocjenjivač se vjerojatno umorio čitajući moj esej'

I dok će brojni maturanti reći da im je najzahtjevniji dio ovog obveznog ispita esej, Mislav ističe da je njemu najzahtjevnije bilo čitanje s razumijevanjem. Esej mu je, pak, najzanimljiviji.

- Odmah prvi zadatak s analizom pjesme je po meni bio posebno zahtjevan, stoga mi je drago da sam uspio točno odgovoriti na svako pitanje. Kako volim pisati, esej mi je bio najzanimljiviji dio ispita Hrvatskog jezika. Jako sam se bio raspisao, tako da se i ocjenjivač vjerojatno umorio čitajući, kaže Mislav kroz smijeh dodajući da je tema eseja bila iznimno zahvalna i bilo mu je drago kad ju je ugledao.