Josip je najbolje u državi napisao obvezne ispite mature: 'Inače baš i ne volim previše pozornosti'

Josip Tomić iz Gimnazije Velika Gorica ove je godine najbolje napisao Hrvatski i obvezne ispite državne mature i time postao jedan od najboljih maturanata generacije. Najbolje je napisao ispit iz Matematike, na kojem je točno riješio 98,33 posto. Na engleskom je postigao 96,67 posto, a od obveznih predmeta najgore je napisao Hrvatski, na kojem je imao 90 posto bodova. Uz to pisao je i ispit iz Fizike, na kojem je postigao 95 posto. Priznaje da je Engleski bio teži nego što je očekivao, no na maturi za njega nije bilo drugih iznenađenja.

- Rezultati me nisu skroz iznenadili, znao sam da je OK prošlo, ali poziv na dodjelu me definitivno je iznenadio. Za maturu sam se pripremao uglavnom samo praćenjem nastave, a od posebnih priprema sam nešto prije ispita riješio dosta starih matura i čitao gradivo. Najteži je na kraju ispao Engleski, ispričao nam je Josip.

Nije mu bilo svejedno kad su mu rekli da mora održati govor

Zbog odličnih rezultata, među ostalim najmaturantima, nagradu je dobio na svečanoj dodjeli u Ministarstvu obrazovanja. U govoru je čestitao kolegama i zahvalio učiteljima i obitelji.

- Na dodjeli je bilo stvarno vrlo lijepo, premda inače baš i ne volim previše pozornosti. Iako mi nije bilo svejedno kad sam prvi put čuo da ću morat održat i kratki govor na kraju mi je zapravo i drago da sam imao priliku iskazati svoje zahvale svima koji su me podržavali u životu, rekao nam je Josip nakon svečanosti.

Matematiku je zavolio zbog profesorice

S Josipom smo razgovarali o njegovu školovanju, hrvatskom obrazovnom sustavu i planovima za budućnost. Priznao nam je da nije natjecateljska osoba, pa skromno kaže da se nije puno 'davao' u natjecanja, iako je bio na natjecanjima iz Biologije, Latinskog, Kemije, Geografije i Njemačkog.

- Upisao sam matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu jer mi je matematika oduvijek išla. Nastavnica matematike Višnja Štajdohar me svojim pristupom i osobnom dobrotom potaknula da se zainteresiram za to područje. Svakako se veselim studiranju, iako inače nisam baš od velikih promjena, otkrio nam je Josip.

Za naš obrazovni sustav kaže da je po njemu dosta dobar. Iako naglašava da ima svojih mana, smatra da je, kakvih ima u svijetu, naš sasvim u redu. Ističe da postiže dobru mjer jer nije toliko strog kao neki azijski, niti je preblag kao američki.

'Kad se školi pristupi prijateljski sve to postaje puno lakše'

Za kraj Josip ima kratku poruku za buduće maturante. Savjetuje im da se koliko-toliko pokušaju zainteresirati za nastavu i da se trude komuncirati s profesorima.

- Kad se školi pristupi prijateljski sve to postaje puno lakše i bolje. I inače je u životu važno ne biti indiferentan prema drugima, treba svemu pristupit s poštovanjem i zanimanjem, zaključio je Josip.

Više tekstova o najmaturantima čitajte na poveznicama: