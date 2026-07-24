Marija je prva na listi za upis Medicinskog: 'Prije godinu dana govorila sam da nema šanse da to upišem'

Prije ključnih ispita mature i prijemnog, Medicinski fakultet u Zagrebu na svojoj je listi prioriteta imalo čak 1.400 kandidata, a za njih 897 to je bio prvi izbor. No, upasti su mogli samo oni najbolji na maturi i zahtjevnom prijemnom ispitu – mjesta je bilo za njih tek 300. Gotovo polovina nije položila prijemni, a među onima koji jesu najbolja je bila Marija Strahonja. Maturantica Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu prva je na listi za upis ovog fakulteta.

Marija se prisjeća kako je tog dana pred MIOC-om, gdje se polagao prijemni, bilo jako puno ljudi. Vjeruje da je tada mnogima po mislima 'šetalo' pitanje mogu li pored ovoliko ljudi uspjeti ući unutar kvote.

- Nakon izlaska s prijemnog ispita bila sam dosta nesigurna u odgovore koje sam napisala tako da nimalo nisam očekivala postignuti rezultat. Bilo je jako puno pitanja koja su, osim samog znanja, zahtijevala i dodatno logičko promišljanje i zaključivanje tako da je jako teško bilo pretpostaviti koliko nam je odgovora točno. Do rezultata prijemnog bila sam na iglama i u glavi su mi se počeli vrtjeti najgori scenariji. Točno se sjećam da sam bila u sobi i da je prijateljica u grupu poslala da su izašli rezultati. Odmah sam otvorila Postani student i jako me iznenadio najbolji rezultat u generaciji od 93,3 posto, pao mi je kamen sa srca. Nakon toga na listi sam bila šesta, ali nakon što su izašli rezultati matura, popela sam se na prvo mjesto, prepričava Marija.

Na maturi je polagala šest ispita i na njima briljirala

Prije tog prijemnog odradila je velik posao na maturi pišući čak šest ispita. Petice je dobila na Hrvatskom, Kemiji i Biologiji, a vrlo dobar na Matematici, Engleskom i Fizici. Priznaje nam, tijekom cijelog četvrtog razreda bilo je puno odricanja, a pogotovo u drugom polugodištu u kojem se krenula pripremati za prijemni ispit.

- Dok je još trajala nastava bilo je jako teško uz sve školske obaveze pronaći vremena za pripreme za mature i prijemni tako da sam dosta vikenda morala žrtvovati i jednostavno stisnuti zube tih par mjeseci kako bih ostvarila ono što želim. Jer što je tih par mjeseci u odnosu na cijeli život na koji moji sadašnji postupci utječu. Vjera i povjerenje u Boga bilo je ono što me usred tog kaosa održalo pribranom. U svemu tome su mi velika podrška bili svi moji najbliži koji su imali razumijevanja za sva moja odricanja i bili mi podrška u svemu onome što sam htjela ostvariti. Osim njih, tu mi je jako puno pomogla i moja Prirodoslovna škola Vladimira Preloga i svi profesori kojima je bilo jako stalo do našeg znanja. Pripremala sam se sama kod kuće. Najintenzivnije pripreme počele su kada je škola završila, navodi Marija.

Kako se pripremala za maturu?

Kaže da je prije početka učenja bilo ključno posložiti prioritete i organizirati vrijeme. Svjesna da joj obvezni predmeti donose najmanje bodova na upisu, malo ih je ostavila po strani. Pripremala se i za njih, ali onda kada je bila sigurna da ima vremena za to. Najveći naglasak stavila je na Biologiju, Kemiju i Fiziku.

- Za Biologiju i Kemiju najviše sam se pripremala rješavajući stare mature kako bih stekla dojam o veličini i težini ispita, dok sam u Fiziku ipak morala uložiti malo više truda i ponoviti sve koncepte. Nakon samih matura ostalo mi je još tjedan dana do prijemnog ispita. Iako sam se za njega pripremala tijekom cijelog polugodišta, ovo je bio ključan tjedan za sve ponoviti i staviti na svoje mjesto. Taj tjedan upisala sam i pripreme na kojima sam samo htjela utvrditi sve što već znam. Najveća promjena u odnosu na mature je bila ta da se zadaci na prijemnom moraju rješavati brzo i da je dobra organizacija vremena na ispitu ključna jer po zadatku imamo nešto više od minute. Osim vremena, sve formule na prijemnom ispitu moramo znati napamet, organska kemija puno je zahtjevnija, a gradivo iz Biologije detaljnije je u svakoj cjelini. Večer prije prijemnog pročitala sam ono najosnovnije i dobro se naspavala, kaže Marija.

Teško joj je, dodaje, procijeniti koji joj je ispit na maturi bio najteži, ali se iz dva različita razloga najviše pripremala za Fiziku i Hrvatski.

- Iz Fizike sam jednostavno najviše toga morala ponoviti jer si s njom nikada nisam bila na 'ti', dok je Hrvatski zahtjevan zato što objedinjuje mnogo vještina u jedan ispit – potrebno je znati mnogo 'štreberskih' informacija, a isto tako razviti vještine pisanja eseja i sažetka. Iako sam se za njih puno pripremala, dok sam ih pisala Fizika i Hrvatski su išli dosta glatko. Suprotno tomu, ako bih morala izdvojiti najstresniju maturu za vrijeme pisanja to bi bila Matematika na kojoj mi je nedostajalo malo vremena, kaže Marija.

'Prije godinu dana sa sigurnošću sam tvrdila da to nije za mene'

Zanimljivo, najbolja maturantica na listi za Medicinski donedavno zapravo nije ni pomišljala da će postati studentica medicine. Ta priča za nju krenula je nedavno.

- Prije godinu dana sa sigurnošću sam tvrdila da to nije za mene i da nema šanse da upisujem medicinu. Promjena se dogodila prije otprilike pola godine na poticaj moje mame. Naime, prije medicine više sam naginjala društvenim i odgojnim fakultetima poput učiteljskog i psihologije. Iako sam mislila da su to fakulteti za mene nikako mi do kraja nisu sjedali i kao da im je nešto nedostajalo. Mama mi je svako malo govorila da ipak razmislim još jednom o medicini. Pa tako i jesam i uopće ne znam kako se to dogodilo, ali od kada sam krenula razmišljati o studiju medicine svi ostali fakulteti postali su mi nezanimljivi. Shvatila sam da me jako zanima ljudsko tijelo i da trebam studirati nešto što će mi pružiti znanje u svakom aspektu ljudskog tijela i njegovog funkcioniranja, a to je medicina. Osim samog znanja o ljudskom tijelu bilo mi je bitno da mogu raditi s ljudima, a medicina je savršen spoj znanosti, praktičnog rada i interakcije s ljudima i zato smatram da je idealan studij za mene te da ću se tamo moći pronaći, navodi Marija.

'Prijemni priprema maturante na ono što ih čeka na fakultetu'

Medicinski fakultet u Zagrebu jedini je te vrste koji uz maturu uvjetuje polaganje prijemnog ispita, a on čini i najveći udio u maksimalnom broju bodova. Iako bi rangiranje prema školskim i ocjenama na maturi možda bilo dovoljno da se izdvoji 300 najboljih, Marija smatra da je prijemni ipak opravdan.

- Koncept prijemnog jako se razlikuje od matura. Mature su napravljene da ih svi mogu proći i da obuhvate znanje srednje škole te se one mogu proći i bez pretjeranog kritičkog razmišljanja, dok je prijemni osmišljan na način da već unaprijed pripremi maturante na ono što ih čeka na fakultetu. On jednostavno primora maturante da sami moraju obraditi veliku količinu gradiva u malom vremenu, a tijekom pisanja prijemnog provjerava sposobnost maturanata da u malom vremenu primjene što više naučenog. Prijemni spaja sposobnosti pamćenja mnogo informacija, kritičkog razmišljanja i dugotrajnog nošenja sa stresom. Sve te vještine neophodne su tijekom studiranja medicine i zato je prijemni jako dobar filter koji pokazuje tko je spreman na takav izazov, smatra Marija.

'Osobno mi se baš i ne sviđa koncept matura'

I nju smo, kao i ostale najmaturante, pitali što bi mijenjala u školstvu ili procesu mature. Upravo prijemni, smatra Marija, zaslužuju veći naglasak.

- Osobno mi se baš i ne sviđa koncept matura koji postoji danas. Kao prvo, iako svi pišemo isti ispit daleko smo od toga da svi imamo iste uvjete tijekom toga pisanja. Neki pišu u malim učionicama, a neki u velikim dvoranama, neki su pod klimom, dok ostali pišu bez nje. Smatram da je nepravedno da se četiri godine nečijeg truda ili nerada svode na jedan ispit i da sve ovisi o tom jednom danu koji nekome može biti dobar, a nekome loš. Svjesna sam toga da se ovdje ne može puno toga promijeniti jer mora postojati način za procjenu znanja maturanata, ali ono što bih svakako promijenila jest to da bih uvela više prijemnih ispita, a smanjila broj matura. Mislim da bi se na taj način bolje maturante pripremilo za fakultet na koji idu te da bi se smanjio pritisak i stres oko onih matura koje u sadašnjem sustavu moraju pisati, a nisu im nimalo potrebne za daljnje obrazovanje. Također bih puno više pažnje posvetila slaganju rasporeda pisanja matura jer ono što se događa je da se mature koje piše najviše maturanata guraju jedna do druge, a onda postoje nepotrebne rupe od dva tjedna bez pisanja ičega, navodi Marija.

Iako je ljeto i oni koji su tek završili treći razred možda još ne razmišljaju o maturi i za njih će ti ispiti doći brže nego što očekuju. Mariju smo zato na kraju pitali za savjet budućim maturantima.

- Dragi maturanti, stres ne znači da nešto ne možete ili da ste drugačiji od drugih, on znači da vam je stalo i da želite uspjeti u onome što radite. Zato mislim da vam blaga doza stresa može dobro doći. Razdoblje u kojem ste sada stvarno je bitno i nemojte da vam mjeseci koje imate pred sobom prođu neiskorišteno. Najbitnije je krenuti na vrijeme jer ako to učinite imat ćete vremena i za učenje i za slobodno vrijeme. Budite spremni na odricanja i par malo napornijih mjeseci, ali izgurat ćete kao i svi do sada. Sretno, poručuje ova izvrsnica.

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